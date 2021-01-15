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«Этот бренд нельзя терять»

«Этот бренд нельзя терять»
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«Этот бренд нельзя терять»

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Недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Эти кадры никого не удивили: из-за проблем с экспортом цитрусов в Россию (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена мандарины резко упала. В итоге крестьяне просто выбрасывают излишки или скармливают их скоту.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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