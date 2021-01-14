«Ни с кем мы заявление не согласовывали»

Группа югоосетинских политиков заявила о готовности выступить посредниками между президентом и оппозицией, чтобы разрешить политический кризис в республике. Соответствующее заявление было опубликовано в Facebook, а также направлено президенту и парламентским партиям. Среди подписантов два экс-президента – Алексей Чибиров и Леонид Тибилов. На эту инициативу сегодня ответил Анатолий Бибилов.

Заявление подписали пятеро: два экс-президента Южной Осетии Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, депутаты первого созыва парламента республики Станислав Кочиев и Вячеслав Гобозов, а также первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они заявляют о готовности выступить посредниками между президентом и парламентскими партиями, чтобы найти выход из сложившейся ситуации:

«Мы, нижеподписавшиеся, принимавшие непосредственное участие в создании, становлении и развитии нашего государства, заявляем о готовности выступить посредниками в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в Республике Южная Осетия – Государстве Алания», – говорится в заявлении.

Оно было сегодня опубликовано в социальной сети Facebook, а также разослано парламентским партиям и президенту.

Анатолий Бибилов уже отреагировал на предложение:

«Хочу поблагодарить их. Это важно, это необходимо делать. Тем более, я всегда подчеркивал, что готов к диалогу, к разговору с оппонентами. Здесь речь идет о тех людях, которые действительно заинтересованы в стабильности на территории Южной Осетии и готовы способствовать тому, чтобы таких демаршей ни со стороны исполнительной власти, ни со стороны, в данном случае, законодательной, больше не было», – сказал Бибилов журналистам.

Югоосетинский президент отметил, что уже переговорил по телефону с авторами заявления, речь шла о проведении встречи в ближайшее время:

«Готовность к встрече есть у всех сторон. Думаю, это произойдет на этой неделе, и мы обсудим те возможности, которые у нас есть. В первую очередь для того, чтобы парламент начал работать».

Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что он и его коллеги всегда были сторонниками открытого диалога с исполнительной властью. Они будут обсуждать это заявление сегодня вечером, а до тех пор он воздержится от комментариев. При этом Санакоев указал, что многие из его соратников, с кем он обсуждал эту инициативу, не представляют, как предметом компромисса может быть требование исполнения закона:

«Наше мнение такое: необходимо следовать закону, его мы и придерживаемся. В этом смысле инициатива вызывает недоумение у людей, которые считают, что необходимо беспристрастное расследование убийства Инала Джабиева, что генпрокурора необходимо уволить и привлечь к ответственности, необходима уголовно-правовая квалификация его участия в этом деле. В этом смысле непонятно, в чем может быть суть переговоров? В том, чтобы соблюсти закон наполовину, на четверть? Договориться, чтобы дать кому-то не исполнить закон на сколько процентов? Что они имеют в виду, когда говорят о выходе из ситуации?»

В этой истории еще один момент, который вызывает вопросы у Давида Санакоева. Это резкая смена отношения президента к переговорам. До сих пор он не был сторонником компромиссов, предпочитал продавливать свои решения. Настораживают Давида Санакоева и перемены в отношении Анатолия Бибилова к подписантам этого заявления:

«Я пару фамилий из подписантов этого заявления уже видел под другими обращениями к президенту (обращение экс-президентов Южной Осетии к Анатолию Бибилову с просьбой помиловать осужденного Георгия Кабисова – прим. «Эхо Кавказа»). Тогда президент проигнорировал этих людей. Тогда проигнорировал, а теперь не игнорирует? Получается, их предложение выгодно гаранту? В связи с этим у меня вопрос: а кто инициатор этого заявления? Быть может, сам президент его инициировал, чтобы затянуть процесс?»

Эти и другие вопросы задавали сегодня в комментариях под текстом заявления пользователи Facebook. «Эхо Кавказа» переадресовало их одному из авторов инициативы Вячеславу Гобозову:

«Такое подозрительное отношение, которые мы видим в социальных сетях, говорит о том, как далеко зашло недоверие к участникам политического процесса, в том числе, к властным структурам. Я сейчас не разделяю их на исполнительную и законодательную ветвь, на оппозицию и провластных деятелей.

– Многим непонятно, как сформировалась эта группа инициаторов: как-то вперемешку – депутаты, президенты, члены ЦИК…

– Нас связывают личные отношения. Возникла такая идея, мы ее обговорили. Можно было пойти по кругу, подтянуть еще кого-то, но потом все-таки решили начать вот с этого. Не было задачи собрать всех экс-президентов, или всех спикеров парламента и т.д. Было пять человек и их предложение, его можно принять или отклонить – никто ни о чем говорить не будет. Если другие политические силы или общественные деятели заявят о своем желании подключиться к этому делу в качестве посредников или модераторов, я буду только рад. Чем больше таких сил, тем больше шансов начать диалог, который на сегодняшний день больше напоминает спор глухого со слепым.

– Еще один вопрос, часто задаваемый: не устраиваете ли вы политический спектакль по просьбе президента, например, чтобы загнать оппозицию в угол, надавить на нее, что называется, всем миром?

– Для нас это точно не спектакль. Мы, подписанты этого заявления, еще даже не говорили о предложениях к этому диалогу, потому что у каждого из нас есть свое понимание происходящего. Пока мы только пытаемся понять, готовы ли нас вообще воспринимать в качестве посредников. Если готовы, то можно будет дальше говорить. Но это никакой не спектакль, с моей стороны во всяком случае. Повторяю, там пять самодостаточных человек. Каждый из них идет со своим видением, со своими предложениями. Не обязательно, чтобы они совпадали. В конце концов, выбирать из наших предложений тем сторонам, которые будут участвовать в диалоге – президенту и парламентариям. Но мы пока об этом вообще не говорили. Наша главная задача – посадить стороны за стол переговоров. Единственное, в чем мы сходимся: надо как-то разруливать ситуацию, искать компромиссное решение. Найти его без диалога невозможно. Можно обвинять друг друга в чем угодно, но последние пять месяцев показали, что все эти обвинения ни на минуту не пододвинули нас к решению имеющихся противоречий.

– Вы обсуждали или согласовывали свою инициативу с президентом или с чиновниками из его администрации?

– Нет. Я лично вчера днем, за 4-5 часов до опубликования заявления в социальных сетях, текст заявления вместе с составленным мною сопроводительным письмом направил в отдельных конвертах президенту и лидерам всех парламентских партий. Все участники были оповещены о нашей инициативе одновременно. Ни с кем мы заявление не согласовывали, кроме как друг с другом.

– Один из пользователей заметил, что ваша инициатива запоздала месяца на два. Хотя, надо признать, что вы говорили о необходимости диалога уже в сентябре, а в начале декабря даже провели обсуждение в медиацентре ИР, где предлагали организовать широкий переговорный процесс с участием всех политических и общественных сил республики. И все-таки, не кажется ли вам, что вы запоздали с этим предложением?

– Мне кажется, инициатива появилась тогда, когда она может быть востребована. Тем более что те люди, которые вносят предложение, они тоже должны были созреть для него. Я допускаю, что месяца два назад эта инициатива вообще бы прошла непонятой ни одной, ни другой стороной. Только со временем приходит понимание, что абсолютной победы не добьется ни одна из сторон и надо как-то из этого тупика выходить. Поэтому я бы не сказал, что инициатива опоздала. Еще не все навоевались, не все воспринимают необходимость диалога, еще сохраняются иллюзии, что взаимным давлением можно чего-то добиться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия