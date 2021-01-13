Школы вернутся с удаленки

В Южной Осетии с 14-15 января возобновится учебный процесс в школах. При этом будет продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Югоосетпотребнадзор призывает жителей не расслабляться и носить маски. Медики, между тем, все еще ждут обещанных выплат.

По сообщению пресс-службы Министерства образования, «с 14 января занятия начнутся для начальной школы, которая работала в обычном режиме и до новогодних каникул. На следующий день – в пятницу, 15 января, – возобновится учебный процесс для учащихся средних и старших классов, а также цхинвальского многопрофильного колледжа, тех категорий учащихся, которые из-за карантина были переведены ранее на дистанционную форму обучения». С 15 января возобновляет учебный процесс и единственный вуз государства – Югоосетинский госуниверситет.

При этом оперативный штаб по предотвращению распространения короновирусной инфекции продлил запрет на проведение массовых мероприятий. Контроль за соблюдением санитарных требований в организациях пообещала усилить глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева, которая в беседе с журналистами не исключила роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников:

«Несмотря на некоторый спад по заболеваемости за предыдущий месяц, пока рано говорить, что мы вернулись к доковидной жизни, нельзя расслабляться, это может привести к нехорошим последствиям», – отметила она.

Накануне с отчетом о ситуации с пандемией в республике выступил и директор РММЦ Маирбег Кокоев:

«Ситуация стабильная, массового поступления пациентов нет. Поступают каждый день от пяти до шести человек. Также выписывается соответственное количество пациентов. Два месяца все время в стационаре на лечении находятся от 50 до 80 человек. Вот сегодня такие плавающие цифры. Но тенденция идет к стабилизации на уровне 60-70 человек, что мы, в принципе, и ожидали… В данное время в реанимации находятся пять человек, все они стабильно тяжелые. После Нового года был один летальный исход, одна женщина 85-ти лет умерла с ковидом», – отметил Кокоев.

Вспышки заболеваемости действительно нет, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» врач-реаниматолог Александр Плиев:

«Я буквально вчера утром оттуда вышел (из красной зоны), ночью был там. В основном в реанимации в красной зоне бывает от трех до шести больных. Вчера, когда я зашел, было шесть человек. Одного я перевел, ему намного лучше стало, оставил там троих. То есть не было летальных исходов, нет катастрофического увеличения, но и уменьшения тоже нет. Идем, как любят говорить, по плато».

Анатолий Бибилов заявил сегодня и о том, что медики «красной зоны» получат полагающиеся выплаты, несмотря на бойкот депутатов:

«В любом случае, я официально заявляю, что мы найдем возможность выдать им выплаты до принятия депутатами поправок в бюджет. Поэтому мое поручение Минфину – изыскать возможности для решения данного вопроса в рамках использования фондов президента и правительства», – заявил югоосетинский президент.

Александр Плиев прокомментировал это заявление главы государства как один из парламентариев и лидер «Народной партии»:

«Изначально правительством, оперативным штабом, был определен протокол выплат медицинским работникам. Но это были карантинные деньги, то есть деньги непосредственно за то, что медики работали с больными коронавирусной инфекцией. Но оперативный штаб не подготовил дополнительный протокол, дополнительное постановление, по которому деньги должны были выплачиваться медикам, которые непосредственно работают с больными. Поэтому выплаты остались на том уровне, что врачу должны были выплачивать тогда еще 125 рублей, 90 рублей, по-моему, медсестре, и 70 или 60 рублей – санитарке. Это было еще июльское постановление. Но когда пришел короновирус и когда пошел авральный режим с огромным количеством больных, тогда ни правительство, ни оперативный штаб не сработали. И вот как раз те выплаты, которые сейчас медикам выплачиваются, это те выплаты. Вы представляете, 125 рублей – это час работы врача в «красной зоне»! Это тяжелейшая работа, это огромное количество больных еще в октябре-ноябре. Таких выплат даже в Африке уже нет! И вот на этих уровнях они и остались. Второе, – из этих денег, которые Россия выделила, 79 млн. рублей, там выделено на выплаты врачам всего лишь полтора миллиона… Это тоже мизернейшая сумма, и про это спекулируют и президент, и так называемое правительство, что якобы депутаты не принимают изменения. А какие изменения могут принимать депутаты? На полтора миллиона рублей? На мой вопрос, а этого разве хватит, они говорят, что да. Поэтому мы очередной раз требуем, чтобы пересмотрели, во-первых, хотя бы по тем ценам, которые есть, обычно мы ориентируемся на Северо-Кавказский федеральный округ – хотя бы, чтобы столько платили нашим врачам и медикам. И второе условие – чтобы изменили эту сумму изменения в бюджет, потому в этой сумме, по-моему, 63 млн. заложено на оборудование, где-то 30 млн. рублей на машину».

То есть вот эти спекуляции, продолжил Плиев, что все 79 миллионов рублей Россия выделила на выплаты медикам, это абсолютно не соответствует действительности. «И даже обещанные президентом выплаты из резервного фонда будут выплачиваться по старым тарифам, потому что нового постановления правительства нет, и я буквально вчера спрашивал у бухгалтеров в больнице, которые это подтверждают», – добавил Плиев.

Пока медики ждут обещанных выплат и продолжают бороться с пандемией, жителей республики пытаются вернуть к масочному режиму: на всех магазинах весят вывески с требованием заходить внутрь в медицинских масках, охрана цхинвальского офиса единственного оператора сотовой связи также не пропускает посетителей в помещение без них.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия