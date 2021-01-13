Лев Квициния: «С такими пожарами справляться очень сложно»

Сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия состоялась пресс-конференция министра Льва Квициния и большой группы руководящих сотрудников МЧС, посвященная итогам работы в конце прошлого года и начале нынешнего. Основное внимание было, конечно, уделено лесным пожарам, которые в последние недели были в постоянном поле зрения общества.

Во вступительном слове Лев Квициния сказал:

«С 7 декабря 2020 года по 10 января пожарные выезжали на тушение пожаров и возгораний 68 раз. Общая площадь лесных пожаров в Абхазии составила свыше трех тысяч гектаров. Особо сложная ситуация была в Гальском районе. К великому сожалению, там два дома сгорели полностью. Сложность заключалась в том, что там погодные условия были очень жесткие для тушения пожаров. Из-за сильного ветра пошел верховой огонь. Тем не менее, пожарные, местные жители, районная Администрация сделали все возможное, чтобы минимизировать ущерб от пожаров. В Гагрском районе тоже была серьезная ситуация, потому что там пожары и возгорания начались сразу в нескольких местах. И если в Гальском районе можно было близко подойти к огню и тушить, то здесь приходилось ждать, пока огонь спустится, потому что труднодоступные места, и тушить пожары было очень сложно. Было принято решение привлечь туда дополнительные силы и средства, дополнительный инвентарь. То есть и рукава, и машины… Конечно, наши прямые обязанности – отслеживать погоду. И мы точно знали, что погода изменится. Если бы не проливные дожди…с такими пожарами справляться очень сложно, практически невозможно. Авиация – это вспомогательное дело. Никакая авиация не может лесные пожары полностью потушить. Когда льешь воду сверху, все равно какие-то очаги остаются. Эти очаги сразу бывают незаметны, но потом снова начинается возгорание».

Квициния выразил благодарность сотрудникам МЧС за их самоотверженный труд, а также помогавшим им на местах:

«Я могу с уверенностью сказать, что многие руководители не спали по трое-четверо суток. Это и в Гальском районе, и в Гагрском. Привлекать же волонтеров – это определенный риск. Люди, которые не умеют тушить пожары, которые не сталкивались с этим – это всегда тяжело».

Журналисты вспомнили о том, что в соцсетях на днях появились конспирологические предположения, что кто-то целенаправленно занимается такими поджогами (хотя они происходили сейчас также в Краснодарском крае, в Грузии, то же было и год назад). Глава МЧС прокомментировал это так:

«Я, конечно, не могу сказать, что это диверсия. Однозначно. Но я смело заявляю, что везде присутствует человеческий фактор. Трава, сухостой, я не знаю… Оно не может само загореться, это исключено. Неправильное обращение с огнем, халатное отношение, безответственность – вот это, к сожалению, неоднократно приводило к таким ситуациям».

Привлекать авиацию к тушению лесных пожаров не было необходимости, к тому же это очень дорого, сказал, отвечая на другой вопрос, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Нугзар Эмурхба.

Лев Квициния добавил, что абхазские спасатели были на связи с российскими коллегами, которые при необходимости были готовы оказать помощь республике:

«Российские коллеги были готовы выделить нам вертолет и самолет, мы написали письмо с благодарностью за такую поддержку».

Лев Квициния отметил, что в СМИ и соцсетях встречались неадекватные оценки происходящего, порой распространялись панические настроения. Он, в частности, сказал:

«В некоторых выступлениях говорят, что вот почва горит, что почва там мертвая… Мы не экологи, но мы с этим не согласны, потому что во все времена поджигали колючки, папоротники и так далее, и так далее, почва становится от этого более плодородной. Это многие знают с детства, так крестьяне готовятся к посевной».

В то же время весной, когда крестьяне будут расчищать территории, поджигать сухую траву, надо проявлять большую осторожность. В последние годы из-за глобального потепления пожары из-за недосмотра в это время все чаще приводят к бедам. Лев Квициния считает, что нужно принять закон, по которому можно будет привлекать к строгой ответственности людей, допустивших такой недосмотр. А уже на днях в республике прогнозируется похолодание и возрастет опасность пожаров в жилых помещениях, из-за оставленных без присмотра обогревательных приборов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия