Иванишвили обнуляет свой бизнес

Заявивший о своем уходе из политики Бидзина Иванишвили анонсировал свой фактический уход и из грузинского бизнеса. Большая его часть перейдет в собственность благотворительного фонда Cartu, также принадлежащего Иванишвили.

Бидзина Иванишвили передал в общей сложности 26 объектов на баланс благотворительного фонда Cartu, еще 2 объекта находятся в процессе перерегистрации. После вчерашнего шумного ухода из политики, Иванишвили в интервью грузинскому изданию Entrepreneur поделился своими планами передачи большей части своего имущества на баланс благотворительного фонда Cartu. Там же, на основе данных реестра предпринимателей, опубликован перечень переданной недвижимости. Среди переданных активов Paragraph Hotel, Tbilisi City Ltd, Бизнес-центр Cartu, Tabori Resorts, а также Cartu Bank, строительная компания Elita Burji, и обширная площадь в центре Тбилиси – Лагуна Вере.

В беседе с изданием Иванишвили пояснил свои мотивы:

«Я не раз говорил СМИ, что намерен передать 90% своего имущества на общественные дела. Мы с супругой решили, что все материальные активы, которые не обременены кредитными и другими обязательствами, были немедленно переданы благотворительной организации с единственным условием: актив не должен менять профиль, так как большинство из них – это не обычные бизнесы, а проекты, ориентированные на развитие отрасли регионов, что должно привести к положительным изменениям в различных сегментах экономики, в том числе в туризме».

Что дальше будет с активами, будет решать сам фонд – он может частично продать их, а может продолжить оперировать ими и получать доход. Впрочем, по мнению Иванишвили, если предложение о продаже будет значительно ниже их рыночной цены, фонд будет продолжать управлять им до тех пор, пока не получит подходящего предложения.

Не все верят в искренность намерений миллиардера, а некоторые эксперты подозревают, что в его собственности остается гораздо больше заявленных 10%.

По словам профессора университетов «Кавкасия» и «Сакартвело» Акакия Цомая, инвестиции Иванишвили без сомнения приведут к оживлению туристической индустрии, так как ввод в эксплуатацию крупных объектов инфраструктуры принесет дополнительные доходы в бюджет страны и улучшит дела с трудоустройством. Однако специалист все же с известной долей скепсиса оценил благотворительные порывы миллиардера:

«Пандемия обрушила цены на туристическую инфраструктуру, и, по всей видимости, он рассчитывает, что перевод на баланс благотворительного фонда несколько снизит налог на имущество. На самом деле, никто не сможет пояснить, чем продиктованы в реальности его действия, так как нужен серьезный аудит, на который никто не даст согласия. В моем понимании благотворительность – это передача имущества на баланс общества или какого-нибудь детского фонда, все остальное – лишь имитация намерений», – считает эксперт.

По мнению главного редактора Forbes Georgia Георгия Исакадзе, активы Иванишвили намного больше перечисленного имущества, и в перечень попала лишь видимая часть айсберга:

«Информацию о заявленном имуществе он сам сообщил Forbes, однако, как обычно бывает, полагаю, что он располагает значительно большими активами за рубежом, и нельзя исключать, что оно оформлено на подставных лиц в оффшорах. К тому же, передача недвижимости в благотворительную организацию вовсе не означает смены владельца, так как владельцем фонда является сам Иванишвили».

Необходимо отметить, что процесс передачи бизнеса не коснулся объектов «Фонда соинвестирования», также принадлежащего Иванишвили. Это небоскребы Axis Towers, торговый центр Galleria Tbilisi и несколько строящихся крупных гидроузлов.