Human Rights Watch о напряженном 2020-м в Грузии

Организация Human Rights Watch опубликовала отчет за 2020-й, в котором дает оценку основным событиям прошлого года. Речь, в частности, идет о парламентских выборах, свободе СМИ и наркополитике.

2020-й стал для Грузии годом «политического напряжения», нарушения прав человека, роста безработицы и бедности, говорится в отчете НПО Human Rights Watch. Во всем этом немалую роль сыграла пандемия, впрочем, власти неоднократно использовали этот повод, чтобы контролировать население, написано в документе:

«Под предлогом борьбы с пандемией парламент предоставил правительству право ограничивать имущественные, экономические и трудовые права, без объявления чрезвычайного положения. По мнению местных правозащитников, наделение правительства столь широким кругом полномочий без парламентского контроля противоречит Конституции страны».

Под критику организации попали и правоохранительные органы. В отчете сказано, что до августа прошлого года в Службу государственного инспектора поступило более 1300 жалоб, касающихся преступлений, совершенных правоохранителями – это случаи злоупотребления служебным положением, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Ведомство начало расследование лишь 168 таких дел, говорится в отчете:

«Проблема безнаказанности правоохранителей оставалась особенно острой в делах, касающихся преступлений, совершенных до начала работы Службы госинспектора (в ноябре 2019-го). Расследование июньских событий 2019 года, когда полицейский спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов, собравшихся перед зданием парламента в Тбилиси, было необъективным. По словам Народного защитника, которая следила за расследованиями, «они были направлены лишь на выявление преступных действий рядовых сотрудников полиции, но не на установление ответственности властей».

Большая часть доклада посвящена вопросу свободы СМИ. Здесь, в частности, речь идет об Общественном вещателе Аджарии. В феврале прошлого года десятки сотрудников телеканала устроили молчаливую акцию в студии новостей. Таким образом они отреагировали на предполагаемое вмешательство нового руководства в редакционную политику вещателя. В марте одна из участниц этой акции, Теона Бакуридзе, была уволена. Неправительственный сектор назвал это «грубым нарушением» внутреннего распорядка телекомпании и осудил членов правящей партии, которые неоднократно выражали недовольство прежним руководством.

Здесь же говорится и о расследовании, начатом против телеканала «Мтавари» в июле прошлого года. Дело было открыто после выхода в эфир канала сюжета, посвященного ситуации с коронавирусом в регионе Квемо Картли. В Службе госбезопасности заявили, что авторы сюжета сознательно искажали слова респондентов при переводе с азербайджанского языка, что является целенаправленным саботажем. Местные правозащитники назвали это давлением на свободу слова в предвыборный период. Ситуацию комментирует юрист Дмитрий Садзаглишвили:

«В отчет попала оценка расследования, начатого против «Мтавари архи». Его несколько месяцев назад начала Служба государственной безопасности по статье «саботаж» из-за сюжета про ковид-статистику. Мы с самого начала говорили, что это попытка контролировать журналистскую деятельность, служащих телекомпании, что, естественно, неприемлемо для любого демократического общества. И это подтвердила в своем отчете столь авторитетная организация – Human Rights Watch».

Отчет НПО прокомментировали и члены правящей партии. Например, председатель комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе сказал:

«Что касается конкретных случаев разгона (митингов), я не считаю, что последние действия (со стороны правоохранителей) оставляют какой-либо повод для сомнений (в их законности). Что касается ограничений, которые устанавливаются правительством, они принимаются с учетом закона «О здравоохранении» и абсолютно легитимны. Кроме того, я не согласен с мнением, что свобода СМИ в Грузии ограничена в какой-либо форме. Я считаю, что она защищена на высоком уровне».

Среди остальных тем доклада – положение трансгендеров. Представители организации считают, что власти создают им проблемы, отказываясь официально признавать их пол без операции по его смене. Это усложняет им поиск работы, говорят в НПО.

Затронули в Human Rights Watch и тему наркополитики: «В государстве по-прежнему действует неоправданно жесткое законодательство, людей все еще наказывают за потребление, приобретение и хранение наркотических веществ», – сказано в документе.