39-й день протеста

39-й день в центре Цхинвала проходит бессрочная акция протеста родственников убитого силовиками в августе прошлого года 30-летнего Инала Джабиева. Они не намерены уходить с Театральной площади до тех пор, пока власти республики не выполнят главные требования – не уволят генпрокурора и не проведут объективного расследования дела Инала Джабиева.

После длинных выходных в республике началась рабочая неделя, однако, рассказала «Эху Кавказа» адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева, никакой новой информации по делу об убийстве Инала она пока не получила. Следователь прокуратуры обещал предоставить ее на этой неделе.

За ходом следствия внимательно следят как те, кто приходит на центральную площадь поддержать семью Инала Джабиева, так и обычные наблюдатели. Все чаще можно услышать разговоры о том, что молчание власти и вечный поиск ею виновных «третьих сил», завели ситуацию в тупик. Среди тех, кто продолжает приходить, чтобы поддержать вдову и мать Инала Джабиева, мало разговоров о политике – все они искренне ждут справедливого разрешения ситуации.

Игнорирование ситуации – осознанная стратегия власти, которая вызывает все больше недовольства в обществе, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» югоосетинский политолог Дина Алборова:

«Семья стоит на площади больше месяца. Реакции, а я имею в виду реакцию как шаги, а не то, что там тенты отнимать, что-то у них забирают... Я имею в виду грамотные шаги навстречу своим гражданам, своим избирателям, в конце концов. У меня создается впечатление, что власть просто выжидает, что однажды они устанут, не будут же они всю жизнь жить на площади. И вот однажды они, уставшие, конечно, разочарованные, но это их проблемы, которые не касаются ни государства, ни системы государственной. Вот это «плевать» на своих граждан. Ну и что, что это одна отдельно взятая семья, и всякие те, кто приходят их поддержать. Вот такое впечатление, что власть рассуждает таким образом. То есть они все отдали на откуп времени. Но мы же понимаем, что это ненормальная ситуация. Как бы это разрешилось в нормальном русле? Первое, что должна сделать власть, – это отстранить прокурора и отправить его в отставку, который является, по всем публикациям, которые мы можем видеть, одним из тех лиц, которые несут ответственность за то, что произошло. Это не решает глобальной проблемы, но чтобы снять напряжение и чтобы семья ушла домой, чтобы люди ушли с площади… 80 процентов, как мне кажется, населения, поддерживают эту семью. Все уже сегодня понимают, что сегодня – Джабиевы, но завтра это может случиться с любым другим человеком, с любой другой семьей».

Политолог надеется, что законодатели сыграют существенную роль в разрешении кризиса:

«Это уже работа депутатов дальше, чтобы обезопасить общество от следующих таких безобразий и вот таких лиц, которые будут нескончаемо не уходить, если они будут совершать какие-то ошибки. Но это все должно произойти на законодательном уровне.

– Помог бы разрешению ситуации приход президента на площадь, разговор с семьей? Ведь он ни разу к ним не подходил…

– Я не думаю, что это бы разрешило ситуацию, потому что только прийти – этого мало. Когда ты приходишь, ты о чем-то говоришь, и что ты потом после этого разговора будешь делать? Вот это самое важное. Можно и не прийти, но решить вопрос».

В последнем интервью «Эху Кавказа», вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, говорила о том, что после выходных семья будет обсуждать дальнейшие действия. По словам Сотиевой, решение пока не принято:

«Мы пока не обсуждали, пока подождем вот эти дни. Возможно, что-нибудь будет слышно со стороны властей. Сегодня-завтра соберемся все вместе, обсудим детально, что нужно сделать, как нужно сделать дальше.

– Пока вы намерены стоять и дальше?

– Да, мы намерены стоять, пока ничего не поменяется. Естественно, в лучшую сторону.

– Сейчас очень испортилась погода. Попытки забрать у вас тенты еще предпринимались?

– Утром подходили, но на тот момент дождь не шел. Нам сказали, что с МВД позвонили и сказали, чтобы мы убрали тент. Мы его убрали, но когда уже пошел дождь, мы его обратно накрыли, потому что невозможно было там сидеть, мы намокли. Потом больше никто не подходил.

– А то, что видеокамеру на вас направили, которая должна была следить за безопасностью движения в центре города?

– Да, эта камера была направлена на дорогу, но после того, как мы вышли на площадь, через пару дней ее направили в нашу сторону. Видимо, чтобы за нами следить: кто бывает, сколько нас бывает. Тем более каждое утро подъезжают по две машины и видно, особенно когда бывает солнце, даже через тонировку бывает видно, что нас фотографируют, снимают на камеру. Они так делают каждое утро. Да, фиксируют, тем более ребят молодых.

– Это не останавливает тех, кто приходит на площадь?

– Нет, не останавливает, они все равно приходят. Хотя угрозы в их адрес поступали неоднократно. Даже не только в адрес ребят, но и женщинам, которые стоят, через их родственников, через близких, сообщают, чтобы они там не стояли. Но это их не останавливает. Они все равно приходят и поддерживают нас».

Вдова Инала Джабиева повторила, что если семья не увидит, что власть намерена предпринять серьезные шаги по объективному расследованию дела ее мужа, протест будет продолжен.

В социальных сетях между тем разгорелась нешуточная информационная война между сторонниками действующего президента и его противниками. Участились нападки на участников акции протеста, а также на депутатов, которые с 1 сентября бойкотируют заседания парламента с требованиями увольнения генпрокурора и проведения объективного расследования дела Инала Джабиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия