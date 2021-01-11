Абхазские врачи выступают за ужесточение карантинных мер

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции рекомендовал президенту продлить режим ограничений до 15 февраля 2021 года.

В последние дни число протестированных на COVID-19 и выявленных зараженных в Абхазии бьет рекорды. Так, последние данные Оперативного штаба от 9 января говорят о том, что были протестированы 615 человек, диагноз коронавирусной инфекции подтвержден у 169, 13 из них – дети. Общее число зараженных составляет в Абхазии 9782 человека, 141 летальный случай.

Сегодня в Сухуме на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции обсуждали эпидемиологическую ситуацию и решали снять режим ограничений, введенный 24 ноября указом президента, или продлить его. Решение штаба – рекомендовать президенту продлить ограничения до 15 февраля 2021 года.

О ситуации и сделанных членами Координационного штаба выводах журналистов проинформировала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. По ее мнению, эпидемиологический процесс неблагоприятный и характеризуется тем, что в него помимо пожилых людей включаются молодые и даже дети:

«В Республике Абхазия в последние шесть дней эпидемиологическая характеристика по заболеваемости становится неблагоприятной. Наблюдается стабильный рост числа заболевших. Ежедневные цифры дают информацию о том, что в эпидемиологический процесс включаются не только пожилые люди, но уже и молодые, и даже дети. Скорее всего, эти новогодние праздники и те мероприятия, которые им предшествовали и проводились в объектах общественного питания, дали соответствующую картину».

Всех беспокоит способность медицинского персонала лечебных учреждений справиться с потоком больных, нуждающихся в медицинской помощи. Абхазским медикам помогали российские реаниматологи, которые работали в Гудаутском ковидном госпитале. В настоящее время они покинули Абхазию. Медперсонал госпиталя испытывает очень большую нагрузку, смены нет, потому что, по словам Скорик, все районные больницы задействованы в связи с ростом заболеваемости во всех регионах Абхазии.

Людмила Скорик сообщила, что число заболевших от общего числа протестированных возросло с 10% до 30%, и, если рост продолжится, правительство вынуждено будет объявить локдаун:

«Если раньше у нас было 10-15% заболевших от обратившихся в лечебные учреждения, то сейчас до 30% доходит число подтвержденных больных коронавирусной инфекцией. Поэтому министр здравоохранения и санитарная служба были вынуждены рекомендовать президенту оставить все те ограничительные мероприятия, которые существовали в республике до этого момента, и некоторые пункты ужесточить. Это коснется объектов общественного питания, которые халатно отнеслись к нашим рекомендациям и предостережениям. И если мы и дальше продолжим не исполнять те требования, которые указаны в распоряжении (президента), то вынуждены будем объявить локдаун».

Главный санитарный врач уточнила, что из объектов общественного питания останутся работать только те, у кого есть возможность доставлять свою продукцию по заказу на дом, остальные будут закрыты. Ужесточение коснется и общественного транспорта, перевозка пассажиров будет разрешена только при наличии медицинских масок.

Вводимые ограничения игнорируются руководителями объектов и гражданами. Несмотря на указ президента, во время новогодних праздников везде проводились массовые развлекательные мероприятия и корпоративы, на свадьбы и похороны продолжают собираться люди. На вопрос о том, рассматривали ли члены Координационного штаба соблюдение ограничительных мер и ответственность за их нарушение, Людмила Скорик ответила, что этот вопрос должен решить парламент, введя в КоАП соответствующую статью:

«Естественно, этот вопрос поднимался. Всем правоохранительным органам тяжело работать, потому что до сегодняшнего времени нет необходимых изменений к закону об административных правонарушениях. Мною поднимался вопрос о внесении новой статьи за нарушения эпидемиологических требований. Я оговаривала сумму штрафа до 50 тысяч рублей для тех руководителей, которые не исполняют требования. Но это – дело не сегодняшнего дня. Это наша рекомендация законодательным органам республики внести такую статью в КоАП.

– Скажите, пожалуйста, санитарно-эпидемиологическая служба имеет полномочия накладывать какие-то санкции за нарушение эпидемиологических требований?

– В настоящее время такие проверки проводятся с сотрудниками Министерства внутренних дел и прокуратуры республики. Но штрафные санкции, которые мы можем накладывать на руководителей объектов, минимальные, это – 1800 рублей. Тот объект, который проводит корпоратив, а ты приходишь и накладываешь такой штраф, естественно, это даже смешно!»

Пресс-служба Кабмина сообщила, что на заседании Координационного штаба рассматривался вопрос ответственности за нарушение вводимых ограничений и нормативно-правовых оснований для введения штрафных санкций за нарушение эпидрежима. Принято решение в рамках работы Штаба создать проект закона и направить его в парламент.

Более тридцати врачей разной специализации подписали обращение к правительству республики, в котором требуют ввести строгие ограничительные меры для противодействия распространению COVID-19 в Абхазии.

Особую тревогу медицинской общественности вызывает факт значительного роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией и летальных случаев. Все ресурсы направлены на борьбу, но их недостаточно. Формальные информационные сводки о росте числа заболевших и умерших, без анализа и оценки сложившейся в Абхазии кризисной ситуации, дезориентируют граждан, которые, не видя опасности, начинают требовать открытия учебных заведений.

Врачи требуют ввести строгие карантинные меры сроком на 3 недели, до 31 января. «Перегруженность стационаров больными, острая нехватка медицинского персонала, стоически борющегося за жизни пациентов, физическое истощение медиков, нехватка лекарственных средств – все это требует незамедлительного принятия Чрезвычайного плана реагирования со стороны государственных органов и введения жесткого режима карантина. Надо признать, что отсутствие строгого контроля со стороны ответственных ведомств за соблюдением ранее введенных в стране ограничительных мер обусловило их декларативный характер. Чтобы избежать допущенных в прошлом ошибок, следует ввести административные и финансовые санкции за нарушение установленных предписаний. Необходимо также закрепить за каждым ведомством зону ответственности за выполнение ограничительных мер, обозначив и персональную ответственность руководителей», – говорится в обращении.

30 декабря у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба был диагностирован COVID-19. 5 января его вывезли на лечение в Москву. Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания своим указом назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра вице-премьера Владимира Делба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия