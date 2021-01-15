Грузинскую власть заподозрили в неправильной вакцинации

Поступают противоречивые сведения о поставках первой партии вакцин против COVID-19 в Грузию. Сегодня власти назвали крайним сроком получения первой партии первый квартал. В свою очередь, специалисты ставят под сомнение обещания правительства о скорейшем появлении вакцин, одобренных ВОЗ.

По информации Минздрава, вакцина Pfizer против коронавируса должна прибыть в Грузию в первом квартале наступившего года, в рамках контракта с платформой ООН Covax. На сегодняшнем брифинге Амиран Гамкрелидзе, глава Национального центра по контролю над заболеваниями, подтвердил, что уже перечислены средства для вакцинации 700 тысяч человек, или 20% населения. Поначалу в Грузию будут завезены вакцины компаний, которые получили одобрение со стороны ВОЗ.

Сегодня же Гамкрелидзе назвал приблизительные расходы государства на всеобщую вакцинацию населения: предполагается, что на эту программу будет израсходовано от 65 до 170 миллионов лари.

«Я очень хочу, чтобы до конца года прививки сделали 60% населения. Это будет сложно, но возможно. Общество должно проявить солидарность, мы должны сломить предрассудки антипрививочников, так как кроме вакцины, не существует другого инструмента поддержания общего иммунитета», – сказал Гамкрелидзе.

Таким образом, в Минздраве признали необходимость серьезной работы с населением для повышения доверия к вакцинации. Своими соображениями на этот счет поделилась глава Минздрава Екатерина Тикарадзе:

«Информирование о рисках на сегодня является одним из наиболее важных компонентов работы с населением. В этих целях необходимо вовлечение медицинского персонала для повышения доверия и, в целом, повышения осведомленности людей о том, для чего эта вакцина, является ли она безопасной. Каковы возможные осложнения, а также каковы преимущества с точки зрения общественного здравоохранения и экономики».

Между тем, Георгий Чаладзе, руководитель Национальной генетической лаборатории, в интервью телеканалу «Мтавари» усомнился в информации о переговорах правительства:

«Власти вводят людей в заблуждение, анонсируя скорейшую доставку вакцин, одобренных ВОЗ. Мы обратились с письмом в платформу Covax и получили ответ, что на данном этапе переговоров о закупке вакцин Pfizer и Moderna ни в каком формате не велись. В Грузию доставят первую вакцину тогда, когда ее нам подарит наш стратегический партнер, и мы должны попросить его помочь нам в формате гуманитарной помощи. А риторика властей сейчас – не что иное, как запутывание людей и формирование антипрививочных настроений».

Между тем, на фоне этой полемики заболеваемость COVID-19 медленно, но все же идет на спад. Из 16 тысяч протестированных заболели 1177 человек. 26 человек скончались. В больницах проходят лечение 3732 больных. Это в разы меньше пиковых нагрузок декабря.

Распространение коронавируса повлияло на настроения людей, об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса консалтинговой компании ACT. 56% опрошенных жителей Тбилиси перестали ходить гости, 60% избегают посещения многолюдных мероприятий, 36% перестали гулять в парках и скверах, а 12% совсем исключили наличность из обращения.