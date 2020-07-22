Репортерский беспредел или давление на СМИ?

Служба госбезопасности Грузии продолжает настаивать на информационном саботаже со стороны оппозиционного канала «Мтавари архи» в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе Квемо Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы. Расследование продолжается. Но местные правозащитники и международные организации усмотрели в столь пристальном внимании к оппозиционному телеканалу со стороны спецслужб целенаправленное давление на свободу слова в предвыборный период.

Целенаправленный саботаж с целью дискредитировать действия правительства в условиях пандемии коронавируса послужил причиной начала расследования в отношении телеканала «Мтавари архи», аффилированного с бывшей правящей партией «Единое национальное движение». Именно на таком объяснении продолжают настаивать в Службе госбезопасности Грузии, которая обнародовала очередное заявление о продвижении следственных действий по изучению сюжета, вышедшего в эфир канала. Он был посвящен ситуации с коронавирусом в регионе Квемо Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы.

«В ходе расследования были опрошены все участники сюжета канала «Мтавари архи», вышедшего в программе «Субботний Мтавари». В результате подтвердилось, что авторы сознательно искажали слова респондентов при переводе с азербайджанского языка. По решению судьи были затребованы неотредактированные материалы, которые использовались в сюжете. И хотя генеральный директор «Мтавари архи» Ника Гварамия публично заявил, что готов обнародовать неотредактированные материалы, связанные с упомянутой программой, телекомпания предоставила только отредактированные материалы, переведенные на грузинский язык. Чтобы установить факты, было заказано видео-фоноскопическое исследование материала, представленного «Мтавари архи». Служба государственной безопасности проводит интенсивное расследование, и на основе анализа собранных доказательств будет определен вопрос о дальнейшей юридической ответственности», – сказано в заявлении СГБ.

При этом представители гражданского сектора усмотрели в столь пристальном внимании спецслужб к сюжету оппозиционного телеканала попытку оказать давление на «Мтавари архи», который выступает главным оппонентом правительства в медиа-пространстве, а также предостеречь другие СМИ от критических материалов в преддверии выборов. Ника Симонишвили из «Ассоциации молодых юристов» считает прецедент крайне тревожным:

«Это очень-очень плохой прецедент, когда государство может начать расследование против СМИ, которое его критикует, и вмешиваться в его дела. Если речь идет о саботаже, то необходимо предоставить фактические доказательства, а не ограничиваться выдуманными гипотетическими рассуждениями».

При этом в действиях грузинских госструктур усмотрели давление на медиа не только местные правозащитники. Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ» заявила, что сделанные за последнее время властями Грузии шаги создают угрозу «независимости и плюрализму СМИ» за четыре месяца до парламентских выборов в стране. В заявлении, опубликованном организацией 20 июля, упоминаются и принятые недавно в ускоренном порядке поправки к закону «Об электронных коммуникациях»:

«Правовое преследование, которое представляет собой прямую угрозу редакционной свободе СМИ, а также ужесточение законодательства, способствуют созданию ограниченной среды для грузинских СМИ. В то время, когда правящая партия объявляет войну фейковым новостям, принятие парламентом Грузии 17 июля поправок к закону «Об электронных коммуникациях» ограничивает свободу вещательных СМИ. Изменения четко продемонстрировали желание правительства контролировать радиостанции и телеканалы, что нашло отражение в записи о назначении «специального управляющего» в вещательных компаниях».

Международная организация также отметила, что Комиссия по коммуникациям, когда этот орган создавался, имела строго операционный мандат, однако ее полномочия постепенно расширялись и теперь включают непосредственный надзор над СМИ и установление цензуры.

В качестве примера «Репортеры без границ» приводят онлайн-платформу «Медиакритика», принадлежащую Комиссии по коммуникациям. Этот ресурс в последнее время сосредоточен на дискредитации двух оппозиционных веб-сайтов – «Нетгазети» и «Батумелеби», обвиняя онлайн-издания в распространении фейковых новостей.

Это словосочетание в последнее время все чаще употребляют представители власти, в том числе премьер-министр Георгий Гахария:

«Еще до того, как начался активный избирательный процесс, медиа-среда в целом стала очень токсичной, что печально. Я просто хочу попросить вас не участвовать в этом, потому что речь о нашем гражданском обществе, это пространство, в котором мы создаем будущее нашей страны. Схема работает следующим образом: сначала ложь, фейковые новости, затем пропаганда, основанная на этой лжи, а затем уже манипулирование общественным мнением. Какова наша тактика против этого? Я скажу вам – абсолютная открытость и прозрачность».

Впрочем, в «открытость» и «прозрачность» грузинского правительства верят далеко не все. Упомянули «Репортеры без границ» и продолжающееся расследование в отношении «Мтавари архи». Руководитель Департамента Восточной и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Жан Кавелье призвал грузинские власти немедленно прекратить уголовное преследование оппозиционного телеканала, указав, что «государство не должно вмешиваться в деятельность средств массовой информации, а предоставление записей Службе безопасности является тревожным прецедентом».

С тем, что статья «саботаж», по которой ведется расследование, – очень тревожный прецедент, согласна и Элене Нижарадзе из НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии»:

«Дело, возбужденное по статье «саботаж», – очень тревожный факт, который оставляет впечатление целенаправленного давления на СМИ, критикующие работу правительства. А цель этого давления – попрание свободы слова и самовыражения. Еще более тревожным фактом является то, что это происходит в год выборов. Если была какая-то проблема с сюжетом, для этого существует механизм саморегулирования. И можно было задействовать этот механизм, а не государственный репрессивный механизм в виде уголовного дела».

Как местные, так и международные правозащитники сходятся во мнении: власти Грузии активно используют в своей избирательной кампании практику давления на оппозиционные и независимые СМИ. Высокопоставленные чиновники в своих заявлениях называют неугодные нынешнему правительству медиа-ресурсы распространителями фейковых новостей, тем самым осуществляя кампанию по дискредитации СМИ.