Протест пришел в движение

Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева объявила о создании общественного правозащитного движения под названием «Закон. Справедливость. Инал Джабиев». Хотя организация пока не зарегистрирована, она надеется, что власти не будут этому препятствовать и всерьез воспримут их инициативы.

Инна Цховребова – одна из инициаторов появления правозащитного движения, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что «отсутствие общественных механизмов по защите прав человека сказывается на жизни нашего общества»:

«На том, что наши права нарушаются ежедневно, ежечасно. Доказательством стало убийство Инала. Вот наше стояние на площади… Люди вышли с абсолютно нормальным желанием защитить права, доказать всем, что Инал – жертва, а из него пытаются сделать преступника. И вот наше стояние на площади, как мы видим, ничего не дало. То есть нас не замечают, нас не слышат. Наоборот, нас обвиняют в разного рода если не преступлениях, то во всем, то есть смешивают наше имя с какими-то другими делами, которые не считаются в обществе хорошими. И вот идея пришла такая, что надо что-то делать, надо уже не поодиночке выступать, а объединиться и защитить не только свои права как граждан Южной Осетии, но и права других людей. Людей, которые не могут выйти на эту же площадь. У всех свои причины».

Цховребова уверена, что к движению захотят присоединиться многие из тех, «кто хочет восстановить правду и справедливость»:

«Если ваш выход на площадь сегодня игнорируется властями, вы уверены в том, что, создав общественную организацию, к вам начнут прислушиваться?

– Я считаю, что к нам будут прислушиваться, потому что, повторюсь, это будет уже не одни человек, а люди, которые поддерживают одну идею. К нам не смогут не прислушаться. То есть получается, что если нас и дальше будут не замечать, то получается, она работает против себя – власть? У нас все будет официально зарегистрировано, у нас будет определенная сила, определенные права, мы можем требовать ответы на свои вопросы. И нам не смогут не ответить. Они просто не будут иметь на это права».

Гражданскому движению дали название «Закон. Справедливость. Инал Джабиев», но это, говорит Инна Цховребова, не означает, что активисты будут защищать только права граждан, пострадавших от действий силовых структур. Возглавит организацию вдова Джабиева Оксана Сотиева:

«В последнее время в нашем государстве довольно часто нарушаются права человека, еще и отнимают жизнь. Поэтому мы и решили создать общественную организацию по защите прав любого гражданина. Собираемся этим заниматься, и в дальнейшем это общественное движение перерастет в организацию. У нас будет больше прав после юридической регистрации. Мы надеемся, что нас будут воспринимать всерьез, нашу организацию, и с нами будут считаться.

– Как вашу инициативу восприняли люди, которые стоят с вами на площади?

– Люди восприняли очень хорошо. Все согласились, были рады, что, наконец, у нас в республике появится такое общественное движение. Мы хотим стать такой организацией, не знаю, есть ли они у нас сейчас или были, но мы хотим стать именно такой организацией, защищающей права человека, о которой будут все знать.

– То есть первыми членами вашей организации станут люди с площади?

– Да».

Накануне Оксана Сотиева уже сделала первое заявление от имени гражданской платформы «Закон. Справедливость. Инал Джабиев». Обращение было адресовано «вызвавшимися стать посредниками в разрешении критической ситуации в нашей стране, двум экс-президентам Южной Осетии – Людвигу Чибирову и Леониду Тибилову, депутатам первого созыва Парламента Республики Станиславу Кочиеву и Вячеславу Гобозову, первому председателю ЦИК Борису Чочиеву». От имени соратников Сотиева предложила им поддержать требование объективного расследования убийства Инала Джабиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия