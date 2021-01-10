Северный Кавказ 2020. Пандемия, Кадыров и другие опасности

Пандемия коронавируса и карантин самым негативным образом сказались на уровне жизни в регионе в прошедшем году. Резкий рост числа безработных, падение доходов, нехватка квалифицированных врачей – все это выявило общий кризис системы управления. Несмотря на карантин, продолжались похищения и убийства. Западные страны внесли главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в санкционные списки.

Пандемия

Пандемия сразу выявила острейшие проблемы в сфере здравоохранения. В Дагестане действия местных властей, в основном, были направлены на отрицание «серьезных проблем» и отправку оптимистичной отчетности в Москву. Минздрав Дагестана демонстрировал уверенный оптимизм, сообщив в апреле о перепрофилировании ряда больниц для приема больных COVID-19.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров первое время не очень серьезно относился к пандемии и призывал всех принимать чеснок и лимон в больших количествах. Сам он перемещался по республике в сопровождении музыкантов, танцоров и съемочной группы местного телевидения, и устраивал развлекательные мероприятия на природе и в закрытых помещениях. Заявлял, что он и его окружение каждый день проводят тесты, и ни у кого нет положительного результата.

Но вскоре в республике резко ввели беспрецедентные карантинные меры. Въезд закрыли для людей без прописки и выставили внутренние посты. Жестко ограничили передвижение жителей внутри республики, ввели жесткие требования в вопросе индивидуальной защиты. Требования часто принимали бессмысленный характер – водителя, едущего в собственной машине и без пассажиров, штрафовали за то, что маска была на подбородке, а не на лице.

Огромное количество семей оказались на грани голода. Многим помогали родственники из-за границы. Некоторые из неимущих пытались обращаться к властям и рассылали по социальным сетям жалобы, что им нечего есть. На сообщения власти реагировали молниеносно и на место срочно высылалась съемочная бригада. Но не для помощи, а для публичного порицания.

В одном из сюжетов, например, высокопоставленный чиновник распекал мать семейства, указывая на земельный участок, говоря, что она вырастила лентяев и старшие дети должны раскопать землю и посадить овощи. Женщина пыталась робко возразить, что на дворе всего лишь апрель, урожай не скоро, а кормить детей надо сейчас.

Такие сюжеты обычно завершались картинкой с набором продуктов, доставленных Фондом Ахмата Кадырова.

Введение режима самоизоляции и карантинные меры в двух республиках – Дагестане и Чеченской республике, часто противоречили друг другу.

В Дагестане зачастую о новых ограничениях не сообщали заблаговременно, ставя людей перед фактом. При усилении мер по ограничению движения транспорта на въезде в крупные города образовывались многокилометровые пробки.

В мечетях республик поначалу противились ограничениям из-за коронавируса, но позже начали призывать воздерживаться от коллективных молитв, свадеб и похорон. С конца марта были отменены пятничные молитвы, а с начала апреля все коллективные молитвы.

Ингушские религиозные деятели посчитали невозможным проводить коллективные молитвы и во время священного для мусульман месяца Рамадан, который начался с 24 апреля. Так же поступили и в двух других республиках. В Чеченской республике, несмотря на жесткие ограничения, в некоторых населенных пунктах люди ходили поздравлять друг друга с окончанием священного месяца, а дети ходили от дома к дому, получая сладости. Силовикам было приказано реагировать жестко и по мессенджерам рассылались видеоролики, где люди в форме гонялись за нарушителями. В одном селе группу детей даже закрыли в мечети.

Поняв, что власть не собирается решать проблемы, местное население самоорганизовалось в соцсетях и мессенджерах.

Активисты организовывали волонтерские движения, занимались сбором денег для закупки медицинского оборудования, средств защиты и организовывали доставку питания в госпитали для медицинского персонала и пожилым людям. Так было в Дагестане и Ингушетии.

В соседней Чеченской республике главную роль играл Фонд имени Ахмата Кадырова. Эфир местного телевидения был полон отчетов о его благотворительности. Жители, в силу своих возможностей, оказывали помощь неимущим. Владельцы продуктовых магазинов списывали долги, доставляли продукты в госпитали и оказывали помощь наиболее пострадавшим от кризиса соседям.

Ингушское дело

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в ход «ингушского дела» – серии судебных процессов против участников протестного митинга 26-27 марта 2019 года в столице Ингушетии Магасе.

К уголовной ответственности по делу о событиях, произошедших утром 27 марта 2019 года в ходе силового разгона акции протеста в столице Ингушетии Магасе, привлечены 48 человек. Уголовное преследование троих из них было прекращено. Как минимум 39 жителей Ингушетии обвиняются в насилии против сотрудников правоохранительных органов 27 марта 2019 года. Восемь лидеров ингушской оппозиции обвиняются в организации этого насилия, создании экстремистского сообщества и участии в нем. Один активист обвиняется в подстрекательстве к неопасному для здоровья силовиков насилию.

Лидеры ингушского протестного движения не совершали преступлений и фактически привлекаются к ответственности за свой авторитет, заявили 28 декабря на пресс-конференции в Москве Сергей Давидис и Лев Пономарев. Адвокаты Карина Москаленко и Калой Ахильгов намерены добиваться их оправдания.

Арест и суд над ингушскими оппозиционерами – самое крупное политически мотивированное преследование в России, заявил на пресс-конференции Сергей Давидис.

«Это самое большое политически мотивированное дело, связанное с конкретным событием вообще за всю историю. Ни «болотное», ни «московское» дело не достигают такого масштаба. Это самое большое посягательство на свободу собраний, объединений и в принципе даже на суверенитет народа, если можно так выразиться», – сказал Давидис.

Адвокат Каринна Москаленко считает, что дело политически мотивировано.

«Наша задача – довести все так, чтобы суд не мог и не смог осудить их. А если осудит, чтобы это было настолько очевидным нарушением, что, может быть, не на национальном уровне мы добьемся результата, а на уровне европейском привлечь к этому внимание, и тогда уже всем миром освобождать их, настаивая на том, что справедливого судебного разбирательства не было», – сказала Каринна Москаленко.

Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что: «Даже если действительно в настоящий момент все обстоятельства говорят о том, что итог дела предрешен определенным образом, но именно работа адвокатов и политические обстоятельства в стране и поведение ингушского народа могут привести к тому, что это политическое решение изменится. И такие примеры мы видели неоднократно в России, бывало так, что власть упиралась и доводила до конца совершенно жестокие приговоры, но иногда она сдавалась, понимая, что ей просто невыгодно проводить эту жесткую линию».



Журналист Изабелла Евлоева рассказала, что за прошедший год дело практически не сдвинулось с места:

«Весь год шли суды над рядовыми участниками протестов, а в ноябре начался суд над лидерами протестов. И сейчас идет допрос свидетелей. Надо отметить, что никто из них не дал показаний, подтверждающих то, в чем их обвиняют. А это статьи об организации насилия в отношении представителей власти и создание, участие в экстремистском сообществе. На протестах мы требовали соблюдения наших прав, и мои соратники, находящиеся сейчас под арестом, не совершали никаких преступлений. Они, наоборот, требовали соблюдения Конституции».

Одно из последних заседаний суда состоялось 17 декабря 2020 года, на нем выступили два свидетеля из числа бывших чиновников, которые охарактеризовали подсудимых с положительной стороны и заявили, что не слышали с их стороны призывов совершать противозаконные действия. Процесс продолжится 12 января 2021 года.

Убийство Мадины Умаевой и суд Кадырова

Одним из самых значимых событий в Чеченской республике стало расследование убийства молодой женщины, 23-летней матери двоих детей Мадины Умаевой. 12 июня 2020 года она была найдена мертвой в доме своего супруга Висхаджи Хамидова, в городе Гудермесе. До этого, спасаясь от побоев супруга, она уходила к матери, но каждый раз возвращалась, поскольку дети оставались с отцом.

Хамидовы в ту же ночь срочно похоронили молодую женщину без установления причины и обстоятельств смерти. Хутмат Давлетмурзаева, мать погибшей, по WhatsApp разослала сообщение, что ее дочь умерла насильственной смертью и просила провести расследование лично главу республики Рамзана Кадырова. Дело было настолько резонансным, что власти республики пошли на эксгумацию тела. Но на следственный эксперимент не были допущены представители «Правовой инициативы» и журналисты.

Кадыров через несколько дней собрал совещание в мэрии Гудермеса, куда были приглашены правоохранительные органы, мать погибшей и представители мужа Мадины Умаевой – Висхаджи Хамидова. Встречу широко освещала ЧГТРК «Грозный». Кадыров публично оправдал домашнее насилие и упрекнул Хутмат Давлетмурзаеву в плохом воспитании дочери. «Женщина должна цепляться за брак… бывает, что муж побивает», – резюмировал он.

Кадыров потребовал от матери погибшей женщины предъявить трех свидетелей, которые видели убийство молодой женщины. В итоге Хутмат Давлетмирзаева была вынуждена извиниться перед Кадыровым за просьбу помочь в расследовании гибели дочери.

Позже ее привели к Кадырову еще раз, после чего в эфире местного телевидения ей пришлось извиняться перед родственниками Висхаджи Хамидова.

Бабушке не дали забрать внуков, они остались жить в семье отца, ей пригрозили, что она их никогда не увидит, если будет жаловаться.

23 ведущие российские и международные правозащитные организации обратились к председателю СК Р Ф. Бастрыкину с просьбой забрать дело для проведения расследования из Чечни в СК России, тем самым оградив следствие от давления местных властей. На это обращение был получен отказ. Уголовное дело так и не было возбуждено, о причинах смерти Мадины до сих пор ничего не известно. И так нелегкое положение дел женщин в республике стало еще хуже.

Похищение модератора Telegram-канала «1ADAT»

19-летнего Салмана Тепсуркаева, модератора чата оппозиционного Telegram-канала «1ADAT», похитили 6 сентября в Геленджике. На следующий день в интернете появилось шокирующее видео, на котором раздетый активист оскорбляет себя, свою мать, критикует «1ADAT», а затем садится на бутылку.

«1ADAT», созданный в марте 2020 года эмигрировавшими из России жителями Чечни, позиционирует себя как «народное движение против кадыровской диктатуры». Канал публикует информацию о похищениях и задержаниях, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников. В декабре 2020 года у канала было более 16 тыс. подписчиков. Власти Чеченской республики охотятся на администраторов и подписчиков.

Правозащитная организация «Мемориал» обратилась в следственные органы с просьбой провести проверку по факту похищения и пыток.



Интересы родных Тепсуркаева представляют юристы Комитета против пыток. Они обратились в Европейский суд с просьбой применить Правило 39 – потребовать, чтобы власти России гарантировали Тепсуркаеву свободу и безопасность. Обеспокоенность в связи с судьбой активиста выразили Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович и представители Евросоюза. Представители России в Европейском суде по правам человека отрицают причастность властей к его исчезновению.

12 сентября отец Тепсуркаева на камеру ЧГТРК «Грозный» сказал, что несколько лет назад отрекся от сына.

В ноябре Следственный комитет возобновил проверку заявления о похищении Тепсуркаева.

Санкции против Кадырова, его семьи и лошадей

Главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционные списки за причастность к нарушениям прав человека в республике.

20 июля об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Кадырову запретили въезд в США.

«Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, которые были совершены более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», – заявил Помпео.

Он отметил, что ситуация с правами человека в Чечне вызывает беспокойство, и ранее против господина Кадырова уже были приняты экономические санкции (в 2017 году его внес в санкционный список Минфин США).

«Мы обеспокоены тем, что господин Кадыров сейчас использует пандемию коронавируса для того, чтобы происходили дальнейшие нарушения прав человека ... Мы будем призывать другие страны принимать аналогичные меры», – заявил он.

Под санкции также подпали члены семьи Рамзана Кадырова: его супруга Медни Кадырова и его дочери – Айшат и Карина (Хадижат) Кадыровы.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» – написал в ответ Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

24 июля глава Чечни объявил, что ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в регионе «вплоть до заблокирования всех его счетов». При этом он отметил, что США своими санкциями хотят внести разлад в его семью. Он отметил, что не понимает, почему в черные списки включили его дочерей и жену.

Великобритания 10 декабря ввела персональные ограничения против троих россиян – спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева и заместителя главы МВД Чечни Апти Алаудинова. Санкции также распространили на отряд быстрого реагирования «Терек» – чеченского спецподразделения Росгвардии.

Под ограничения также попали Фонд Ахмата Кадырова и футбольный клуб «Ахмат».

Похороны Абдуллаха Анзорова

В чеченском селении Шалажи 6 декабря состоялись похороны Абдуллаха Анзорова, 18-летнего чеченца, который обезглавил 47-летнего учителя истории колледжа Самуэля Пати в Конфлан-Сент-Онорин, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого он был застрелен французскими полицейскими. Церемония, по свидетельству очевидцев, прошла согласно мусульманским традициям, но с учетом ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19. Появились слухи о том, что местные власти оказали почести покойнику и на похоронах присутствовали представители властей. Доказательств этому, правда, не было представлено.

После обвинения властей Чеченской республики в оправдании терроризма, помощник главы Чечни, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев заявил:

«Все эти статьи с громкими заголовками о том, что в нашей республике оправдали терроризм, не имеют под собой никакого основания. Чеченская Республика является единственным регионом в мире, где в корне победили международных террористов и экстремистов из более чем 50 государств».

Нападение братьев-ингушей на полицейских в Грозном

В ходе нападения 28 декабря в Грозном погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, другой полицейский получил ранения. Убитый оказался единственным сыном в семье. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы, ингуши, проживающие в Грозном, набросились на полицейских с ножами и попытались завладеть их оружием. Братья были застрелены полицейским.

Представители братского тейпа Тимурзиевых и Султыговых потребовали доказательств виновности братьев, и отпустить на свободу насильно удерживаемых родителей и 20-летнюю сестру Тимурзиевых.

Двоих представителей тейпа пригласили в Грозный, где им были предоставлены фото и видеоматериалы. Вернувшись в Ингушетию, один из них выложил видеофайл с заставкой, где на фоне игиловского флага с ножами в руках стоят братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы.

Представитель: «Посмотрев видео и фотографии, мы с Абдурахманом вернулись домой (в Ингушетию). Наши ребята напали на абсолютно невинных людей, которые несли свои служебные обязанности. Наш с ходу ударил одного (из полицейских), который стоял спиной. Он сразу умер от нескольких ножевых ранений, потом второй напал на другого и ранил. Только после этого третий полицейский применил оружие. Возразить нечего, наши виновны. Никаких предпосылок для нападения не было, потасовки и придирок (к братьям Тимурзиевым со стороны полицейских) не было. Видео нам не дали на руки, и не будет выдаваться ни сейчас, ни потом. В интересах политической ситуации и следственных мероприятий, видео и фотоматериалы не будут обнародованы. (Это сделано) в целях предотвращения радикализации подрастающего поколения. Вы понимаете, о чем я говорю».

По инициативе главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, родные убитого полицейского объявили кровную месть Тимурзиевым.

2 января представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение по поводу убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. Они заявили, что посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия Хасана и Хусейна, признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.