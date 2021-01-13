Украина и Молдавия договорились о стратегическом партнёрстве

Лидеры Молдавии и Украины призвали к перезагрузке отношений, которые были в значительной степени заморожены в период пребывания на посту молдавского президента пророссийского политика Игоря Додона.

Новый президент Молдавии Майя Санду, посещая Киев 12 января, заявила о возобновлении дружеских контактов с Украиной. Поездка стала её первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность в декабре прошлого года.

"Я бы хотела подтвердить, что Украина – стратегический партнёр Молдавии, и что развитие устойчивого и прагматичного сотрудничества с Украиной – это приоритет для Кишинёва. Я рада сообщить, что сегодня мы договорились вывести наши отношения на другой уровень, уровень стратегического партнёрства", - заявила Майя Санду после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она добавила, что две страны решили учредить совет на уровне президентов – для продвижения связей.

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на встрече с Санду они говорили о членстве своих стран в Евросоюзе как об общей стратегической цели. "По этому вопросу наши подходы полностью совпадают", - подчеркнул Зеленский. Он также сказал, что относительно Приднестровья позиция Киева не изменилась. "Мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах её международно признанных границ", - заявил украинский президент.

В ходе избирательной кампании Майя Санду воздерживалась от прямой критики России и по-прежнему заявляет, что выступает за хорошие отношения с Москвой, но не в ущерб сотрудничеству Молдавии с ЕС. Она высказывается за мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из региона, который Кишинёв не контролируют.

Так называемая Приднестровская Молдавская Республика – одна из нескольких самопровозглашённых республик, возникших на территории бывшего СССР в начале 1990-х годов. Администрация в Тирасполе пользуется поддержкой России, однако независимость Приднестровья Москвой не признана.