Дожди-спасители и конспирология о поджигателях

Всю минувшую неделю до воскресенья жители самых разных населенных пунктов Абхазии наблюдали поднимающийся то тут, то там над холмами к северу от центральной автотрассы дым и ощущали запах гари. А в соцсетях и интернет-изданиях то и дело попадались видеоролики с пламенем на лесистых склонах, бушующим сразу за жилыми домами и вплотную к автотрассе. В основном, они снимались в Гагрском районе, в том числе из движущихся автомобилей. Все это очень напоминало яркие шокирующие кадры кинофильмов-катастроф, идущую сейчас по российским телеканалам рекламу фильма «Огонь», а то и съемки извержения вулкана…

Первая нынешняя волна лесных пожаров прокатилась в Абхазии в декабре, и тогда помнится, кое-кто рассуждал: «Год назад эти пожары были даже перед самым Новым годом. Но в январе их уж точно не будет, потому что никогда на нашей памяти такого не бывало». Им возражали: «Если не было – не значит, что не будет». Так и вышло. Как сообщало «Эхо Кавказа» в минувшую среду, описывая январский туристический бум, все «новогодние дни в республике стояла ясная, теплая (до 17 градусов) погода. На этой неделе температура воздуха будет, согласно прогнозам синоптиков, держаться на уровне плюс 15-16 градусов и только в воскресенье, 10 января, чуть снизится, и пойдут дожди.

Но прежде, чем дожди пошли, возгорания подлеска успели доставить десяткам тысяч людей в Абхазии, которые немало дней ощущали опасения и тревогу, уже реальные проблемы: полдня в субботу, 9 января, вся восточная часть республики, включая Сухум, была обесточена из-за аварии в 7.04 утра на воздушной линии «Псоу 220» примерно до часу с небольшим дня. «Не майнинг-фермы, так лесные пожары», – чертыхались утром люди, настроившиеся было на комфортный уикенд. Сегодня пресс-секретарь РУП «Черноморэнерго» Алхас Гагулия познакомил «Эхо Кавказа» с подробностями:

«Линия проходит через вот этот горный массив, где шли пожары. И произошло короткое замыкание. Каким образом? В дыме находятся частицы, которые проводят электричество. Чем гуще дым, тем больше.

– В Жоэварском ущелье это было?

– Ну, горный массив над Гагрой, в районе «Гагрипша». Трудность в чем была? Опора стоит на горе, подхода техники к ней нет, и приходилось туда подниматься пешком по тропинке. Все линейные бригады там были задействованы. Генеральный там был, все руководство РУП. Пока искали, пока добирались, комплектующие подвозили…

– Пол-Абхазии было отключено. Ну, а если бы это было после 20 января, когда на капитальный ремонт остановится ИнгурГЭС, то была бы обесточена вся Абхазия?

– Нет, нет. Тот же самый регион. Когда мы будем получать переток из России на всю республику, восточная часть будет получать через линию «Кавкасиони».

После того, как вчера после четырех вечера и сегодня ночью прошли обильные дожди, лесные пожары прекратились полностью. Но вчера вечером некоторых сбивали с толку стоявшие в СМИ рядышком информации с заголовками: «Дождь потушил все пожары в Абхазии» и «Дождь ничем особо не помог: лесные пожары в Гагре еще не потушены». Но дело в том, что одна информация появилась вчера около 11 утра, после небольшого дождика в ночь на воскресенье, а другая – около 6 вечера. Исполняющий обязанности начальника пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Роман Лабия пояснил «Эху Кавказа»:

«Более «конкретно» когда дождь пошел, тогда уже… Все зависит от интенсивности очага пожара, насколько сильный там огонь, то есть должен быть соответствующий сильный дождь, а если там только чуть покапало…

– Насколько знаю, давно уже смотрел этот прогноз, синоптики утверждают, что сейчас дожди только будут усиливаться.

– Да, и будет похолодание».

Но если лесные пожары улеглись, в интернет-сообществе Абхазии обсуждение этой темы продолжает бушевать. Некоторых возмутило то, что руководитель МЧС Лев Квициния в пятницу, 8 января, сказал в интервью «Эху Кавказа», что пока не запрашивал помощь у российских коллег: «День работы авиации – это около 50 тонн керосина, такого количества топлива у нас нет, это – невозможно. Все, что касается вертолета, самолета, это совершенно неподъемные суммы для нашей страны». «Почему деньги на ледовый каток в Сухуме нашлись, а на керосин – нет?» – негодовал кто-то. Таким возражали: «В России такая же ситуация, только дожди спасают от пожаров, несмотря на имеющуюся технику и силы МЧС. В одном месте тушат, в другом разгорается. И так во всем мире. Другого рецепта нет. Упрекать американцев тоже можно. Пожары в Калифорнии точно так же гаснут после дождей. Ибо количество воды, льющейся с небес, в тысячи раз больше, чем льют пожарные»; «У меня такое ощущение, что люди только пишут, что хотят, а поинтересоваться прогнозом погоды – не в состоянии. Квициния же прекрасно знал, что с воскресенья начнут лить дожди. Вот потратили бы большие деньги на топливо для тушения, а наутро полил бы дождь – и те же самые умники начали бы МЧС высмеивать!».

Нашлись и интернет-комментаторы, убежденные, что кто-то устраивает поджоги специально:

« Пожар у г. Гагры, в Н. Афоне, Гальском районе и т.д., – это диверсия! Скажите, люди, а как еще это можно называть, если он возник в разных населенных пунктах и лесных массивах страны почти одновременно? Занимаются ли расследованием данной проблемы силовые структуры, кто знает?»;

«Такое ощущение, что это поджог и сделано специально»;

«Просто надо установить вознаграждение за информацию и оторвать руки «весельчакам», которые уже сколько дней кряду половину страны держат в страхе за свою жизнь и дома!»;

«Надо казнить таких прилюдно на площади, поджарить на том же самом огне».

Другие недоумевали: «А что странного, что возгорания происходят в разных местах? А вы не помните лесные пожары у нас в ноябре-декабре 2019 года? А вы не знаете, что нынче и на горных склонах в Туапсе пожары, на днях поступила информация о возгорании сухой травы и мусора на склоне горы напротив аэропорта Сочи, в Грузии лесные пожары тушат. Это все одни и те же злоумышленники орудуют? Человеческая небрежность – да, вполне возможно, но не надо впадать в конспирологию».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия