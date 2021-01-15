Новости
Pfizer временно сокращает поставки вакцины для перестройки производства
Поставщик вакцины Pfizer временно сокращает ее производство вдвое. Такая ситуация будет сохраняться в течение месяца. Из-за этого поставки препарата в страны ЕС отложат на 3-4 недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Поясняется, что приостановка делается для того, чтобы с середины февраля, напротив, масштабировать и значительно ускорить процесс выпуска: вместо одного миллиарда доз в год можно будет выпускать два миллиарда.
Немецкие власти выразили сожаление из-за внезапной задержки и заявили, что Еврокомиссия ждет «ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок». В свою очередь министерства здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии направили совместное письмо, в котором потребовали от BioNTech/Pfizer публично объясниться из-за возникших перебоев и обеспечить своевременность поставок. По их мнению, возникшая ситуация подрывает доверие к процессу вакцинации.
Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что гендиректор Pfizer гарантировал ей полное выполнение плана поставок в первом квартале текущего года. Об этом он заявил ей в телефонном разговоре, который состоялся в пятницу.
В настоящее время Pfizer является основной вакциной, которую применяют в странах США и ЕС. Несколькими днями ранее в Европу начал поступать еще один препарат – Moderna. Оба показали эффективность на уровне 95 процентов.
Другие новости дня
Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона
Число умерших от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило два миллиона. Соответствующие данные опубликованы на сайте Университета Джона Хопкинса. Заболели COVID-19 с начала пандемии более 90 миллионов человек.
Больше всего умерших пациентов в США – почти 390 тысяч. На втором месте по числу смертей Бразилия – более 207 тысяч. Третье место занимает Индия. Там более 150 тысяч умерших.
Россия находится на четвертом месте по числу заболевших – почти три с половиной миллиона, и на восьмом месте по количеству умерших. По официальным данным, с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысяч человек.
Официальная статистика российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отличается от данных Росстата. Ведомство учитывает случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти. В России с марта по ноябрь прошлого года умерли 116 тысяч человек с коронавирусом, заявлял Росстат. За декабрь 2020 года статистика пока не представлялась.
COVID-19 подтвержден у 127 жителей Абхазии, 6 летальных случаев
14 и 15 января тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 491 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 127 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 91 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались четыре пациента. Мужчины 84, 62 и 61 года, скончались 13 января. Пациент 1950 года рождения умер 14 января. У всех бала подтверждена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 33, в сухумском российском военном госпитале - 53 пациента.
В российском военном госпитале скончались два пациента:
- 13 января умер мужчина 1933 года рождения с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения».
- В тот же день скончалась пациентка 1940 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее вирусное поражение легких».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Минздраве Грузии назвали условия возобновления работы общественного транспорта
Работа общественного транспорта в Грузии будет восстановлена, когда показатель выявляемости коронавируса в стране опустится ниже 5%. Об этом сегодня, 15 января, на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Когда мы увидим, что число случаев снижается, а положительный показатель опустится ниже 5%, мы уже сможем говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности», - заявила Габуния, отвечая на вопрос журналиста.
На сегодняшний день показатель выявляемости коронавируса в Грузии превышает 7%. Так, после проведения 15 205 тестов на коронавирус, сегодня в стране было выявлено 1 177 новых случаев заражения.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации общественный транспорт в Грузии был полностью остановлен 28 ноября. Ранее сегодня семь неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали власти страны отменить это ограничение с 1 февраля. Они указали, что данное ограничение по своей сути представляет дискриминацию наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.
Как известно, власти Грузии пересмотрели план открытия экономической деятельности и решили повременить с послаблением карантинных ограничений на две недели. Начать постепенно отменять ограничения теперь планируется с 1 февраля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рига готова принять минские матчи Чемпионата мира по хоккею
Латвия выразила готовность принять все матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Соревнования должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее ряд стран-участников чемпионата высказались против принятия турнира белорусской стороной из-за жестокого подавления акций противников Александра Лукашенко.
По словам Фазеля, Рига готова принять 16 команд на двух аренах города. Президент федерации хоккея добавил, что решение по Минску будет принято в течение 10 дней. Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира ожидается к концу января. Ранее Фазель сообщал, что организация получала предложение от хоккейного союза Дании и ведет переговоры со Словакией.
В понедельник, 11 января, в Минске состоялась встреча Фазеля и Лукашенко. Лукашенко на встрече сказал, что «спокойно» воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российская команда будет участвовать в чемпионате мира по хоккею в 2021 году. При этом Третьяк отметил, что белорусские матчи можно провести в Санкт-Петербурге.
С августа прошлого года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
Религиозный конфликт исчерпан – жителей села Букнари удалось помирить
Продолжавшийся несколько недель конфликт между представителями христианской и мусульманской общин в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии исчерпан. Стороны удалось примирить сегодня, 15 января, на встрече с участием политиков и духовенства.
Как сообщает телеканал «Мтавари», представители христианской общины в очередной раз подтвердили, что они не запрещают проводить молитвы мусульманским гражданам, однако выступают против строительства мечети в селе. Другая сторона, в свою очередь, указала, что среди их требований нет строительства мечети или минарета.
Жители Букнари полагают, что процессы, которые развивались в селе в последние дни, были спровоцированы извне, а в обострении ситуации и провоцировании беспорядков была заинтересована третья сила. Кто именно подразумевается, никто ответить не смог.
«Представители села пожали друг другу руки, и я надеюсь, что это станет основой для вечного мирного сосуществования и взаимного уважения в нашей стране», - сказал муфтий всея Грузии Адам Шантадзе, прибывший в Букнари.
- Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в селе прошел слух, якобы там собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных гурийцев.
- 12 января разногласия жителей небольшого гурийского села переросли в физическое противостояние. Пострадали три человека – их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.
- В последующие дни ситуация только осложнилась. После первой драки, чтобы поддержать мусульманскую общину в село Букнари приехали несколько десятков жителей соседнего региона – Аджарии. Протесты в Букнари стали перманентными. Мусульманская община требовала встречи с властями и возможности безопасной молитвы.
Во Франции прокуратура проверяет получение Саркози денег из России
Национальная финансовая прокуратура Франции в пятницу подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключённым им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".
Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Об этом сообщают французские СМИ - Mediapart и Le Monde. По данным Mediapart, расследование идёт уже с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.
Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.
"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - пишет Mediapart.
- Против Саркози во Франции сейчас идёт судебный процесс по другому делу о коррупции. Процесс начался в ноябре. Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом. Кроме 65-летнего Николя Саркози, обвиняются его адвокат и друг Тьерри Эрцог а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Прокуратура считает, что Азибер в обмен на оказанную Саркози "услугу" попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако. Против Саркози выдвинуты обвинения в торговле влиянием и коррупции. Прокуратура просит приговорить его к 4 годам тюрьмы, из них 2 - условно.
- Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Одно из наиболее заметных связанных с Россией событий его президентства - посредническая миссия во время войны России с Грузией в 2008 году.
Украина, Грузия и Молдова говорят с ЕС в один голос – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина, Грузия и Молдова являются наиболее амбициозными восточными партнерами Европейского Союза. Об этом он сказал во время видеовстречи руководителей МИД Украины, Грузии и Молдовы в формате «Трио ассоциированных партнеров ЕС», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
Участники встречи, в частности, отметили единство трех ассоциированных с ЕС государств в видении стратегического будущего Восточного партнерства и наличие многих сфер общего интереса в контексте интеграции Украины, Грузии и Молдовы с ЕС.
«Важно, что три наших государства говорят с Европейским Союзом одним голосом, который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку. Восточное партнерство должно быть инструментом, который способствует реализации европейских устремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», – подчеркнул Кулеба.
Министры подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.
Руководители МИД согласились, что интеграция во внутренний рынок ЕС и перспектива распространения «четырех европейских свобод» для заинтересованных и подготовленных государств-партнеров должны стать амбициозными стратегическими целями в рамках Восточного партнерства.
Министры также совместно отметили важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности восточных партнеров.
- Решение о проведении в 2021 году Шестого саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» было принято по результатам видеоконференции лидеров Восточного партнерства в июне 2020 года. Ожидается, что на саммите будет согласован новый пакет ожидаемых достижений в рамках Восточного партнерства на последующие годы.
Определена дата матча чемпионата Европы по регби Грузия – Россия
Стала известна дата проведения матча чемпионата Европы по регби 2020 года между Грузией и Россией. Встреча пройдет в Тбилиси 7 февраля, – сообщает официальный сайт Федерации регби России.
Встреча между сборными должна была состояться сначала 14 марта прошлого года, а затем 1 ноября, но оба раза была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.
- Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.
Журналистам запретили снимать прибытие Навального во Внуково
Пресс-служба московского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прибыть рейсом из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что на территории аэровокзального комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия и не может быть организована деятельность СМИ.
В ответе на запрос «Радио Свобода» пресс-служба Внуково подчеркнула, что эти меры приняты «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания (так в тексте. – РС) пассажиров и гостей».
Внуково ссылается на «стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации во всём мире» и карантинные меры в ряде стран, включая Германию. «В рамках требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, предписанные управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Федерального агентства воздушного транспорта». Пресс-служба при этом готова предоставить «видео прибывающих пассажиров рейса а\к Победа 17.01.2021».
- Навальный был перевезён в Германию на лечение из России после отравления в конце августа. 13 января он сообщил, что намерен 17 января вернуться в Россию, несмотря на грозящее ему уголовное преследование. Самолёт Навального из Берлина должен по расписанию прибыть вечером в воскресенье. В фейсбуке идёт запись желающих отправиться во Внуково, чтобы встретить Навального. Записались уже несколько тысяч человек (сам факт записи не означает, что все они приедут в аэропорт). Помимо сторонников оппозиционера, о намерении встретить его заявили и его противники из так называемой гвардии Захара Прилепина. Внуково не заявляло о каких-либо ограничениях для встречающих.
Участники штурма Конгресса США могли планировать покушения
Федеральная прокуратура США не исключает, что участники штурма здания Конгресса планировали захват и убийства законодателей.
Такая оценка недавних беспорядков содержится в ходатайстве прокуратуры о помещении под стражу жителя Аризоны Джейкоба Ченсли. Он был среди ворвавшихся в Капитолий и позировал в меховой шапке с рогами, в том числе за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ и соцсетях.
В документе, составленном юристами Минюста штата Аризона, говорится, что Ченсли оставил Пенсу записку со словами: "Это только вопрос времени, правосудие не за горами". Джейкоб Ченсли должен предстать перед федеральным судом в пятницу, отмечает "Голос Америки".
Тем временем директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй опасается нового насилия на протестах и мероприятиях в преддверии назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена. 14 января Рэй сообщил, что ФБР отслеживает обширную онлайн-переписку с призывами к вооруженным протестам. Он отметил, что предупреждения о недопустимости беспорядков уже направлены примерно двумстам предполагаемым зачинщикам. Кристофер Рэй сообщил об этом на встрече в четверг с Майком Пенсом.
Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия 6 января, очевидно пытаясь сорвать утверждение победы демократа Байдена на президентских выборах 3 ноября. Сотрудники служб безопасности были вынуждены экстренно эвакуировать законодателей. Их заседание было прервано на несколько часов. После штурма стало известно о гибли пяти человек, в том числе одного офицера полиции.
Незадолго до этих событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы и призвал собравшихся "драться как черти" против нарушений.
13 января Палата представителей Конгресса объявила Трампу уже второй за период его президентства импичмент, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии. Сам Трамп назвал обвинения продолжением "охоты на ведьм".
США внесли в «черный список» девять китайских компаний
США расширили перечень компаний из Китая, в которые запрещено инвестировать американским гражданам и организациям. Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в санкционный список Xiaomi, Advanced Micro-Fabrication Equipment и еще семь китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Xiaomi, основанная в 2010 году, занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов. С 2018 года ее ценные бумаги торгуются на биржах. Возникали подозрения, что облачная служба Xiaomi отправляет некоторые личные данные на серверы компании. В апреле 2020 года Forbes сообщал, что Xiaomi тщательно отслеживает использование своих браузеров и при этом не использует безопасное шифрование. Компания в ответ заявляла, что сбор данных используется исключительно для внутреннего анализа.
США вводят новые меры в рамках президентского указа от ноября прошлого года. Документ запрещает американским предпринимателям владеть акциями китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с армией и спецслужбами КНР. В декабре "черный список" пополнили более 30 компаний из Китая. У инвесторов есть год, чтобы избавиться от активов в этих структурах.
В декабре Минторг США внес 58 китайских и 45 российских предприятий в список структур, которым из-за их предполагаемой причастности к оборонному сектору запрещена свободная продажа американских технологий.
Президент Грузии посетит Брюссель и встретится с генсеком НАТО
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Брюссель и встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщается на сайте Североатлантического Альянса, встреча Зурабишвили-Столтенберг состоится 22 января. Грузинский лидер также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
Столтенберг и Зурабишвили проведут совместную пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса журналистов в штаб-квартиру НАТО не допустят. Они смогут задать вопросы дистанционно.
Зурабишвили уже встречалась с генсеком НАТО в рамках визита в Брюссель в январе 2019 года. В марте того же года Столтенберг посетил Тбилиси.
218 граждан Азербайджана вернулись на родину из Грузии
Азербайджан продолжает вывозить своих граждан из Грузии. Как пишет агентство «АПА», сегодня 218 человек вернулись на родину через КПП «Красный мост». Их сопровождали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.
Сообщается, что на прошлой неделе граждане Азербайджана сдали анализы на коронавирус в клиниках Тбилиси, Марнеули и Батуми. Результаты были отрицательными. Соответственно, приехавшие в Азербайджан граждане не будут помещены на карантин.
Процесс вывоза граждан Азербайджана из Грузии продолжится и на следующей неделе. По информации СМИ, за время пандемии азербайджанское посольство организовало вывоз из Грузии около двух тысяч человек.
Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу
Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу. Об этом в пятницу заявил МИД России.
Внешнеполитическое ведомство сослалось на принятое в ноябре прошлого года решение США выйти из этого договора. МИД России утверждает, что США покинули договор «под надуманным предлогом». По утверждению МИД, после этого Москва выступила с некими предложениями по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях, но они «не получили поддержки со стороны союзников США».
В мае прошлого года Соединённые Штаты сообщили о намерении покинуть договор, заключённый в 1992 и вступивший в силу в 2002 году. Договор позволяет его участникам - более 30 странам - периодически совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.
Соединённые Штаты обосновали свой выход из договора его нарушениями со стороны России. Ранее Госдепартамент, в частности, указывал на то, что Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией (Россия считает их независимыми, а США и большинство стран мира - частью территории Грузии), а также разместила свой аэродром дозаправки в Крыму, который США считают суверенной территорией Украины.
Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США выходят из «устаревших» соглашений, которые давали преимущество нашим противникам за счёт нашей национальной безопасности». Избранный президент США Джо Байден, соглашаясь с тем, что Россия нарушает договор, выступал против выхода из него.
22 ноября Вашингтон официально заявил о своём выходе из Договора по открытому небу. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Госдепартамента.
Алиев заложил фундамент аэропорта в Физули и автодороги Физули-Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе боёв в середине октября прошлого года.
Как сообщает сайт главы государства, Алиев заявил, что взлетно-посадочная полоса нового аэропорта должна быть сдана в эксплуатацию уже в 2021 году. Алиев также заложил фундамент новой автомобильной дороги Физули-Шуша.
«Здание аэропорта будет построено, может быть в этом, может быть в следующем году. Главная цель этого аэропорта - обеспечение прихода иностранных гостей в Шушу, потому что расстояние от Физули до Шуши не такое длинное. Учитывая тот факт, что сегодня был заложен фундамент четырех- и шестиполосных автодорог, иностранные граждане за короткий срок смогут добраться до города Шуша», – сказал он.
Ранее Алиев говорил, что на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, планируется строительство двух международных аэропортов.
Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также побывали в городе Шуше (арм. – Шуши), который был объявлен культурной столицей Азербайджана.
Азербайджанский лидер заявил, что «армянам не стоит забывать про 44-дневную войну и её итоги».
«Если кто-то в Армении думает о реванше, он снова увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет и сокрушил головы. Если они совершат против нас какую-либо провокацию, наш ответ будет очень жестким, они пожалеют и столкнутся с горьким поражением», – заявил Алиев.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Южной Осетии выявили 51 новый случай заражения коронавирусом
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 176 исследований на COVID-19, из них 51 тест показал положительный результат, – сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, число заболевших выросло до 2542 человек, за сутки выздоровели 40, всего – 1699. За время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 14 191 исследование.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 60 пациентов с диагнозом COVID-19. В инфекционном корпусе больницы лечится 21 пациент, в здании детской больницы – 39. Из них пятеро больных находятся в палате интенсивной терапии.
Отметим, что в учебных заведениях Южной Осетии с сегодняшнего дня возобновился полноценный учебный процесс. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
Аудиозапись: власти Беларуси обсуждают лагерь для протестующих
Инициатива BYPOL, основанная сочувствующими оппозиции бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси, опубликовала аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос заместителя министра внутренних дел страны Николая Карпенкова. Он, в частности, говорит о применении спецсредств по отношению к участникам акции протеста, а также о возможности создать "лагерь" для изоляции противников Александра Лукашенко. Подлинность записи не подтверждена. Полную расшифровку приводит издание Tut.by.
Предположительно на записи – встреча Карпенкова с личным составом подразделения, которым он ранее руководил, в конце октября. Речь идёт, в частности, о возможном применении огнестрельного оружия против демонстрантов, причём предполагаемый Карпенков говорит, что оно одобрено лично Александром Лукашенко: "Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон". Упоминается также гибель одного из участников акции протеста 10 августа Александра Тарайковского: человек, голос которого звучит на записи, говорит, что тот погиб от попадания в грудь резиновой пули.
Также речь идёт о возможности создания лагеря для участников акций протеста. "Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру", – говорит человек, голос которого идентифицирован как голос Карпенкова. По данным BYPOL, планы создать концлагерь на базе колонии в городе Ивацевичи действительно обсуждались, однако пока не были реализованы.
- Массовые протесты в Беларуси против власти Александра Лукашенко, которого участники протестов считают узурпатором, начались после президентских выборов в августе. В последние недели протесты более малочисленные, чем раньше, однако по-прежнему проходят почти каждый день. За всё время протестов были задержаны, по данным правозащитников, более 30 тысяч человек, многие из которых получили травмы при задержании или были подвергнуты пыткам и издевательствам в изоляторах. Несколько человек погибли. Десятки людей остаются за решёткой по различным обвинениям, связанным с протестами, правозащитники признали их заключёнными. В связи с жестоким подавлением протестов и фальсификациями на выборах страны ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников и ряда предприятий; Россия поддержала Александра Лукашенко.
В Абхазии началась вакцинация российских военнослужащих
На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в самопровозглашенной республике Абхазия началась вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.
Как пишет «Апсныпресс», в первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства.
«В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы. Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии. При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», – говорится в сообщении.
Ранее около 200 солдат и офицеров привили на российской базе в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Отметим, что Россия пока не передавала свою вакцину от коронавируса югоосетинским и абхазским властям. Абхазский лидер Аслан Бжания недавно заявил, что вакцина для жителей Абхазии «будет бесплатной и добровольной». Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов говорит, что сам готов пройти вакцинацию.
Гахария: Грузия получит все качественные вакцины от коронавируса
Грузия получит все качественные вакцины от коронавируса, – заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Он говорит, что по данному вопросу распространяются абсурдные слухи и мнения. «Непонятно, откуда эта информация», – сказал Гахария на заседании правительства.
Премьер отметил, что создана специальная комиссия по вакцинации, которой руководит министерство здравоохранения. Он перечислил основные задачи комиссии: решение вопросов, связанных с логистикой; определение целевых групп, «на которые нужно ориентироваться в первую очередь»; скорейшее «внедрение в стране качественных и авторизированных на международном уровне вакцин».
Премьер подчеркнул, что Грузия рассматривает возможность приобретения вакцин не только посредством международной платформы COVAX, но и «другими средствами». В понедельник Минздрав должен будет предоставить план вакцинации на утверждение межведомственному координационному совету, – пишет «Новости-Грузия».
«Здесь не существует никаких оснований для каких-либо вопросов. У граждан Грузии будут все те качественные вакцины, которые авторизируют соответствующие международные организации», – добавил Гахария.
- Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. Она добавила, что на данном этапе «категорически не рассматривается» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19.
Georgian Airways рассчитывает, что рейсы Тбилиси-Ереван-Москва станут регулярными
Грузинская авиакомпания Georgian Airways рассчитывает, что рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван, которые с начала января осуществляет её партнер авиакомпания «Армения», в ближайшее время будут выполняться на регулярной основе. Об этом ТАСС заявили в Georgian Airways.
«Наша партнерская компания «Армения» уже выполняет рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Это чартерные рейсы. Рейсы осуществляются в связи с новогодними праздниками. Мы надеемся, что самолеты будут летать и после праздников, но уже на регулярной основе», – сказала сотрудница авиакомпании.
В Georgian Airways добавили, что чартерные рейсы выполняются с конца декабря – начала января.
Авиакомпания «Армения» осуществляла регулярные полеты в Москву через Ереван с 2019 года, после того, как РФ временно приостановила авиасообщение с Грузией. Полеты длились до марта 2020 года, когда из-за пандемии нового коронавируса власти Грузии ввели запрет на регулярное авиасообщение с внешним миром.
Запрет до настоящего времени не был отменен, однако некоторым авиакомпаниям было разрешено возобновить полеты. На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.
В Грузии выявили 1177 новых случаев коронавируса, 26 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2893 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 26 пациентов.
За сутки в стране выявили 1177 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1357), выздоровели 837.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 245 789, выздоровевших – 229 196.
За сутки было проведено 15 205 тестов, из них PCR-тестов – 7940, экспресс-тестов на антиген – 7265.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия за время пандемии выявлен 2491 случай коронавируса, выздоровели 1659, скончались более 60-ти.
- В самопровозглашенной республике Абхазия выявлен 10 251 случай заражения, выздоровели 8010, скончались 145.
Российский посол рассказал о «судебном произволе» в Абхазии
Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Алексей Двинянин обеспокоен многочисленными криминальными случаями в отношении граждан РФ – «русских туристов, бизнесменов и простых жителей». Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению.
«Как правило, судебная система республики, несмотря на имеющиеся вопиющие факты, закрывает глаза на них, если речь идёт о преступлениях, совершенных гражданами Абхазии», – говорит дипломат.
Он привел пример жестокого изнасилования и ограбления гражданки России, произошедшего 31 июля 2019 года. По словам Двинянина, подозреваемый в совершении преступления гражданин Абухба был задержан и дал признательные показания, но судебный процесс затягивается.
«По непонятным для меня причинам (и для посольства в целом) в Сухумский суд дело поступило лишь 9 апреля 2020 года – спустя почти год. С тех пор судья Тыркба всячески затягивает рассмотрение этого дела. Посольство тесно отслеживает данный вопрос. Буквально вчера состоялось очередное заседание суда, на котором присутствовал сотрудник посольства, и обвиняемый сказался больным – несмотря на то, что пришел на заседание и выглядел вполне здоровым. Соответственно, судья Тыркба перенесла заседание на новый срок. Иначе как судебным произволом назвать происходящее я не могу. Хочу сказать, что российское государство (в данном случае, в лице посольства) твёрдо намерено защищать права своих граждан, в том числе, при необходимости, и во всех судебных инстанциях республики», – заявил он.
Двинянин говорит, что работы по защите прав и интересов российских граждан в Абхазии – «непаханое поле».
«Это и отсутствие русских в Народном собрании и на ключевых постах Кабинета министров (хотя профессионалов среди российских соотечественников в Абхазии немало), сложности в получении абхазского гражданства (несмотря на соответствие кандидатов законодательству республики) и многое другое», – отметил он.
Le Monde заинтересовалась награждением Иванишвили «Орденом Почетного легиона»
Французское издание Le Monde посвятило статью решению Бидзины Иванишвили уйти из политики. Автор называет Иванишвили «самым могущественным и в то же время самым скрытным человеком». Об этом пишет «Новости-Грузия».
«64-летний Бидзина Иванишвили, несмотря на отсутствие официальной должности, царствует в этой маленькой стране на Кавказе. Основатель и лидер правящей партии «Грузинская мечта» с 2012 года, олигарх, который сделал себе состояние в России, 11 января заявил, что уходит из политической жизни», – отмечает Le Monde и цитирует Иванишвили, который утверждает, что «выполнил свою миссию и окончательно уходит из политики».
Французское издание напоминает, что за несколько дней до объявления о своем уходе из политики Иванишвили получил «самую большую награду» Франции – Орден Почетного легиона.
«Самый богатый грузин, жена которого является гражданкой Франции (и у него самого был французский паспорт), был награжден за создание Международного благотворительного фонда и за сорок лет службы», – говорится в официальном пресс-релизе от 1 января, сообщает издание.
Le monde связалась с МИД Франции, чтобы узнать, за какую именно службу Иванишвили получил орден, на что получили с Набережной Кэ д’Орсе пояснение, что это «его давний вклад во французско-грузинское сотрудничество, особенно в культурной и научной областях».
Французское издание отмечает, что Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики в критический для Грузии момент: «страна находится в политическом кризисе после спорных парламентских выборов 31 октября 2020 года. В то же время в стране высокий уровень заболеваемости коронавирусом (240 тысяч инфицированных на 3,7 миллиона жителей)».
Издание также напоминает, что Бидзина Иванишвили не в первый раз делает заявление об уходе из политики. Le monde пишет, что оппозиция скептически отнеслась к «уходу Бидзины Иванишвили».
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- 11 января 2021 года Иванишвили объявил, что его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда. «Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – написал Иванишвили в открытом письме.
Байден предложил «План спасения Америки» на $1,9 трлн
Избранный президент США Джо Байден в четверг вечером представил план помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.
Стратегия Байдена, получившая название "План спасения Америки", включает в себя прямые денежные выплаты населению, помощь малому бизнесу и затраты на вакцинацию.
По словам Байдена, "на кону - здоровье нации", и действовать необходимо "прямо сейчас". Выгоды, которые будут получены в результате реализации плана "намного превзойдут затраты". "Эти инвестиции вернутся в виде новых рабочих мест.., что предотвратит долгосрочный экономический ущерб. В этот кризисный момент... мы не можем позволить себе бездействовать", - сказал Байден.
Согласно плану, около одного триллиона долларов будет потрачено на одномоментные выплаты миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре. 415 миллиардов пойдут на борьбу с пандемией и вакцинацию. Ещё 440 миллиардов будут направлены на поддержку малого бизнеса.
План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты. Документ также предлагает увеличить в два раза размер минимальной заработной платы на федеральном уровне - до 15 долларов в час.
Лидеры демократов в Конгрессе США уже приветствовали программу избранного президента.
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