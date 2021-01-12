В югоосетинских школах возобновляется полноценный учебный процесс

Учебный процесс в школах Южной Осетии возобновится к концу текущей недели, сообщили агентству «Рес» в пресс-службе Минобразования самопровозглашенной республики.

«В четверг, 14 января занятия начнутся для начальной школы, которая работала в обычном режиме и до новогодних каникул. На следующий день – в пятницу, 15 января возобновится учебный процесс для учащихся средних и старших классов, а также цхинвальского многопрофильного колледжа, тех категорий учащихся, которые из-за карантина были переведены ранее на дистанционную форму обучения. При этом будут соблюдаться обязательные санитарные нормы», – заявили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что начальная школа приступила к пятидневному учебному процессу в прошлом году, 24 ноября, при этом количество занятий для детей было сокращено.

«Такие меры были приняты в связи с пандемией, чтобы учащиеся начальной школы проводили меньше времени в стенах учебного заведения. Теперь они будут заниматься в обычном режиме – по расписанию, утвержденному в начале сентября 2020 года. Кроме того, с понедельника возобновляется работа групп продленного дня», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что с 6 января в Южной Осетии было проведено 146 исследований на коронавирусную инфекцию, 49 из них показали положительный результат.

«Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике достигло 2424. Сняты с учета с отрицательным тестом на СОVID-19 - 1619 человек. Под наблюдением медиков остаются 805 больных», – заявила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.

Кочиева не исключает роста заболеваемости COVID-19 после новогодних выходных. Отметим, что за время пандемии более 60 человек в Южной Осетии стали жертвами COVID-19.