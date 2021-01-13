Путин по телефону сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном

Я больше не собираюсь консультировать команду, и члены команды это хорошо знают, - об этом Бидзина Иванишвили заявил в эфире Общественного вещателя Грузии в программе «Свободное видение».

«У нас было несколько советов в партии, я в течение месяцев говорил с ее членами об уходе. Я максимально напоминал им, что не нарушу свое слово, заявлю публично, что все консультации по политическим вопросам будут прекращены», - заявил Бидзина Иванишвили.

По его словам, отношения с членами команды будут продолжаться повседневно, но не по политическим вопросам.

«В 2011 году я сделал заявление, что буду в политике, пока не выпровожу жестокую власть, я выполнил свои обещания. В течение многих лет своим почерком я доказывал, что не был лицемером и что быть политиком на самом деле не моя желанная и любимая профессия. Я пришел насильно, потому что это было нужно стране. Не было достаточно сил, чтобы справиться с совершавшими насилие, нужна была и моя помощь, и это было сутью моего прихода в политику.

Когда я вспомнил 2011 год, я имел в виду, что прекращаю публичность и, вероятно, это будет последнее интервью с вами. У нескольких зарубежных СМИ есть желание после вчерашнего заявления, и, может быть, завтра-послезавтра я это сделаю, а после вернусь к своей жизни, которая мне очень нравилась и нравится и сегодня. Я даже не буду сторонником «Грузинской мечты», моя максимальная гражданская активность будет заключаться в том, чтобы прийти на выборы и зафиксировать там свою позицию.

Никаких интервью, никаких публичных заявлений, никаких звонков к какому-либо члену команды, никаких замечаний, мол, это ты сделал нехорошо, или это не получилось. Я повторил это несколько раз с командой, не ждите от меня замечаний, не оскорбляйте так ни себя, ни меня, не звоните мне для консультаций. Вот в этом разница между тем, что было раньше, и тем, что есть сегодня», - заявил Бидзина Иванишвили.

По его словам, «в ближайшие 4-5 лет с «Грузинской мечтой» ничего не случится». На вопрос о том, что нужно команде и что еще нужно учесть, Бидзина Иванишвили отметил, что главное, чтобы члены команды не начали выяснять отношения друг с другом.