В Грузии сегодня отмечают День государственного флага

День государственного флага отмечают сегодня в Грузии. Как пишет «Новости-Грузия», от проведения официальных мероприятий по случаю праздника в этом году отказались из-за пандемии коронавируса.

При этом не нарушаются традиция вывешивания государственных флагов. В частности, сегодня флаги вывесят на балконах исторического здания на площади Свободы в центре Тбилиси, где находится столичный сакребуло (горсовет).

В разных городах Грузии также пройдут автомобильные шествия с флагами.

«Мы всегда призываем население вывешивать флаги на зданиях и на балконах своих домов. Каждый должен относиться к флагу с достоинством и уважением», – сказал журналистам замглавы государственного совета по геральдике при парламенте Грузии Мамука Гонгадзе.

Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.

Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.

С XII века различные источники в основном сообщали о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.

Изображение грузинского флага – белого полотнища с красными крестами, встречается на итальянских и испанских картах XIV века.

В 2003 году красно-белый флаг с болнисскими крестами стал партийным флагом политической оппозиции — партии «Единое национальное движение», выступавшей против президента Эдуарда Шеварднадзе. Лидером партии был бывший министр юстиции Михаил Саакашвили, ставший впоследствии третьим президентом Грузии.

После «революции роз», которая произошла 23 ноября 2003 года, министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили от имени нового руководства страны предложил парламенту утвердить белый флаг с красными крестами в качестве главного государственного символа.