«Архитектурные хроники» абхазского Минкульта

Молодые сотрудники Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии запустили проект «Архитектурные хроники». В его рамках подписчикам социальных сетей показывают видео, рассказывающие о самых любопытных памятниках истории и культуры на территории Абхазии.

Продление карантина в Абхазии до 10 февраля означает, что культурная жизнь страны еще не скоро выберется из виртуального пространства. Поэтому продолжает расти количество онлайн-проектов, хотя бы частично заменяющих закрытые театры, музеи и концертные площадки.

«Архитектурные хроники» взял на себя интересную, но в то же время сложную задачу рассказать о малоизвестных исторических постройках из разных уголков Абхазии. Главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Лана Чхинджерия объяснила: «Мы нацеливались на какие-то малоизученные объекты, но одновременно, чтобы они были интересны нашим зрителям, и чтобы они были не известны им ранее. Их нелегко было нам подобрать, потому что на территории Абхазии объектов историко-культурного наследия очень много и хотелось о многих рассказать. Но мы отобрали 8 объектов, среди них есть памятники садово-паркового искусства, культовые и гражданские сооружения и средневековые памятники. То есть мы пытались охватить весь спектр наследия, который представлен в Абхазии. И мы решили наглядно продемонстрировать нынешнее состояние наших объектов и донести до зрителя, что продолжение хроники и наследия – оно необходимо для более бережного отношения к ним».

В результате было снято восемь видео, которые представляют собой пятиминутные рассказы об истории выбранных архитектурных памятников и о том, в каком состоянии они находятся сегодня. Все видео создаются молодыми специалистами Департамента охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии, среди которых три историка, два архитектора и один ландшафтный дизайнер, при помощи профессионального режиссера и оператора.

Как подчеркивает Лана Чхинджерия, которая работала над видео о торговом доме табачной фабрики «Лаферм» и о храме в селе Багмаран, процесс этот не быстрый, только на сбор и подготовку материала по одному объекту уходит порядка недели: «Если говорить об объектах, которые находятся в городе Сухуме, то, конечно же, первый источник, это книга «Старый Сухум» Анзора Агумава. Если говорить о культовых или средневековых сооружениях в других местах, то это научные труды абхазских историков и археологов. И мы сами перед каждым видео проводим работу с объектами, изучаем их, ходим на эти самые объекты и на месте собираем материал. То есть говорим с жителями, изучаем старые фотографии. Предварительно нужно изучить литературу, архив, только потом писать текст и готовиться к самому видео. То есть это такой долгий процесс. На одно видео уходила примерно неделя».

Задача «Архитектурных хроник» заключается в том, чтобы рассказать жителям в доступной и легкой форме об истории их страны. При этом, как говорят авторы проекта, в процессе работы над видео они сами узнают много нового. Лана Чхинджерия рассказала, что ей лично дало участие в таком проекте: «В первую очередь, это общение с жителями дома – оно многое, конечно, дает. Узнаешь какие-то интересные детали: кто здесь жил, кому принадлежало здание, кто в нем гостил. И, конечно, знакомство с самим объектом один на один тоже много информации дает. Вот такой момент у меня был: в процессе съемки видео на кирпиче торгового дома табачной фабрики «Лаферм» я нашла клеймо завода с буквами «Л.Ф.», то есть это такая интересная деталь, которая, к сожалению, не успела войти в видео, так как в самом процессе я ее открыла. Я понимаю, что если ты считаешь себя жителем этого города, то ты должен знать его и любить. А для того, чтобы любить, ты должен его обязательно изучать».

Подписчикам аккаунтов Министерства культуры в социальных сетях уже было показано пять из восьми видео: о даче Епархиального наблюдателя Сухумской Епархии Алферова С.А. и о торговом доме табачной фабрики «Лаферм» в Сухуме, о крепости генуэзской эпохи Сан-Томмазо в селе Кындыг, о храме в селе Багмаран и о крепости Уаз-Абаа в селе Верхняя Эшера. А еще три видео-зарисовки, рассказывающие об объектах в Гагре, Пицунде и Сухуме, только ждут выхода.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия