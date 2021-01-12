Грузия ставит на Pfizer

Население Грузии начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сегодня после встречи с послом США Келли Дегнан заявила глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе. Какие этапы стране еще предстоит пройти для получения этой вакцины, какие факторы следует учитывать при ее применении, и с какими трудностями это связано?

«Главной темой встречи была вакцина. Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX и у нас есть определенные подвижки – в ближайшем будущем будет возможна вакцинация населения вакциной компании Pfizer», – заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе по окончании встречи с послом США Келли Дегнан.

В ведомстве впервые назвали конкретную вакцину, которую рассчитывают получить. При этом, как говорит замминистра Тамар Габуния, после Pfizer предположительно будет завезена вакцина, произведенная компанией AstraZeneca.

«Обе эти вакцины признаны соответствующим регуляторным органом и ВОЗ (…) Для этого (начала вакцинации) нужны тренинги для персонала. Уже определены те локации, где может быть проведена вакцинация вакциной Pfizer, и локации, где в долгосрочной перспективе, в более крупных масштабах – AstraZeneca. Здесь есть один важный момент – учреждения, где будет проходить вакцинация, должны быть оснащены соответствующим образом, чтобы управлять возможными побочными реакциями. В нашем протоколе все это учтено. Тренинги будут проведены. До конца января мы будем готовы принять первую партию», – заявила Габуния.

Первыми планируется привить медиков. За ними – пожилых людей и людей, находящихся в группах высокого риска, после – всех остальных. Посредством платформы COVAX Грузия рассчитывает получить 1 400 000 доз вакцины, необходимых для того, чтобы вакцинировать 700 000 человек – т.е. около 20% населения.

Как говорит глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе, 18 января Грузия, наряду с другими странами, представит COVAX план по внедрению вакцины. В период с 19 по 28 января, по его словам, ВОЗ и UNICEF рассмотрят все заявки стран и примут соответствующее решение в рамках первого этапа распределения вакцин.

Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) полагает, что первое, что необходимо сделать сейчас – активизировать электронную систему здравоохранения, которая, по его словам, уже разработана, но на практике не применяется:

«Это означает, что все больницы Грузии, все поликлиники и все граждане Грузии должны быть определены в одну систему. Сейчас у нас все больницы имеют свою, индивидуальную систему электронного мониторинга пациентов, а это во время вакцинации не помогает. Все больницы в срочном порядке должны в течение месяца перейти на эту новую систему, которая есть, у которой есть очень много недостатков, но она есть. За нее заплатили не один десяток миллионов лари».

Для чего нужна такая система? Она, к примеру, позволит проконтролировать, получил ли человек вторую дозу вакцины спустя 28 дней после введения первой:

«Иммунитет вырабатывается через полтора месяца. Учитывая наш грузинский менталитет, люди могут сделать одну вакцину, решат, что все, вакцина у них уже есть, и будут гулять по полной программе. Так что не так все просто, как это выглядит».

Для хранения вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов. В Минздраве заявляют, что в Тбилиси, Кутаиси и Батуми есть специальное оборудование, обеспечивающее такие условия. Впрочем, после разморозки, говорит Георгий Пхакадзе, эта вакцина в течение пяти дней может храниться в обычном холодильнике.

Учитывая, что процесс вакцинации подразумевает множество нюансов, подготовку, в том числе тренинги медперсонала, их следовало бы начать уже пару месяцев назад, считает эксперт. Оказаться без вакцины можно даже еще до того, как она доедет до страны:

«Транспортировка должна быть очень строгой, с точки зрения температурного режима. Изменения на пару градусов по какой-либо причине превращает вакцину в воду – и ее можно выбрасывать, что, кстати, произошло в Германии. Даже в Германии, где все налажено, все хорошо, все очень четко, там тоже произошел сбой в электричестве. А представляете – в Грузии?»

За последние сутки в Грузии выявили 1857 новых случаев инфицирования коронавирусом. 24 пациента скончались, 993 выздоровели.