Москва обозначила коридоры влияния

Переговоры в Москве между лидерами России, Азербайджана и Армении по ситуации в Нагорном Карабахе и выполнению ноябрьского трехстороннего соглашения о прекращении огня касались, в том числе, и вопроса возрождения экономического потенциала всего региона. В частности, открытия новых транспортных коридоров.

Встреча без рукопожатий – прибывшие в Москву на переговоры с участием президента России Владимира Путина лидеры Армении и Азербайджана ограничились холодным приветствием. А вот с Владимиром Владимировичем, оказавшимся, по мнению многих наблюдателей, главным бенефициаром второй карабахской войны, каждый из гостей посчитал необходимым обняться. Сам президент России, рассадивший Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на максимальном расстоянии друг от друга, вероятно исключительно из соображений, продиктованных пандемией коронавируса, в течение шести минут зачитывал заслуги Москвы перед народами обеих стран – начиная от гуманитарной помощи и заканчивая разминированием территорий и российскими миротворцами:

«По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев слушал российского коллегу с каменным лицом. Армянский премьер Никол Пашинян заметно нервничал и изредка косился на своего визави. По сути, Владимир Путин дал понять, о чем он будет говорить с гостями за закрытыми дверями. Владимир Владимирович не упустил из виду ни один из аспектов будущего не только Нагорного Карабаха, но и самих Азербайджана и Армении:

«Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении».

При этом Путин подчеркнуто ни словом не упомянул еще одного игрока, внесшего в создание новых реалий на Южном Кавказе весьма серьезный вклад – Турцию. Владимир Владимирович настойчиво повторял мантру об исключительно трехстороннем формате, делая вид, что Анкары и громких заявлений президента Эрдогана о непосредственном участии Турции во всех поствоенных процессах в регионе не было вовсе. В связи с этим явным доминированием Москвы интересным аспектом стали заявления сторон об экономической стороне вопроса карабахского урегулирования.

«Одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам почти четырехчасового разговора за закрытыми дверями.

О каких соседях говорил азербайджанский президент, становится ясно из самого соглашения о прекращении огня – Азербайджан должен получить через территорию Армении прямое сообщение с Нахичеванью и через нее – с Турцией. Армения же получит прямое железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Рабочая группа из трех вице-премьеров до 31 января должна собраться на первое заседание, а уже к 1 марта представить лидерам трех стран пошаговый график того, как будет выстраиваться новая транспортная инфраструктура в регионе.

Никол Пашинян в своем выступлении хоть и зафиксировал остающиеся разногласия по поводу статуса Нагорного Карабаха и вопроса обмена пленными, тем не менее, дал понять – экономический аспект соглашения Ереван устраивает если не полностью, то в части железнодорожной связи с Россией и Ираном очень даже:

«Реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. И экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности».

В Грузии на заявления, прозвучавшие в Москве, почти не обратили внимания – страна активно обсуждает очередной уход из политики отца-основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. При этом для Тбилиси расклад, зафиксированный в ноябрьском соглашении и подтвержденный на встрече в Москве, и по сути нивелирующий исключительную транзитную функцию страны как для Баку, так и для Еревана, может привести к вполне определенным экономическим последствиям, пусть и не смертельным. По мнению эксперта Беки Кобахидзе, с реализацией этого пункта роль Грузии в регионе безусловно уменьшится:

«Одним из факторов является то, что Грузинская железная дорога уже работает в убыток, по общему грузообороту у нас снижение на 53%. Теперь же грузы будут направляться из Баку и Стамбула через Нахичевань. И это станет значительной потерей для Грузии и ослабит ее транзитную функцию, хотя и не лишит ее функции транзитного лидера. Все-таки в наших руках остаются основные нефте- и газопроводы, проходящие через Кавказ. Азербайджан не пойдет на прокладку трубопровода через территорию Армении. Пусть даже и через условно нейтральный коридор. Но нам стоит учитывать экономические потери».

При этом, по мнению эксперта Центра стратегического анализа Торнике Шарашенидзе, этот факт принесет Тбилиси дивиденды в будущем:

«Это обстоятельство в некоторой степени снизит нашу транзитную роль, но что мы можем сделать с этим? Эта наша транзитная монополия в регионе была временной и должна была когда-нибудь закончиться. В долгосрочной же перспективе, если в регионе установится мир, мы можем получить куда больше, в том числе и как транзитная страна».

По мнению специалистов, если удастся уставить в регионе прочный мир, то это обязательно повлечет за собой увеличение инвестиций и, как следствие, улучшение благосостояния всех стран. Но есть одно «но». За новые транзитные коридоры в значительной степени будет отвечать Москва, а, следовательно, и контролировать. А значит, как отметил Владимир Путин, все это будет способствовать «интересам Российской Федерации».