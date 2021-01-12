Руставели в прочтении Иванишвили: миллиарды в обмен на миллионы

Лишилась ли Грузия единственного долларового миллиардера в лице Бидзины Иванишвили? Этот вопрос в грузинском обществе стали бурно обсуждать после интервью основателя правящей «Грузинской мечты» грузинскому интернет-изданию «Еntrepreneur». Иванишвили сообщил, что после ухода из политики дистанцируется от своего полуторамиллиардного имущества и передает свое богатство благотворительному фонду «Карту». Но его политические оппоненты уверены, что к этому его подтолкнули далеко не благие намерения.

Бидзина Иванишвили сам подтолкнул грузинское общество к пересчету своего имущества и денег. И оно принялось обсуждать, насколько искренни его намерения пустить большую часть состояния на благотворительность. Перед этим он в открытом письме заявил, что покидает пост председателя правящей «Грузинской мечты» и уходит из политики, поскольку считает свою миссию выполненной, и теперь может вернуться к прежней жизни, которую вел до 2011 года.

Но, как выяснилось, Иванишвили с семьей решил вернуться не в совсем привычную жизнь, если у него остаются уже не миллиарды, а скромные миллионы, о чем он сам сообщил грузинскому интернет-изданию «Еntrepreneur».

«У меня с супругой в распоряжении остается 200 миллионов долларов, которые существовали помимо этих полутора миллиардов, в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не утратить мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя, для чего жизнь в надежде на дивиденды могла быть даже помехой», – сказал Иванишвили.

Все остальное имущество стоимостью в полтора миллиарда долларов США Иванишвили передает в распоряжение созданного им же благотворительного фонда «Карту». В том же интервью Иванишвили сетует, что Forbes и Bloomberg, с которыми он не сотрудничает более десяти лет, преувеличивают его имущество, оценивая его в 5-7 миллиардов долларов.

– Так почему вы не сообщили им, что «обеднели»? – поинтересовался журналист Георгий Шарашенидзе.

– По той простой причине, Георгий, что я не считаю, что «обеднел», – ответил Иванишвили журналисту и поведал, что следует высказыванию великого грузинского классика Шота Руставели: «Что спрятал – то потерял. Что отдал – то твое!»

«Мой капитал, частное владение одного грузина, тратится на всю Грузию, всех грузин. Я и моя семья создали этот фонд, и мы совладельцы этих средств, так? А если мы являемся ими, то как я «обеднел»? «Мое» никогда не было для меня таким «моим», как сейчас, когда я отдал это «мое», потому что теперь его никто пустит на ветер. В этом и заключается мудрость Руставели», – пояснил Иванишвили.

Но он не убедил своих оппонентов.

«Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами», – заявил третий президент Михаил Саакашвили в эфире ТВ «Пирвели». Он утверждает, что Иванишвили из политики ушел по настоянию Вашингтона и из опасения, что при новой администрации Джо Байдена может попасть под санкции.

Что касается оппозиции в Грузии, то там обратили внимание на то, что Иванишвили фактически просто передал свое имущество фонду, который принадлежит его же семье. И это больше похоже на перекладывание денег из одного кармана в другой.

В действиях Иванишвили лидер «Лело» Анна Нацвлишвили видит попытку бизнесмена сохранить за собой капитал:

«Иванишвили окончательно «оголился» в глазах Запада, особенно после фальсификации выборов. Там убедились, что он и его олигархическое правление несут опасность демократии и верховенству закона, поэтому он и опасается санкций».

«Слова Саакашвили и выеденного яйца не стоят», – заявил в ответ вице-спикер Гия Вольский. Упрекнул он и других оппозиционеров в том, что они не восторгаются поступком Иванишвили и не благодарят его за столь масштабную благотворительность. И еще от Гии Вольского:

«Что говорят оппоненты о передаче имущества Иванишвили благотворительному фонду, не имеет никакого значения. И о каких санкциях идет речь, когда на международной арене Грузия прочно занимает передовые позиции?».

Грузинские наблюдатели между тем не спешат с однозначными оценками. Многие считают, что не стоит сбрасывать со счетов те критические письма конгрессменов в адрес Бидзины Иванишвили, где его называли близким союзником Владимира Путина и настаивали на ограничениях финансовой помощи Грузии до проведения реформ.

Из-за этой критики из Вашингтона летом 2020-го «Грузинской мечте» пришлось изрядно поработать и потратиться. «Грузинская мечта» с помощью лоббистов постаралась исправить имидж партийного лидера Бидзины Иванишвили в глазах американских конгрессменов, которые сейчас по известным причинам заняты совсем другим. Но, как ожидают в Грузии, вскоре после инаугурации президента Джо Байдена его администрация займется и вопросами Тбилиси.

К этому моменту, возможно, готовится и Бидзина Иванишвили, максимально дистанцируясь от финансов и от власти, но эти шаги формальны, убежден политолог Давид Зурабишвили:

«Вся система повязана на Бидзине Иванишвили, и он, конечно, никуда не уйдет, не сможет уйти. У нас будет прежняя ситуация – неформальное правление».

Нужно время, отметил политолог, чтоб в этом убедиться.