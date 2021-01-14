Оппозиция надеется посчитать по осени

Грузинская оппозиция с удовольствием ознакомилась с новым докладом Human Rights Watch и теперь ожидает более жестких оценок Запада в адрес властей. От нее откололись представители партий «Гирчи» и «Алеко Элисашвили – Граждане», которые предлагают «Грузинской мечте» новые условия для прекращения ими парламентского бойкота.

«Политическая напряженность в Грузии возросла после парламентских выборов 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» сохранила парламентское большинство на фоне обвинений в фальсификации, что побудило оппозицию бойкотировать новый парламент», – с этих слов начинается доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch за 2020 год. В нем также отмечается, что конкурентные в целом выборы были омрачены «широко распространенными обвинениями в давлении на избирателей». Авторы доклада опираются на промежуточную оценку миссии наблюдателей ОБСЕ и местных профильных НПО:

«ОБСЕ установила, что голосование проводилось с уважением основных свобод, но было омрачено «стиранием границы между правящей партией и государством». Местные наблюдатели за выборами назвали их «наименее демократичными и свободными из всех выборов», проведенных за время правления «Грузинской мечты». Они указали на инциденты в день выборов, – такие как словесные и физические противостояния с журналистами и наблюдателями, многочисленные случаи нарушения тайны голосования и подкупа голосов. 8 ноября 2020 полиция без предупреждения применила водометы против десятков мирных демонстрантов, которые собрались у здания Центральной избирательной комиссии в знак протеста против предполагаемых нарушений на выборах», – говорится в докладе.

Это первая международная оценка происходивших в прошлом году в Грузии событий. И хотя в докладе ничего нового не сказано, нет прямых обвинений или жестких оценок власти, для представителей оппозиции важен тот факт, что правозащитники в своем докладе не обошли стороной ни одно замечание оппонентов власти и местных наблюдателей.

Основываясь на других оценках Human Rights Watch в области прав человека в Грузии, представитель «Нацдвижения» Саломе Самадашвили заявила:

– Это обвинительное заключение для «Грузинской мечты».

Ожидаемыми посчитали такие оценки и в оппозиционной партии «Лело». После того, как ЦИК и суды отказались рассматривать их иски о подкупе, давлении на избирателей, подтасовке итогов голосования на участках, представители партии большинство этих материалов предоставили международным партнерам.

В «Лело», как и в других оппозиционных партиях, рассчитывают, что следует ожидать более жестких оценок от других международных организаций, особенно в ожидаемом в ближайшее время заключительном докладе ОБСЕ. В нем, как надеются оппозиционеры, уже будет представлена более четкая и негативная оценка выборов – с признанием их фальсификации. Уверенная в своей правоте большая часть бойкотирующей оппозиции не намерена идти на уступки в переговорах с «Грузинской мечтой» по трем ключевым вопросам. Это досрочные выборы, освобождение так называемых политзаключенных и реформа ЦИК, говорит представитель «Лело» Григол Гегелия:

«Сегодня самой большой безответственностью является отказ от того курса, который мы все вместе выбрали. Безответственностью является политика, которая руководствуется любовью к мандатам и стульям».

Гневные слова Гегелия и других оппозиционеров были адресованы лидеру партии «Граждане» Алеко Элисашвили и представителям «Гирчи». Они сегодня заявили, что готовы войти в парламент, и даже отдельно подписать отдельный договор с правящей «Грузинской мечты», если ожидаемый пятый раунд переговоров партии власти с оппозицией, при посредничестве послов США и ЕС, будет сорван – об этом заявил Алеко Элисашвили:

«Но в присутствии послов, – если будут решены вопросы политзаключенных, фундаментальной реформы избирательной системы и переход на электронное голосование. Также очень хороша идея о том, что если на муниципальных выборах оппозиция в целом наберет больше голосов, чем «Грузинская мечта», то пусть это будет считаться плебисцитом и поводом для назначения внеочередных парламентских выборов в 2022 году».

Связать внеочередные выборы с итогами голосования в органы местного самоуправления предложила партия «Гирчи». Один из ее лидеров партии Яго Хвичия готов даже выступить посредником между остальной оппозицией и «Грузинской мечтой». Хвичия даже попытался расценить уход из политики Бидзины Иванишвили как возможность для разрешения политического кризиса. Но идея не приглянулась никому.

«Грузинская мечта» не намерена обсуждать вопрос о внеочередных выборах, но остается в силе ее предложение о создании в парламенте комиссии по расследованию нарушений на выборах. Готовы в правящей партии обсуждать в парламенте и реформу избирательной системы, говорит депутат «Мечты» Бека Давитулиани:

«Мы готовы вести переговоры с партиями об их вхождении в парламенте, а также к обсуждению будущей избирательной системы и демократического развития страны. Потому приветствуем эти инициативы, и с удовольствием подождем партию Элисашвили и «Гирчи» в парламенте».

У партии Элисашвили два мандата, у «Гирчи» – три, и их вхождение не изменит статус однопартийности «Грузинской мечты» в парламенте, – считают в остальной части оппозиции, большая часть которой уход Иванишвили из политики считают формальностью. И, соответственно, не видят в этом шанс сдвинуть с мертвой точки политический кризис.

В этом с оппозицией согласен и политолог, лектор ТГУ Константине Шубитидзе. Он считает внеочередные выборы вопросом времени, и в этом смысле муниципальные выборы, запланированные на октябрь 2021 года, могут сыграть важную роль:

«Если «Грузинская мечта» хотя бы в больших городах потерпит поражение, внеочередные выборы неминуемы. К тому времени и администрация президента Джо Байдена, в которой хорошо знакомы с ситуацией в Грузии, будет работать полным ходом. Нужно учесть и другие факторы давления Запада, и ожидаемое углубление кризиса».

Между тем, очередной раунд переговоров оппозиции с властями может состояться в конце января, но нет уверенности, что на нем будет достигнуто соглашение сторон.