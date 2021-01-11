Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
logo-print logo-print
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Общество

Абхазские врачи выступают за ужесточение карантинных мер

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции рекомендовал президенту продлить режим ограничений до 15 февраля 2021 года.

В последние дни число протестированных на COVID-19 и выявленных зараженных в Абхазии бьет рекорды. Так, последние данные Оперативного штаба от 9 января говорят о том, что были протестированы 615 человек, диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 169, 13 из них – дети. Общее число зараженных составляет в Абхазии 9782 человека, 141 летальный случай.

Сегодня в Сухуме на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции обсуждали эпидемиологическую ситуацию и решали снять режим ограничений, введенный 24 ноября указом президента, или продлить его. Решение штаба – рекомендовать президенту продлить ограничения до 15 февраля 2021 года.

Абхазские врачи выступают за ужесточение карантинных мер
Embed
Абхазские врачи выступают за ужесточение карантинных мер
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:07:41 0:00
Скачать

О ситуации и сделанных членами Координационного штаба выводах журналистов проинформировала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. По ее мнению, эпидемиологический процесс неблагоприятный и характеризуется тем, что в него помимо пожилых людей включаются молодые и даже дети:

«В Республике Абхазия в последние шесть дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост числа заболевших. Ежедневные цифры дают информацию о том, что в эпидемиологический процесс включаются не только пожилые люди, но уже и молодые, и даже дети. Скорее всего, эти новогодние праздники и те мероприятия, которые им предшествовали и проводились в объектах общественного питания, дали соответствующую картину».

Всех беспокоит способность медицинского персонала лечебных учреждений справиться с потоком больных, нуждающихся в медицинской помощи. Абхазским медикам помогали российские реаниматологи, которые работали в Гудаутском ковидном госпитале. В настоящее время они покинули Абхазию. Медперсонал госпиталя испытывает очень большую нагрузку, смены нет, потому что, по словам Скорик, все районные больницы задействованы в связи с ростом заболеваемости во всех регионах Абхазии.

Людмила Скорик сообщила, что число заболевших от общего числа протестированных возросло с 10% до 30%, и, если рост продолжится, правительство вынуждено будет объявить локдаун:

«Если раньше у нас было 10-15% заболевших от обратившихся в лечебные учреждения, то сейчас до 30% доходит число подтвержденных больных коронавирусной инфекцией. Поэтому министр здравоохранения и санитарная служба были вынуждены рекомендовать президенту оставить все те ограничительные мероприятия, которые существовали в республике до этого момента, и некоторые пункты ужесточить. Это коснется объектов общественного питания, которые халатно отнеслись к нашим рекомендациям и предостережениям. И если мы и дальше продолжим не исполнять те требования, которые указаны в распоряжении (президента), то вынуждены будем объявить локдаун».

Главный санитарный врач уточнила, что из объектов общественного питания останутся работать только те, у кого есть возможность доставлять свою продукцию по заказу на дом, остальные будут закрыты. Ужесточение коснется и общественного транспорта, перевозка пассажиров будет разрешена только при наличии медицинских масок.

Вводимые ограничения игнорируются руководителями объектов и гражданами. Несмотря на указ президента, во время новогодних праздников везде проводились массовые развлекательные мероприятия и корпоративы, на свадьбы и похороны продолжают собираться люди. На вопрос о том, рассматривали ли члены Координационного штаба соблюдение ограничительных мер и ответственность за их нарушение, Людмила Скорик ответила, что этот вопрос должен решить парламент, введя в КоАП соответствующую статью:

«Естественно, этот вопрос поднимался. Всем правоохранительным органам тяжело работать, потому что до сегодняшнего времени нет необходимых изменений к закону об административных правонарушениях. Мною поднимался вопрос о внесении новой статьи за нарушения эпидемиологических требований. Я оговаривала сумму штрафа до 50 тысяч рублей для тех руководителей, которые не исполняют требования. Но это – дело не сегодняшнего дня. Это наша рекомендация законодательным органам республики внести такую статью в КоАП.

– Скажите, пожалуйста, санитарно-эпидемиологическая служба имеет полномочия накладывать какие-то санкции за нарушение эпидемиологических требований?

– В настоящее время такие проверки проводятся с сотрудниками Министерства внутренних дел и прокуратуры республики. Но штрафные санкции, которые мы можем накладывать на руководителей объектов, минимальные, это – 1800 рублей. Тот объект, который проводит корпоратив, а ты приходишь и накладываешь такой штраф, естественно, это даже смешно!»

Пресс-служба Кабмина сообщила, что на заседании Координационного штаба рассматривался вопрос ответственности за нарушение вводимых ограничений и нормативно-правовых оснований для введения штрафных санкций за нарушение эпидрежима. Принято решение в рамках работы Штаба создать проект закона и направить его в парламент.

Более тридцати врачей разной специализации подписали обращение к правительству республики, в котором требуют ввести строгие ограничительные меры для противодействия распространению COVID-19 в Абхазии.

Особую тревогу медицинской общественности вызывает факт значительного роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией и летальных случаев. Все ресурсы направлены на борьбу, но их недостаточно. Формальные информационные сводки о росте числа заболевших и умерших, без анализа и оценки сложившейся в Абхазии кризисной ситуации, дезориентируют граждан, которые, не видя опасности, начинают требовать открытия учебных заведений.

Врачи требуют ввести строгие карантинные меры сроком на 3 недели, до 31 января. «Перегруженность стационаров больными, острая нехватка медицинского персонала, стоически борющегося за жизни пациентов, физическое истощение медиков, нехватка лекарственных средств – все это требует незамедлительного принятия Чрезвычайного плана реагирования со стороны государственных органов и введения жесткого режима карантина. Надо признать, что отсутствие строгого контроля со стороны ответственных ведомств за соблюдением ранее введенных в стране ограничительных мер обусловило их декларативный характер. Чтобы избежать допущенных в прошлом ошибок, следует ввести административные и финансовые санкции за нарушение установленных предписаний. Необходимо также закрепить за каждым ведомством зону ответственности за выполнение ограничительных мер, обозначив и персональную ответственность руководителей», – говорится в обращении.

30 декабря у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба был диагностирован COVID-19. 5 января его вывезли на лечение в Москву. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания своим указом назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра вице-премьера Владимира Делба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG