«Этот бренд нельзя терять»

Недавно сухумская набережная была усыпана мандаринами. Эти кадры никого не удивили: из-за проблем с экспортом цитрусов в Россию (при вывозе более 5 кг обязательно наличие фитосанитарного сертификата) цена мандарины резко упала. В итоге крестьяне просто выбрасывают излишки или скармливают их скоту.