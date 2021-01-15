Украина, Грузия и Молдова говорят с ЕС в один голос – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина, Грузия и Молдова являются наиболее амбициозными восточными партнерами Европейского Союза. Об этом он сказал во время видеовстречи руководителей МИД Украины, Грузии и Молдовы в формате «Трио ассоциированных партнеров ЕС», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

Участники встречи, в частности, отметили единство трех ассоциированных с ЕС государств в видении стратегического будущего Восточного партнерства и наличие многих сфер общего интереса в контексте интеграции Украины, Грузии и Молдовы с ЕС.

«Важно, что три наших государства говорят с Европейским Союзом одним голосом, который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку. Восточное партнерство должно быть инструментом, который способствует реализации европейских устремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», – подчеркнул Кулеба.

Министры подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.

Руководители МИД согласились, что интеграция во внутренний рынок ЕС и перспектива распространения «четырех европейских свобод» для заинтересованных и подготовленных государств-партнеров должны стать амбициозными стратегическими целями в рамках Восточного партнерства.

Министры также совместно отметили важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности восточных партнеров.