Югоосетинские политики и общественники сегодня собрались в Цхинвале, чтобы обсудить пути выхода из политического кризиса, в котором оказалась республика после убийства силовиками 30-летнего Инала Джабиева. На мероприятие в медиацентре «Ир» пригласили и депутатов от партии власти «Единая Осетия». Впрочем, они отказались от участия в дискуссии.

Депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев представил на круглом столе новую инициативу группы парламентариев. По его словам, более трети депутатов намерены вынести на обсуждение поправки к Конституции:

«Мы намерены закрепить за парламентом право выносить недоверие генеральному прокурору так же, как и любому другому министру, то есть без представления президента. Мы уверены, что эта поправка не противоречит ни демократическому духу нашей Конституции, ни принципам народовластия. Наоборот, поправка утверждает эти принципы: народ в лице своих представителей имеет право выразить свое отношение к тому, как генпрокурор выполняет свой служебный долг».

«Эхо Кавказа» поговорило с Санакоевым после круглого стола. По его словам, вчера депутаты встречались в неформальной обстановке. Говорили о том, что политический кризис расширяется, затрагивает все стороны жизни республики, втягивает в свою орбиту все больше людей. В обществе растут протестные настроения. Это реакция граждан, у которых на глазах, под контролем генпрокурора, разваливают дело об убийстве Инала Джабиева, уводят от ответственности силовиков, замучивших 30-летнего парня до смерти. При этом президент не подает признаков обеспокоенности или ответственности за складывающуюся ситуацию.

По мнению депутатов, выходом из существующего кризиса могла бы стать отставка генпрокурора и новое расследование дела Инала Джабиева. Конституционное большинство парламента уже требовало от президента отправить в отставку генпрокурора, но президент это предложение демонстративно проигнорировал. В этой ситуации, говорит Давид Санакоев, депутаты не видят иного способа предотвратить развитие кризиса, кроме как внести поправки в закон:

«На сегодняшний день генпрокурор – это единственный чиновник, свободный от ответственности перед народом. Он подотчетен только президенту, и мы все свидетели, к чему привело такое привилегированное положение – к произволу силовиков. Увы, зверское убийство Инала Джабиева – это не случайность, а закономерный итог той системы, которая существует. Это знаковое дело. Мы – народ Южной Осетии, сейчас стоим на перепутье: или мы приведем нашу государственную власть в чувство и выстроим систему сдержек и противовесов, или нас ждет еще более глубокий кризис, если не сказать коллапс власти и нестроение государства».

Среди участников круглого стола – политолог Вячеслав Гобозов. По его мнению, процессы зашли слишком далеко – согласительная комиссия и прочие традиционные методы примирения уже невозможны, потому что фактически отсутствует диалог между законодательной и исполнительной ветвями власти. В этой ситуации, считает политолог, необходимы нестандартные решения, которые позволили бы сторонам найти выход из кризиса. Вячеслав Гобозов предложил свой вариант такого решения:

«Я предложил организовать специальную встречу, в которой примут участие не только президент и представители парламентских партий, но также, в качестве посредников и/или модераторов – представители непарламентских партий, общественных организаций, депутаты парламента первого созыва, известные в республике люди.

– Для чего им встречаться?

– Чтобы заключить пакетное соглашение, в котором должны быть указаны не просто отдельные вопросы – кадровые и так далее, но вопросы реформирования политической системы. Без реформирования не будет никаких гарантий, что вот такого рода преступления не будут повторяться. Даже если предположить, что убийство Джабиева будет расследовано объективно, нет никаких гарантий, что подобные представления впредь не будут повторяться. Без глубокой реформы, без децентрализации власти, без отказа от суперпрезидентской республики в пользу парламентско-президентской или президентско-парламентской, ничего не получится. Поэтому я предложил пакетное соглашение о первоочередных шагах по нормализации ситуации и конституционным реформам».

Среди них – реорганизация прокуратуры РЮО путем выделения из ее состава Следственного управления в самостоятельную структуру, которая будет заниматься расследованием преступлений. За прокуратурой, считает политолог, следует оставить лишь надзорные функции.

«А то сейчас у нас прокуратура, – говорится в проекте соглашения Вячеслава Гобозова, – это «мастер на все руки»: она сама определяет, кого поймать, сама ведет следствие, и сама же контролирует законность проведения расследования. Между тем, не должно одно и то же ведомство вести следствие и само же контролировать законность его ведения. К чему это приводит, мы убедились на собственном опыте. Соответственно, данные изменения в дальнейшем надо закрепить в новом законе о прокуратуре».

В ближайшие дни Вячеслав Гобозов пообещал направить свой проект соглашения президенту, руководителям парламентских и непарламентских партий, а также опубликовать в печати. «Хочу подчеркнуть, – сказал Вячеслав Гобозов участникам круглого стола, – что это не более чем предложения, которые выдвинуты в качестве возможной темы для дискуссии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия