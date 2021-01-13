Югоосетинских политиков призвали к диалогу для выхода из кризиса

Экс-президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, парламентарии первого созыва Станислав Кочиев, Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев подписали совместное заявление, в котором назвали события, происходящие в Южной Осетии, вызывающими тревогу.

«Четыре месяца не проводятся сессии парламента, не сформирован до сих пор новый состав правительства, на Театральной площади больше месяца идет акция протеста родственников Инала Джабиева, не принят бюджет страны на 2021 год. Фактически речь идет уже не только о внутриполитических разногласиях различных сил или ветвей власти, но и о международном имидже и состоятельности нашего государства», – говорится в заявлении.

Как пишет «Кавказский узел», они отметили, что «важно обеспечить проведение объективного расследования преступления, приведшего к гибели Инала Джабиева, и создать условия, при которых подобные трагедии станут в будущем невозможными».

«Все виновные, независимо от прошлых заслуг и занимаемых ныне должностей, должны понести справедливое наказание. Однако для этого необходимо, в первую очередь, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти страны, президент и депутаты парламента перешли от противостояния к делу», – отметили они.

Тибилов, Чибиров, Кочиев, Гобозов и Чочиев выразили готовность выступить посредниками «в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации».

Это заявление подписанты направили югоосетинскому лидеру Анатолию Бибилову, председателям партий и депутатской группе «За справедливость».

Бибилов уже заявил, что у него состоялся телефонный разговор с авторами обращения, на этой неделе может состояться встреча с ними.

«Это обращение я принимаю абсолютно позитивно, хочу поблагодарить их за такую позицию. Без сомнения, это важно, это необходимо делать. Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами. Здесь идет речь о людях, которые действительно заинтересованы в стабильности республики. Будучи в свое время руководителями разных ветвей власти, их готовность способствует тому, чтобы никаких демаршев ни со стороны исполнительной власти, ни законодательной в данном случае не было», – сказал Бибилов.