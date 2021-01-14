Глава Twitter «не радуется и не гордится» в связи с блокировкой Трампа

Глава корпорации Twitter Джек Дорси признал, что недавняя блокировка аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети "Твиттер" может стать опасным прецедентом. Дорси прокомментировал блокировку спустя несколько дней после принятия такого решения, после того как её подвергли критике не только сторонники Трампа, но и, например, ведущие европейские политики.

Несмотря на это, Дорси считает, что Twitter принял правильное решение в сложившихся обстоятельствах. По словам главы корпорации, оно было принято на основе всех имеющихся данных. Блокировку аккаунта Трампа объяснили тем, что его записи создавали угрозу эскалации насилия и продолжения беспорядков – после событий 6 января в Вашингтоне, когда группа сторонников Трампа штурмовала Капитолий.

При этом, как пишет Дорси, он "не празднует и не гордится" тем, что Трампа пришлось забанить, и признаёт, что это событие само по себе создаёт угрозу свободе дискуссий в Интернете. При этом глава Twitter уверен, что другие компании – владельцы соцсетей, заблокировавшие аккаунты Трампа и ряда его сторонников, не действовали в сговоре, в чём их обвиняют оппоненты.

По словам Дорси, он осознаёт опасность того, что корпорации могут использовать свою власть для ограничения свободных дискуссий в Сети, что может восприниматься как аналог государственной цензуры. По словам Дорси, необходимо переосмыслить нынешнюю политику модерации и её применение на практике. При этом глава Twitter выразил убеждение, что последние события не поставят под угрозу идею "свободного и глобального Интернета".

Помимо аккаунта Трампа, твиттер в последние дни заблокировал десятки тысяч аккаунтов, главным образом связанных с распространением конспирологической теории QAnon. С последними событиями связан также запрет на популярную у крайне правых соцсеть Parler в AppStore и Google Play, а также её отключение от хостинга корпорацией Amazon. Аккаунты Трампа заблокировали или временно заморозили несколько других популярных соцсетей, последним об этом решении в среду объявил Snapchat.

Эти решения, прежде всего решение твиттера, где у Трампа было больше всего подписчиков, вызвали живую дискуссию не только в США, но и за рубежом – корпорацию Twitter подверг критике, например, российский оппозиционер Алексей Навальный.