Лиана Кварчелия: «В Абхазии ты знаешь почти всех, кто умирает от коронавируса»

Вчера незадолго до полуночи в СМИ появились цифры очередной сводки, отражающей ситуацию в Абхазии с коронавирусной инфекцией. Согласно им, был побит рекорд суточного прироста инфицированных – 179 человек. Сводка еще раз подтвердила то, что пандемийная ситуация в Абхазии крайне тревожная.

Вчера «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся в понедельник заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в РА, который рекомендовал президенту страны продлить с 12 января принятые ранее ограничительные меры до 15 февраля, и привело несколько цитат из опубликованного в тот же день обращения к правительству группы врачей и представителей гражданского общества Абхазии. Рекомендации штаба и подписантов обращения, в основном, схожи, но в чем-то и различаются.

Так получилось, что текст обращения сперва прочел в Мессенджере, когда мне его вчера переслал состоящий со мной в переписке житель одного из российских мегаполисов, внимательно следящий за жизнью в Абхазии. Он сопроводил текст таким своим опасением, что эта «ковид-истерия», призывы к почти полному локдауну могут убить экономику страны, «снести» власть в ней и так далее.

Я, вчитавшись в текст обращения, написал ему, что, однако, в чем-то его авторы занимают более мягкую позицию, чем члены Координационного штаба, которые за продление карантина во всех школах, ибо в обращении сказано: «Малокомплектным городским и сельским школам разрешить работу со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний главного санитарного врача». Что касается рекомендации подписантов запретить бронирование и на время карантина приостановить работу на всех объектах размещения туристов, то новогодний туристический бум уже закончился и, по сути, на ближайшие месяцы это почти что «разговор ни о чем». В ответ он написал: «А «закрыть объекты общепита и разрешить работу только на вынос» и подобное… Так можно вызвать взрыв недовольства у многих слоев населения и расчистить дорогу к власти оппозиционерам».

Сегодня мы побеседовали по телефону с одним из подписантов и инициаторов обращения – членом совета директоров Центра гуманитарных программ в Абхазии Лианой Кварчелия. Она уточнила, что обращение это готовилось уже давно, но пока собирали подписи врачей (их около сорока, и еще около сорока «общественников»), его публикация Абхазским общественным информационным центром «Адгылара» совпала по времени с заседанием Координационного штаба.

Кварчелия сказала: «Я обратила внимание на такую вещь: очень многие люди читают и слышат только себя. Я видела отзывы на нашу петицию, которые не соответствуют содержанию самой петиции. Когда в многомиллионной стране кто-то рассуждает про «коронабесие» и прочее, прочее, эти люди, может, не общаются с заболевшими, не знают, что по соседству происходит, – это одно. Но когда у нас в Абхазии ты знаешь почти всех, кто умирает от коронавируса, когда ты знаешь, сколько на излечении «тяжелых» и кто эти «тяжелые»… Чего мы требуем? Мы требуем, чтобы те меры, которые вводились, чтобы они соблюдались, чтобы был жесткий контроль за их соблюдением. Получилось так, что пострадали: система образования, музеи, театры. Вот их закрыли – и все! Теперь они требуют открытия. У них какая позиция, у тех, кого закрыли? Они говорят: «Им можно, а почему нам нельзя?». Мне кажется, это неправильная позиция. Тут надо всем вместе потребовать, чтобы на три недели посадили всех дома! Или же вот… Мы ведь мягкие меры, в общем-то, предложили. Дифференцированный подход в школах. Чтобы в населенных пунктах, где нет заболеваемости, открыли малокомплектные школы и так далее. Но проблема в том, что и те полумеры, которые приняты, не соблюдаются. Моя точка зрения – не знаю, все ли подписавшие ее разделяют, но моя точка зрения: мы очень плохо отреагировали на этот вызов. В марте это было адекватно, а вот когда осенью началась вспышка, эту работу просто провалили, я считаю так».

По этому поводу я заметил, что у нас, увы, своя специфика. Вот и весной, о которой мы часто вспоминаем, было объявлено о штрафовании тех, кто появляется в общественных местах без масок. И много мы знаем случаев, когда эти штрафы были наложены? Ни одного. Проконтролировать запрет на работу госучреждений можно, но как проконтролируешь поведение большой массы людей, собравшихся в селе на похороны, «сорок дней», «пятьдесят два дня»… А ведь именно тогда, в основном, распространяется инфекция, а вовсе не во время крайне редких контактов с российскими туристами.

«Тут надо спрашивать с местных органов власти», – высказала убеждение Кварчелия и продолжила:

«У меня, в нашем девятиэтажном доме, и в соседних домах за последние месяцы шесть человек умерло. И люди предупреждают: не приходите, сочувствуйте по телефону. А когда приходят, бывает, что наверх не пускают… вот, допустим, на шестом этаже были похороны, но прощались все внизу, во дворе. Просят носить маски. Ну, на похоронах еще как-то можно справиться. Но у нас ведь еще и свадьбы играют. Вот за последнее время три свадьбы сыграли…

– А их ведь вполне можно отложить. Это уже безобразие.

– Причем, чтобы не называть это свадьбой, говорят «компания».

Лиана Кварчелия заключила:

«Ну, вот кто-то, наверное, кому не нравится про это слушать, скажет, что это «коронабесие». Но я, которая знала очень многих из тех, кто умер от коронавируса в Абхазии, понимаю, что на самом деле это «коронарасхлябанность» у нас».

Сегодня около полудня президент Абхазии Аслан Бжания, который, как сообщается, уже вылечился от коронавируса, подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля. Согласно ему, в стране запрещены:

деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;

деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), за исключением оказания услуг по доставке еды;

проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах и иных объектах общественного питания;

проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;

деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);

деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;

деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);

деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Распоряжение предусматривает требования, согласно которым лица, находящиеся на территории Абхазии, должны обеспечить использование средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси.

Гражданам также рекомендовано:

воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий;

ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;

руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах республики до 10 февраля будет организована согласно графику и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. Продавцы будут обязаны использовать медицинские маски и перчатки. На рынках Сухума и районов ежедневно будет проводиться дезинфекция территории.

Местные организации должны будут обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, в котором будет действовать обязательное требование для ношения средств индивидуальной защиты как для водителей, так и для пассажиров. Перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты, запрещена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия