Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
«Этот бренд нельзя терять»
Недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Эти кадры никого не удивили: из-за проблем с экспортом цитрусов в Россию (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена мандарины резко упала. В итоге крестьяне просто выбрасывают излишки или скармливают их скоту.
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