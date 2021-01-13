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Путин по телефону сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учетом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении», – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции.
Кроме того, лидеры стран уделили особое внимание борьбе с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин. Также Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества двух стран.
- В понедельник в Кремле по инициативе российского лидера состоялись трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Стороны рассмотрели ход реализации совместного заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудили дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. По итогам встречи, продлившейся почти четыре часа, было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах, их реализацию будет курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.
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В Нагорном Карабахе ранен армянский военнослужащий
Вооруженные силы Азербайджана в среду нарушили режим перемирия в Нагорном Карабахе, в результате чего был ранен армянский военнослужащий, сообщила пресс-служба Минобороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
«13 января в 12:00 в результате грубого нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия в направлении одного из постов Армии обороны НКР, расположенного в центральном направлении, огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Вардан Киракосян», – заявили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что раненого немедленно доставили в военный госпиталь и прооперировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Власти НКР обратились к российскому миротворческому контингенту в связи с нарушением режима перемирия.
«О ситуации проинформировано командование миротворцев.Надеемся, что инцидент не останется без ответа, поскольку, если провокации продолжатся, то последствия будут очень плохими», – заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября, после чего лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление о полном прекращении огня.
- В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих.
Глава абхазского МЧС: Россия в любой момент могла оказать помощь в тушении пожаров
Глава МЧС самопровозглашенной республики Абхазия Лев Квициния на пресс-конференции в Сухуми рассказал, почему для тушения пожаров не прибегли к помощи России.
«Ни одна авиация не может потушить такого рода пожар полностью. При поливе пожара сверху, в любом случае остаются незаметными маленькие очаги возгорания, и огонь может снова распространиться. Авиация обычно вызывается как дополнительная поддержка», – сказал он.
По словам Льва Квициния, ведомство было на связи с коллегами из России, и помощь могла прибыть, как только абхазская сторона её запросила бы.
Замглавы ведомства Нугзар Эмурхба сказал, что в 2019 году была другая ситуация.
«В 2019 году технику к очагам возгорания невозможно было перебросать, и было принято решение обратиться за помощью к РФ, после чего к нам отправили и вертолёт, и самолет для тушения пожаров. В недавних пожарах привлекать авиацию не было необходимости», – отметил Эмурхба.
По информации МЧС, с 7 декабря 2020 года по 10 января 2021-го у пожарных расчетов было 68 выездов.
«По нашим данным, общая площадь, охваченная огнём, была свыше трех тысяч гектаров. Особо сложная ситуация была в Галском районе. К сожалению, там полностью сгорели два дома. Трудность заключалась в том, что погодные условия были очень жесткими для тушения пожаров, был сильный ветер, из-за чего пошел неуправляемый верховой огонь. Но, тем не менее, пожарные, жители и районная администрация сделали все чтобы урегулировать ситуацию», – сказал Лев Квициния.
По его словам, ситуация в Гагрском районе тоже была непростой: «Там пожары и возгорания начались одновременно в нескольких местах, и подъехать к очагам пожарам было очень сложно. Нам пришлось ждать, пока огонь спустится. Был принято решение привлечь дополнительную технику и подразделения. В итоге мы смогли удержать пожар».
Квициния отметил, что без проливных дождей с такими пожарами практически невозможно справиться. «Мы точно знали, что погода изменится в нашу пользу», – добавил он.
- Отметим, что абхазские власти отказались от помощи Тбилиси в тушении пожаров. «Помощь Грузии для нас неприемлема», – заявлял Лев Квициния. Глава Совбеза Сергей Шамба сказал: «Нет такой необходимости. Наши службы справляются».
Югоосетинских политиков призвали к диалогу для выхода из кризиса
Экс-президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, парламентарии первого созыва Станислав Кочиев, Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев подписали совместное заявление, в котором назвали события, происходящие в Южной Осетии, вызывающими тревогу.
«Четыре месяца не проводятся сессии парламента, не сформирован до сих пор новый состав правительства, на Театральной площади больше месяца идет акция протеста родственников Инала Джабиева, не принят бюджет страны на 2021 год. Фактически речь идет уже не только о внутриполитических разногласиях различных сил или ветвей власти, но и о международном имидже и состоятельности нашего государства», – говорится в заявлении.
Как пишет «Кавказский узел», они отметили, что «важно обеспечить проведение объективного расследования преступления, приведшего к гибели Инала Джабиева, и создать условия, при которых подобные трагедии станут в будущем невозможными».
«Все виновные, независимо от прошлых заслуг и занимаемых ныне должностей, должны понести справедливое наказание. Однако для этого необходимо, в первую очередь, чтобы исполнительная и законодательная ветви власти страны, президент и депутаты парламента перешли от противостояния к делу», – отметили они.
Тибилов, Чибиров, Кочиев, Гобозов и Чочиев выразили готовность выступить посредниками «в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации».
Это заявление подписанты направили югоосетинскому лидеру Анатолию Бибилову, председателям партий и депутатской группе «За справедливость».
Бибилов уже заявил, что у него состоялся телефонный разговор с авторами обращения, на этой неделе может состояться встреча с ними.
«Это обращение я принимаю абсолютно позитивно, хочу поблагодарить их за такую позицию. Без сомнения, это важно, это необходимо делать. Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами. Здесь идет речь о людях, которые действительно заинтересованы в стабильности республики. Будучи в свое время руководителями разных ветвей власти, их готовность способствует тому, чтобы никаких демаршев ни со стороны исполнительной власти, ни законодательной в данном случае не было», – сказал Бибилов.
Верзилов и Варламов заявили, что их задержали в Южном Судане
Издатель "Медиазоны" и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов и блогер Илья Варламов заявили, что их задержали в городе Капоэте в Южном Судане. Об этом пишут "Медиазона" со ссылкой на Верзилова и Варламов на своем сайте.
На сайте Варламова говорится, что всего их пятеро, это его супруга Любовь, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и еще один человек. Они прилетели в Африку в качестве туристов.
Как предполагает Верзилов, местные силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона". Однако дрон Ильи Варламова забрали еще в в аэропорту города Энтеббе в Уганде.
"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем", – сообщается на сайте Варламова.
Верзилов также добавил: "Уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь".
Илья Варламов сказал, что они обратились в посольство России. В посольстве "Интерфаксу" сообщили, что они проверяют информацию о задержании Варламова и Верзилова в Южном Судане. "Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется", – сказали в российской дипмиссии.
Новосибирский театр оперы и балета расторг контракт с Нино Ананиашвили
Новосибирский государственный театр оперы и балета (НОВАТ) сообщил о расторжении контракта с Нино Ананиашвили.
«В результате переговоров художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили принято решение о расторжении ранее заключённого контракта по соглашению сторон», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте театра.
Ранее руководство новосибирского театра приостановило действие контракта из-за преждевременного появления информации о назначении в СМИ.
О решении возглавить балетную труппу российского театра Ананиашвили заявила в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Она планировала совмещать работу в Новосибирске с руководством балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета, которую она возглавляет с 2004 года.
Как и ожидала прима-балерина, на родине ее решение подвергли острой критике, особенно в политических кругах.
Бибилов: Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек
В Цхинвали сегодня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. На заседании подтвердили, что учебные заведения Южной Осетии начнут полноценно работать с 15 января. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов на заседании заявил, что от коронавируса уже скончались более 60 жителей Южной Осетии.
«Слишком опрометчиво для каждого человека несерьёзно относиться к этой болезни. Обязательно нужно беречь себя», – сказал он.
Югоосетинский лидер высказался и о вакцинации, подчеркнув, что право каждого пройти её при желании.
«Приобретение вакцин также зависит от того, соберется парламент на сессию или нет. Я сам готов пройти вакцинацию как президент и гражданин, потому что считаю её необходимой. […] Несомненно, она будет иметь добровольный характер, но мы должны дать возможность пройти её каждому, кто хочет этого», – заявил Бибилов.
Он вновь призвал депутатов, которые бойкотируют работу парламента, проявить гражданскую позицию и проголосовать за поправки в бюджет 2020 года и принять главный финансовый документ на 2021 год.
Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациентка 88 лет поступила в «красную зону» в первых числах января с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. ДН 2-3. ИБС. Гипертоническая болезнь, злокачественное течение. Пациентка получала комплексное лечение в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. Однако состояние прогрессивно ухудшалось, артериальное давление держалось на высоких цифрах. Присоединилось острое нарушение мозгового кровообращения. 12 января наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», – сообщила главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева.
Грузия «категорически не рассматривает» вопрос ввоза китайской вакцины
Министерство здравоохранения Грузии на данном этапе «категорически не рассматривает» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19, – заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.
«Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины», – говорит Тикарадзе.
Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.
«Необходимы законодательные изменения, в этом направлении мы интенсивно работаем с парламентом. Вчера в парламенте прошла первая комитетская встреча, на которой мы говорили об изменениях, был инициирован законопроект, до конца января у нас будут внесены все изменения, которые обеспечат беспрепятственное внедрение вакцины в Грузии», – добавила Тикарадзе.
Между тем заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе сегодня заявил, что Грузия готовится к третьей волне коронавируса.
«Мы пытаемся избежать третьей волны, которая, к сожалению, есть во многих странах. Надеюсь, у нас это получится и третья волна не будет для нас очень разрушительной», – заявил Паата Имнадзе.
- COVAX – международная инициатива по разработке, производству и распространению вакцины от коронавируса. В механизме по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок участвуют 190 стран и экономик. Согласно планам, посредством COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
Украина и Молдавия договорились о стратегическом партнёрстве
Лидеры Молдавии и Украины призвали к перезагрузке отношений, которые были в значительной степени заморожены в период пребывания на посту молдавского президента пророссийского политика Игоря Додона.
Новый президент Молдавии Майя Санду, посещая Киев 12 января, заявила о возобновлении дружеских контактов с Украиной. Поездка стала её первым официальным зарубежным визитом после вступления в должность в декабре прошлого года.
"Я бы хотела подтвердить, что Украина – стратегический партнёр Молдавии, и что развитие устойчивого и прагматичного сотрудничества с Украиной – это приоритет для Кишинёва. Я рада сообщить, что сегодня мы договорились вывести наши отношения на другой уровень, уровень стратегического партнёрства", - заявила Майя Санду после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она добавила, что две страны решили учредить совет на уровне президентов – для продвижения связей.
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на встрече с Санду они говорили о членстве своих стран в Евросоюзе как об общей стратегической цели. "По этому вопросу наши подходы полностью совпадают", - подчеркнул Зеленский. Он также сказал, что относительно Приднестровья позиция Киева не изменилась. "Мы твёрдо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах её международно признанных границ", - заявил украинский президент.
В ходе избирательной кампании Майя Санду воздерживалась от прямой критики России и по-прежнему заявляет, что выступает за хорошие отношения с Москвой, но не в ущерб сотрудничеству Молдавии с ЕС. Она высказывается за мирное урегулирование приднестровского конфликта и за вывод российских войск из региона, который Кишинёв не контролируют.
Так называемая Приднестровская Молдавская Республика – одна из нескольких самопровозглашённых республик, возникших на территории бывшего СССР в начале 1990-х годов. Администрация в Тирасполе пользуется поддержкой России, однако независимость Приднестровья Москвой не признана.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подал в отставку
Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.
"Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия", — написал Ратас в фейсбуке.
Накануне, 12 января, полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в совершении уголовного преступления генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт , бизнесмену Хиллару Тедеру и ещё двоим людям, имена которых не раскрываются.
По версии полиции, Тедер и Корб договорились, что предприниматель пожертвует Центристской партии до миллиона евро. Взамен Корб якобы должен был повлиять на мэрию Таллина, чтобы она предоставила связанной с Тедером фирме Porto Franco возможность построить подъездные дороги к строящемуся в Таллине объекту по льготной цене.
Советника министра финансов Керсти Крахт подозревают в том, что она договорилась с Тедером использовать свое влияние в министерстве, чтобы получить положительное решение по заявке Porto Franco. За свои услуги Крахт должна была получить от Тедера взятку, однако передача денег не состоялась из-за задержания бизнесмена и чиновницы.
Юри Ратас занял кресло главы правительства Эстонии пять лет назад. С 2005 по 2007 годы он был мэром Таллина.
В США казнена первая за несколько десятилетий женщина
В США по решению федеральных властей казнили первую за почти 70 лет женщину.
52-летней Лизе Монтгомери 13 января ввели смертельную инъекцию в тюрьме штата Индиана.
Ранее Верховный суд отменил вынесенное окружным судом решение о необходимости провести слушания о вменяемости Монтгомери. Адвокаты женщины утверждали, что у нее был врожденный дефект головного мозга, и она попросту не понимала, что именно с ней происходит. Кроме того, защита указывала, что тяжёлое психическое заболевание Монтгомери усугубилось из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась всю свою жизнь, пишет "Би-би-си".
"Кровожадность потерпевшей неудачу администрации сегодня была в полной мере продемонстрирована. Каждый, кто причастен к казни Лизы Монтгомери, должен испытывать стыд", - подчеркнул адвокат Келли Генри.
Монтгомери приговорили к смертной казни в 2007 году. Её признали виновной в похищении и убийстве женщины, находившейся на 8-м месяце беременности. По данным следствия, Монтгомери задушила свою жертву, после чего ребёнка из тела извлекла. Младенец при этом выжил.
Казни на федеральном уровне в США не проводились на протяжении 17 лет, пока нынешний президент Дональд Трамп не распорядился возобновить их в прошлом году. По официальным данным, с тех пор было 10 таких казней, то есть по решению американского правительства. Впервые федеральные власти осуществили больше смертных приговоров, чем все штаты вместе взятые.
Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, как ожидается, остановит применение этой меры наказания.
Алексей Навальный анонсировал возвращение в Россию
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что возвращается в Россию. По его словам, он купил билет на рейс в Москву на 17 января.
"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", — рассказал политик в социальных сетях.
Навальный с августа находится в Германии. Он был доставлен в Берлин медицинским самолётом после госпитализации в Омске. Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы "Новичок". После лечения в Берлине он, по его словам, проходил в Германии реабилитацию.
Российские власти факт покушения на политика игнорируют. Расследование отравления не ведётся. Группе международных журналистов удалось установить, что к покушению на основателя Фонда борьбы с коррупцией могут быть причастны сотрудники ФСБ. Кремль любые связи с инцидентом отрицает.
В России на Навального возбуждено уголовное дело о клевете в адрес ветерана Второй мировой войны. По этой статье ему грозят штраф и обязательные работы на срок до двухсот сорока часов. Федеральная служба исполнения наказаний потребовала от суда отправить политика в колонию на 3,5 года по уголовному делу 2014 года, по которому он был осуждён условно. В ведомстве заявляют, что отъезд оппозиционера в Германию нарушает условия его условного наказания.
Кроме того, в конце декабря Следственный комитет объявил о возбуждении против него нового дела — о растрате средств Фонда борьбы с коррупцией. По вменённой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся. —Заявил оппозиционер в среду. — Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю".
Иванишвили: Грузия может стать членом ЕС до 2030 года
Миллиардер Бидзина Иванишвили, во второй раз ушедший из политики, заявил, Грузия может стать членом ЕС до 2030 года.
«В 2024 году мы подадим заявку на членство в ЕС, и если мы не навлечем на себя что-нибудь и будем стабильно развиваться, то до 2030 года мы будем членом самой интересной семьи», – сказал Иванишвили в эфире Первого канала Грузии.
Бизнесмен считает, что Грузия готова как к членству в ЕС, так и в НАТО.
Большая часть стран-членов НАТО в Европе не платит даже двух процентов от ВВП, как мы
«Когда я основал [организацию] «2030», до 2030 года было довольно далеко. Тогда это казалось очень бесперспективным. Грузины немного нетерпеливые люди. Исходя из этого, я не мог тогда смело сказать, но теперь могу, что в 2024 году мы подадим заявку на членство в ЕС, с большой вероятностью, если мы будем продолжать эту стратегию, стабильно развиваться, мы сможем стать членом семьи демократических стран, где нам есть место. Также вы хорошо знаете, что для НАТО нужны демократические, финансовые институты, определенный уровень армии. Я считаю, что мы отвечаем стандартам НАТО, которые нужны, сегодня и вчера тоже. Большая часть стран-членов НАТО в Европе не платит даже двух процентов от ВВП, как мы. Мы, бедная страна, соблюдаем даже это. Сегодня мы свободно соответствуем стандартам НАТО, но опять же безрассудная деятельность «Национального движения» в 2008 году вызвала много вопросов. У нас есть стратегические партнеры, европейские друзья, у нас есть выраженная поддержка, и мы должны сделать все, чтобы страна была стабильной, в первую очередь, в политическом плане. Мы все таки это смогли, и я уверен, что сможем и в будущем, сохраним стабильность, и Грузия станет членом семьи самых демократических, успешных стран», – заявил Иванишвили.
Миллиардер говорит, что и после вступления в ЕС Грузия не будет «самой богатой экономически».
«Но открываются другие возможности, и я думаю, что мы за короткое время сделаем нашу страну такой же успешной, как европейские страны», – говорит Иванишвили.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Президента Армении доставили в больницу с высокой температурой и двусторонней пневмонией
Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусом нового типа и лечился в домашних условиях, доставлен в больницу. Об этом сообщили в офисе президента.
Согласно сообщению, болезнь протекает в сложной форме: у президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония.
Отметим, что 3 января Армен Саркисян перенес операцию на ноге в Лондоне. Позже в офисе президента сообщили, что у Армена Саркисяна также были выявлены симптомы коронавируса нового типа, а проведенный тест оказался положительным.
8 января в аппарате президента Армении отметили, что, исходя из состояния здоровья, Армен Саркисян по возможности работает и временно продолжит работу удаленном, а сразу после стабилизации его состояния и с разрешения врачей он вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.
В Грузии выявили 1618 новых случаев коронавируса, 26 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2846 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 26 пациентов.
За сутки в стране выявили 1618 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1857), выздоровели 403.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 243 255, выздоровевших – 227 611.
За сутки было проведено 19 438 тестов, из них PCR-тестов – 8664, экспресс-тестов на антиген – 10 774.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 2424 случая коронавируса, выздоровели 1619, скончались более 60-ти.
- В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено 10 102 случая заражения, выздоровели 7808, скончались 143.
YouTube на неделю заморозил канал Дональда Трампа
Видеосервис YouTube приостановил работу канала президента США Дональда Трампа как минимум на неделю. Об этом сообщает CNN.
Представитель сервиса сообщил, что недавно опубликованное видео на канале президента "спровоцировало насилие" и было удалено. Какое именно видео послужило причиной блокировки канала, в YouTube не уточнили.
Теперь администраторам канала, на который подписаны 2,77 миллиона человек, в течение недели запрещено публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Доступ к предыдущим видео на канале сохранен, но возможность оставлять комментарии под ними отключена.
YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента уже заморозили Facebook и Instagram, а Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа, на которую были подписаны более 88 миллионов пользователей.
В Twitter заявили, что записи Трампа, пусть косвенно, могли способствовать эскалации насилия. Решение вызвало споры, как в самих США, так и за рубежом. В частности, представители властей Германии и Франции сочли решение руководства соцсети "проблематичным", заявив об угрозе чрезмерного влияния руководства частных технологических компаний на общественно-политические процессы.
Блокировки аккаунтов Трампа произошли после событий 6 января в Вашингтоне, когда сотни сторонников президента ворвались в здание Капитолия, пытаясь сорвать утверждение итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.
Число случаев заражения коронавирусом в Абхазии превысило 10 тысяч
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, за сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 522 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 141 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, у 96 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 35, в российском военном госпитале в Сухуми - 49 пациентов.
В российском военном госпитале скончалась пациентка 1950 года рождения. Диагноз: «коронавирусная инфекция, тяжёлого течения» и осложнение основного заболевания «двустороннее вирусное поражение легких» . Женщина умерла 11 января.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10 102 человека. 143 летальных случая. Выздоровели 7808 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
- Ранее ковид-ограничения в Абхазии продлили до 10 февраля. Абхазский лидер Аслан Бжания уже выздоровел от коронавируса. Лечение в Москве продолжает премьер Александр Анкваб.
Пенс отверг призыв Конгресса отстранить Дональда Трампа от власти
Вице-президент США Майк Пенс объявил о том, что он не намерен начинать процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти на основании полномочий, предоставленных ему 25-й поправкой к конституции страны.
"Я не считаю, что такие действия в интересах нашей страны, что они соответствуют конституции", - говорится в письме вице-президента Пенса, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. По словам Пенса, подобный шаг станет "ужасным прецедентом". Он называет призыв отстранить президента Трампа от власти за восемь дней до истечения срока его президентских полномочий политическими играми. Майк Пенс призвал законодателей "воздержаться от акций, которые ещё больше расколют общество и разожгут страсти".
Письмо вице-президента Пенса было обнародовано за несколько часов до голосования в Палате представителей по резолюции, призывающей Пенса и членов кабинета Дональда Трампа прибегнуть к 25 поправке и лишить президента Трампа власти за его выступление на многотысячном митинге своих сторонников, после которого несколько сотен участников митинга ворвались в здание Капитолия.
Одновременно, члены Конгресса в среду должны провести голосование по единственной статье импичмента президента Трампа, в которой он обвиняется в призыве к мятежу. Согласно предварительным данным, все члены Палаты представителей-демократы поддержат импичмент, о готовности присоединиться к ним заявили больше десятка республиканцев, что гарантирует одобрение импичмента Палатой представителей. Окончательное решение по этому вопросу принимает Сенат. Он вряд ли примется за рассмотрение дела об импичменте до президентской инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января.
Накануне Трамп впервые прокомментировал планы демократов объявить ему импичмент, сравнив их с "охотой на ведьм". Трамп также сказал, что эти планы вызывают "гнев" у многих людей.
Бразилия: эффективность китайской вакцины от COVID-19 ниже ожидаемой
Созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от COVID-19 продемонстрировала гораздо более низкую эффективность в результате испытаний, проведенных в Бразилии, чем та, что была первоначально заявлена производителем.
По результатам тестирования вакцины, в котором участвовали 12 тысяч добровольцев, её эффективность составила 50 процентов. Это первое полностью завершенное испытание вакцины за пределами Китая. На прошлой неделе бразильский институт Butantan, который проводил исследования объявил о том, что эффективность вакцины достигает 78 процентов. Однако в ответ на критику бразильских ученых, обвинивших институт в введении общественности в заблуждение, уточнил, что из первоначальных данных были исключены случаи заболеваний "очень слабой формой" COVID-19.
К вакцине Sinovac выказали интерес страны, не располагающие средствами для масштабной закупки вакцин западного производства, демонстрирующих значительно более высокую эффективность. Бразилия заказала 100 миллионов доз китайской вакцины. Переговоры о закупках ведут еще семь латиноамериканских стран. Турция и Украина сообщили о приобретении этой вакцины.
Результаты испытаний должны были появиться к 15 декабря. Но они откладывались по просьбе Sinovac, которая хотела, по словам бразильских специалистов, сравнить их с данными испытаний, проводимых в Турции и Индонезии. Американские специалисты называют такую просьбу крайне необычной. По предварительным данным испытаний, проводимых в Турции, эффективность вакцины достигает 91 процента. Индонезийские специалисты, проводящие предварительные испытания, сообщают о 63-процентной эффективности вакцины. Китайский изготовитель вакцины тщательно контролирует публично доступную информацию о своем продукте.
Бидзина Иванишвили: Я больше не собираюсь консультировать команду
Я больше не собираюсь консультировать команду, и члены команды это хорошо знают, - об этом Бидзина Иванишвили заявил в эфире Общественного вещателя Грузии в программе «Свободное видение».
«У нас было несколько советов в партии, я в течение месяцев говорил с ее членами об уходе. Я максимально напоминал им, что не нарушу свое слово, заявлю публично, что все консультации по политическим вопросам будут прекращены», - заявил Бидзина Иванишвили.
По его словам, отношения с членами команды будут продолжаться повседневно, но не по политическим вопросам.
«В 2011 году я сделал заявление, что буду в политике, пока не выпровожу жестокую власть, я выполнил свои обещания. В течение многих лет своим почерком я доказывал, что не был лицемером и что быть политиком на самом деле не моя желанная и любимая профессия. Я пришел насильно, потому что это было нужно стране. Не было достаточно сил, чтобы справиться с совершавшими насилие, нужна была и моя помощь, и это было сутью моего прихода в политику.
Когда я вспомнил 2011 год, я имел в виду, что прекращаю публичность и, вероятно, это будет последнее интервью с вами. У нескольких зарубежных СМИ есть желание после вчерашнего заявления, и, может быть, завтра-послезавтра я это сделаю, а после вернусь к своей жизни, которая мне очень нравилась и нравится и сегодня. Я даже не буду сторонником «Грузинской мечты», моя максимальная гражданская активность будет заключаться в том, чтобы прийти на выборы и зафиксировать там свою позицию.
Никаких интервью, никаких публичных заявлений, никаких звонков к какому-либо члену команды, никаких замечаний, мол, это ты сделал нехорошо, или это не получилось. Я повторил это несколько раз с командой, не ждите от меня замечаний, не оскорбляйте так ни себя, ни меня, не звоните мне для консультаций. Вот в этом разница между тем, что было раньше, и тем, что есть сегодня», - заявил Бидзина Иванишвили.
По его словам, «в ближайшие 4-5 лет с «Грузинской мечтой» ничего не случится». На вопрос о том, что нужно команде и что еще нужно учесть, Бидзина Иванишвили отметил, что главное, чтобы члены команды не начали выяснять отношения друг с другом.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Трамп осудил предложение объявить ему импичмент. Видео
Президент США Дональд Трамп впервые после беспорядков в Вашингтоне 6 января появился на публике и пообщался с журналистами перед тем, как отправиться в штат Техас. Он впервые прокомментировал планы демократов в Палате представителей объявить ему импичмент, осудив их и сравнив с «охотой на ведьм». Трамп также сказал, что эти планы вызывают «гнев» у многих людей.
Президент отрицает, что подстрекал 6 января своих сторонников к насилию. Именно после митинга с участием Трампа часть его участников ворвалась в здание Капитолия, очевидно с целью сорвать утверждение Конгрессом победы оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента. Трамп сказал, что в его речи не было призывов к насилию. Он также осудил технологические компании за то, что они заблокировали ему доступ к социальным сетям.
В Техасе Трамп, как ожидается, посетит границу с Мексикой и выступит на фоне пограничной стены, сооружение которой было одним из его обещаний.
- Палата представителей Конгресса сегодня рассмотрит предложенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту и другим чиновникам администрации отстранить президента от исполнения обязанностей в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Голосование ожидается ночью по московскому времени. Если вице-президент не прислушается к резолюции, то уже в среду демократы обещают выставить на обсуждение Конгресса вопрос об импичменте Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Большинство комментаторов считает, что контролируемая демократами Палата представителей может успеть вынести Трампу импичмент до конца срока его полномочий 20 января, но Сенат вряд ли успеет до этой даты провести процесс о его отстранении от должности.
Интерпол санкционировал арест россиян, доставивших в Ливан груз селитры
Интерпол издал во вторник международный ордер на арест двух россиян - владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Как сообщило национальное агентство Al-Wataniya, уведомление с красным углом издано в ответ на просьбу генерального прокурора Ливана Гассана Хури.
«Интерфакс» пишет, что «Красная карта» требует от правоохранительных органов государств - членов Интерпола ареста разыскиваемого лица с целью последующего решения судебными органами вопроса о его экстрадиции в страну, инициировавшую розыск.
Новостной портал Elnashra уточнил, что речь идет о Борисе Прокошеве, который в 2013 году был капитаном Rhosus, и судовладельце - предпринимателе из Хабаровска Игоре Гречушкине, проживающем на Кипре. Кроме того, в розыск объявлен португалец Жоржи Мануэл Мирра Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами. В 2014 году он участвовал в осмотре груза аммиачной селитры в бейрутском порту.
Согласно сведениям Российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз из Батуми в Мозамбик, сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации.
Экипаж, состоявший из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с момента заключения контрактов не выплачивала морякам жалованье. В ответ на обращение МФТ предприниматель из Хабаровска обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого не произошло.
Выгруженный шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа. Мощность взрыва составила 1,5 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли около 200 человек, пострадали 6,5 тысячи, более 300 тысяч граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание аммиачной селитры, хранившейся в одном из портовых ангаров.
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении РСЕ/РС
Роскомнадзор во вторник составил первые восемь протоколов по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении СМИ, признанных в России "иностранными агентами", сообщается на сайте ведомства. Протоколы относятся к деятельности медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и её проектов.
Заявление в Роскомнадзор с информацией о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, с 30 октября 2020 года существенно ужесточивший правила маркировки контента на всех платформах, в начале ноября года подал генеральный директор Агентства федеральных новостей Евгений Зубарев. 29 декабря Роскомнадзор провёл проверку по этому заявлению, после чего направил в ООО "РСЕ/РС", представляющее интересы медиа-корпорации в России, уведомления о составлении 130 административных протоколов по фактам нарушения приказа. Согласно планам ведомства, их составление завершится в начале февраля.
Протоколы будут переданы в суд, который может наложить за каждое нарушение штрафы до 500 тысяч рублей на юридическое и до 50 тысяч на должностное лицо. Общая сумма санкций за финансовые нарушения, вероятно, составит десятки миллионов рублей.
- В конце 2017 года в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также ещё несколько подразделений медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения, в частности, они обязаны предоставлять регулярные финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации в СМИ. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства.
- СМИ-"иностранным агентом" в России могут признать также физических лиц. В декабре министерство юстиции России включило пять человек в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". В реестр попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр этих людей.
- Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода оценивает действия российских властей в связи с законодательством о СМИ – "иностранных агентах" как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, и шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". Руководство корпорации неоднократно отмечало, что её статус гарантируют журналистскую независимость и не допускают политического и цензурного вмешательства в редакционную политику.
Грузинский футболист Георгий Арабидзе перешел в волгоградский «Ротор»
22-летний грузинский футболист, атакующий полузащитник Георгий Арабидзе перешел в российский клуб «Ротор» (Волгоград). Об этом он сообщил Первому каналу Грузии.
«Я уже оформил контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня из Украины. Когда он был главным тренером киевского «Динамо», я играл в дубле донецкого «Шахтёра», – сказал Арабидзе.
Он добавил, что «Ротор» оформил 6-месячный контракт с португальским клубом «Насьональ», где ранее выступал Арабидзе. При этом футболист говорит, что не хочет возвращаться в португальскую команду.
В «Роторе» уже играют четыре грузинских футболиста – Саба Квирквелия, Зука Давиташвили, Бека Микелтадзе и Ника Кипиани.
Георгий Арабидзе в 2017 году провел за сборную Грузии четыре матча и забил три гола. Он успешно выступал за молодежные сборные страны.
СМИ: банки-партнёры Трампа готовятся к разрыву отношений
Два крупных банка, являющихся ведущими бизнес-партнёрами и кредиторами президента США Дональда Трампа, могут в ближайшем будущем отказаться от сотрудничества с ним - после сопровождавшегося насилием штурма сторонниками Трампа здания Капитолия в Вашингтоне, в подстрекательстве к которому оппоненты президента обвиняют его лично. О том, что в Deutsche Bank и Signature Bank готовятся к отказу от сотрудничества с Трампом и его корпорацией, пишут Bloomberg и New York Times.
В публикациях отмечается, что Трамп должен Deutsche Bank - своему крупнейшему кредитору - около 300 миллионов долларов. Срок возврата кредита истекает спустя несколько лет. Как пишет New York Times, наличие кредита не позволяет банку разорвать отношения с президентом немедленно. Это можно сделать, только простив Трампу долг. Однако банк не будет финансировать какие-либо новые проекты Трампа. Signature Bank, в котором дочь Трампа Иванка ранее входила в совет директоров, выступил с призывом к президенту уйти в отставку. Банк также решил закрыть счета Трампа.
В публикации издания речь идёт и об отказе ряда других бывших партнёров сотрудничать с Трампом и связанными с ним компаниями. Речь идёт, в частности, о сервисе онлайн-продаж Shopify и об Американской ассоциации гольфа, которая отказалась в 2022 году проводить свой чемпионат в принадлежащем Трампу гольф-клубе.
Дональд Трамп сделал себе имя как успешный бизнесмен, прежде всего в сфере недвижимости и шоу-бизнеса. Однако, как отмечается, в последние годы его компании сталкиваются с трудностями, которые в последние дни только усугубились. В корпорации Trump Organization, однако, заявляют, что намерены расширять бизнес - прежде всего за рубежом, в странах, где имя Трампа пользуется популярностью, таких как Бразилия, Израиль, Саудовская Аравия или Индия. Россия среди них не называется.
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