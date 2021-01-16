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Власти Азербайджана продлили карантин из-за COVID-19 до 1 апреля
Правительство Азербайджана продлило специальный карантинный режим, действующий стране из-за коронавируса (COVID-19), до 06:00 1 апреля, сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.
Решением кабмина, с 00:00 с 18 января в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир и Ширван, на территории Апшеронского района, а также в Ленкоранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмайыллинском райцентрах ликвидируется система смс-разрешений и разрешений, полученных через портал «icaze.gov.az», на покидание жилья и места пребывания.
Кроме того, с 00:00 25 января 2021 года разрешается: деятельность торговых объектов (за исключением обслуживания объектами общепита, кафе, ресторанов и чайных домов клиентов на местах и крупных торговых центров, моллов); парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая услуги в этих областях на дому у клиента или в другом месте); музеев и выставочных залов; междугороднее и межрайонное сообщение.
Ограничения на пассажирские перевозки в бакинском метро остаются в силе. Ограничения на проезд в общественном транспорте по субботам и воскресеньям по всей стране, а также другие запреты будут действовать до окончания особого карантинного режима.
C 00:00 18 января по 00:00 25 января въезд-выезд в/из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, Апшеронского района, райцентров Ленкоран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмайыллы (за исключением сел и поселков) будет разрешен представителям организаций, определенных в соответствующем порядке кабинетом министров, на основе служебного удостоверения, командировочного листа, а представителям дипкорпуса и международных организаций на основе аккредитационных карт.
Жителям вышеуказанных городов и райцентров для участия в похоронах близких родственников потребуется разрешение полиции.
С 00:00 1 февраля 2021 года будет восстановлено обслуживание клиентов на предприятиях общественного питания, а также в ресторанах, кафе и чайных и других местах страны с 06:00 до 00:00.
«В период действия специального карантинного режима использование медицинских масок обязательно во всех закрытых и открытых зонах страны. Также важно использовать социальную дистанцию, медицинские маски и другие средства защиты», - отмечает штаб.
Другие новости дня
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января
Процесс вакцинации от коронавирусной инфекции новой типа (COVID-19) в Азербайджане начнется с 18 января 2021 года, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
«Было принято решение начать в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 с 18 января 2021 года. В первую очередь этот процесс охватит медработников, который займет 1-1,5 недели, затем с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет», - заявил Мовсумов сегодня, 16 января, на брифинге оперативного штаба при кабинете министров. Он также добавил, что этот вопрос находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана и первая партия вакцины от COVID-19 уже доставлена в страну.
Начальник отдела организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что переговоры по поставке в страну вакцин велись по двум направлениям - в рамках COVAX и непосредственно с производителями вакцин.
«В 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, мы заказали еще вакцины китайской компании Sinovac. Заказанные 4 млн доз вакцин будут сначала поставлены в Турцию и проверены в лабораториях этой страны на соответствие стандартам, затем упакованы и партиями будут отправлены в Азербайджан», - сказал Мусаев.
Он также добавил, что в Азербайджане все готово к вакцинации, соответствующие пункты уже созданы во всех районах страны и в настоящее время ведутся работы по созданию аналогичного пункта и в городе Шуша. Мусаев также призвал население принять активное участие в вакцинации, передает «Интерфакс-Азербайджан».
YouTube заблокировал каналы спортивных организаций «Ахмат»
YouTube заблокировал каналы футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat. При попытке открыть их возникает надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
Официально представители футбольного клуба «Ахмат», выступающего в российской премьер-лиге, пока что никак не прокомментировали блокировку.
Президент ACA Алексей Яценко заявил, что организация не имеет отношения к нарушению прав человека, поэтому блокировка ее YouTube-канала не обоснована.
«Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту. В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за ее пределами», – сказал он.
Яценко подчеркнул, что блокировка YouTube-канала нанесла ущерб интересам миллионам болельщиков, которые следили за боями смешанного стиля (ММА), организованными АСА.
- В начале декабря власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
- В июле США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 13 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 263, в общем составив 164 235. По состоянию на 11:00 16 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 295 и сейчас составляет 152 615.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2987.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 728 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7905, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 620 704 (1638 за сутки).
The Washington Post сравнил Иванишвили с Трампом
The Washington Post посвятил статью уходу Бидзины Иванишвили из политики. Американское издание сравнивает Иванишвили с президентом США Дональдом Трампом и называет его «фактическим правителем страны, простирающейся от Черного моря до Кавказских хребтов».
«64-летний олигарх Бидзина Иванишвили говорит, что бросает все, чтобы теперь сосредоточиться на благотворительности. Это вдохновляющая история, особенно с учетом того, что другие лидеры постсоветских государств часто цепляются за власть и редко уходят добровольно. Большая проблема: в это верят немногие политические оппоненты Иванишвили или политологи», - говорится в статье.
Эксперты полагают, что Иванишвили «продолжит править из-за кулис», уклоняясь от ответственности за основанную им партию «Грузинская мечта», которую все чаще «обвиняют в антидемократических взглядах».
Washington Post также указывает на то, что оппозиция назвала сфальсифицированными последние парламентские выборы, на которых «Грузинская мечта» одержала победу. Здесь же автор отмечает, что официальные лица США нередко выражали недовольство правлением Иванишвили, в том числе, нынешние связи с Москвой страны, которая стремится вступить в НАТО.
С учетом всего этого автор материала видит некоторые сходства с президентом России Владимиром Путиным, который в прошлом году изменил Конституцию, получив возможность оставаться у власти до 2036 года, а также с Александром Лукашенко, избранным на шестой срок на выборах, «которые были широко осуждены как сфальсифицированные».
«Это также контрастирует с президентом Трампом, который размышляет о своем политическом будущем и в среду выпустил видео, где отмечает влияние своего «движения». В понедельник затворник Иванишвили опубликовал письмо, в котором говорится, что он уходит из политики на своих условиях», - пишет Washington Post.
Авторы напоминают, что Бидзина Иванишвили уходит из политики уже во второй раз, но подчеркивают разницу: уходя в 2013 году Иванишвили заявил, что продолжит укреплять и поддерживать партию финансово. Теперь же он говорит, что вообще не будет вмешиваться в дела партии. Подмечено в статье и то, что Иванишвили объявил об уходе из политики «в момент повышенного внимания».
Журналисты указывают, что совсем недавно в стране прошли парламентские выборы, которые, по мнению ОБСЕ, были «конкурентными и в целом свободными», но также породили «широко распространенные утверждения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством». Они также напомнили, что оппозиция отказалась входить в парламент, считая прошедшие выборы нелегитимными.
В комментарии WP главный политический оппонент Иванишвили, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сказал: «Иванишвили чувствует, что земля под ним содрогается, потому что большинство населения Грузии считает, что он украл выборы». «Я думаю, что он продолжит контролировать дела неформальными средствами, из-за кулис – он очень к этому привык, но я думаю, что на этот раз он не проделает тот же трюк», - сказал Саакашвили.
Кроме того, критики обвиняют «Грузинскую мечту» в «почти полном контроле над всеми ветвями и уровнями власти». WP говорит, что теперь, когда Иванишвили решил передать «Грузинскую мечту» 42-летнему экс-спикеру парламента Ираклию Кобахидзе, «неясно, как партия будет продвигаться вперед». «Но Иванишвили сказал, что в душе он не политик. Он считает, что заслужил пенсию, пусть даже никто не верит в ее реальность», - добавляет автор.
Коронавирус в Грузии: 1 236 новых случаев, скончались 23 человека
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 236 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 15 152 тестов. Общее число заболевших в стране к утру субботы увеличилось до 247 025.
Почти 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 485. В Имеретии выявили 219 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 122, в Аджарии – 84, в Квемо Картли – 55, в Шида Картли и Кахетии – по 87 фактов. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7. В Гурии зафиксировано 28 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 35, в Самцхе-Джавахети – 27.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 916.
Выздоровели 2 189 человек, их общее число выросло до 231 385.
В настоящее время в стране 12 698 активных случаев COVID-19. Из них 3 670 пациентов (почти 29%) проходят лечение в больницах, 8 390 (более 66%) – на дому, а 638 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 770. К аппаратам ИВЛ подключены 238 человек. В карантинных пространствах размещены 528 граждан. 24 106 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона
Число умерших от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило два миллиона. Соответствующие данные опубликованы на сайте Университета Джона Хопкинса. Заболели COVID-19 с начала пандемии более 90 миллионов человек.
Больше всего умерших пациентов в США – почти 390 тысяч. На втором месте по числу смертей Бразилия – более 207 тысяч. Третье место занимает Индия. Там более 150 тысяч умерших.
Россия находится на четвертом месте по числу заболевших – почти три с половиной миллиона, и на восьмом месте по количеству умерших. По официальным данным, с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысяч человек.
Официальная статистика российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отличается от данных Росстата. Ведомство учитывает случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти. В России с марта по ноябрь прошлого года умерли 116 тысяч человек с коронавирусом, заявлял Росстат. За декабрь 2020 года статистика пока не представлялась.
COVID-19 подтвержден у 127 жителей Абхазии, 6 летальных случаев
14 и 15 января тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 491 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 127 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 91 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались четыре пациента. Мужчины 84, 62 и 61 года, скончались 13 января. Пациент 1950 года рождения умер 14 января. У всех бала подтверждена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 33, в сухумском российском военном госпитале - 53 пациента.
В российском военном госпитале скончались два пациента:
- 13 января умер мужчина 1933 года рождения с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения».
- В тот же день скончалась пациентка 1940 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее вирусное поражение легких».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Минздраве Грузии назвали условия возобновления работы общественного транспорта
Работа общественного транспорта в Грузии будет восстановлена, когда показатель выявляемости коронавируса в стране опустится ниже 5%. Об этом сегодня, 15 января, на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Когда мы увидим, что число случаев снижается, а положительный показатель опустится ниже 5%, мы уже сможем говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности», - заявила Габуния, отвечая на вопрос журналиста.
На сегодняшний день показатель выявляемости коронавируса в Грузии превышает 7%. Так, после проведения 15 205 тестов на коронавирус, сегодня в стране было выявлено 1 177 новых случаев заражения.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации общественный транспорт в Грузии был полностью остановлен 28 ноября. Ранее сегодня семь неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали власти страны отменить это ограничение с 1 февраля. Они указали, что данное ограничение по своей сути представляет дискриминацию наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.
Как известно, власти Грузии пересмотрели план открытия экономической деятельности и решили повременить с послаблением карантинных ограничений на две недели. Начать постепенно отменять ограничения теперь планируется с 1 февраля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Pfizer временно сокращает поставки вакцины для перестройки производства
Поставщик вакцины Pfizer временно сокращает ее производство вдвое. Такая ситуация будет сохраняться в течение месяца. Из-за этого поставки препарата в страны ЕС отложат на 3-4 недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Поясняется, что приостановка делается для того, чтобы с середины февраля, напротив, масштабировать и значительно ускорить процесс выпуска: вместо одного миллиарда доз в год можно будет выпускать два миллиарда.
Немецкие власти выразили сожаление из-за внезапной задержки и заявили, что Еврокомиссия ждет «ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок». В свою очередь министерства здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии направили совместное письмо, в котором потребовали от BioNTech/Pfizer публично объясниться из-за возникших перебоев и обеспечить своевременность поставок. По их мнению, возникшая ситуация подрывает доверие к процессу вакцинации.
Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что гендиректор Pfizer гарантировал ей полное выполнение плана поставок в первом квартале текущего года. Об этом он заявил ей в телефонном разговоре, который состоялся в пятницу.
В настоящее время Pfizer является основной вакциной, которую применяют в странах США и ЕС. Несколькими днями ранее в Европу начал поступать еще один препарат – Moderna. Оба показали эффективность на уровне 95 процентов.
Рига готова принять минские матчи Чемпионата мира по хоккею
Латвия выразила готовность принять все матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Соревнования должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее ряд стран-участников чемпионата высказались против принятия турнира белорусской стороной из-за жестокого подавления акций противников Александра Лукашенко.
По словам Фазеля, Рига готова принять 16 команд на двух аренах города. Президент федерации хоккея добавил, что решение по Минску будет принято в течение 10 дней. Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира ожидается к концу января. Ранее Фазель сообщал, что организация получала предложение от хоккейного союза Дании и ведет переговоры со Словакией.
В понедельник, 11 января, в Минске состоялась встреча Фазеля и Лукашенко. Лукашенко на встрече сказал, что «спокойно» воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российская команда будет участвовать в чемпионате мира по хоккею в 2021 году. При этом Третьяк отметил, что белорусские матчи можно провести в Санкт-Петербурге.
С августа прошлого года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
Религиозный конфликт исчерпан – жителей села Букнари удалось помирить
Продолжавшийся несколько недель конфликт между представителями христианской и мусульманской общин в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии исчерпан. Стороны удалось примирить сегодня, 15 января, на встрече с участием политиков и духовенства.
Как сообщает телеканал «Мтавари», представители христианской общины в очередной раз подтвердили, что они не запрещают проводить молитвы мусульманским гражданам, однако выступают против строительства мечети в селе. Другая сторона, в свою очередь, указала, что среди их требований нет строительства мечети или минарета.
Жители Букнари полагают, что процессы, которые развивались в селе в последние дни, были спровоцированы извне, а в обострении ситуации и провоцировании беспорядков была заинтересована третья сила. Кто именно подразумевается, никто ответить не смог.
«Представители села пожали друг другу руки, и я надеюсь, что это станет основой для вечного мирного сосуществования и взаимного уважения в нашей стране», - сказал муфтий всея Грузии Адам Шантадзе, прибывший в Букнари.
- Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в селе прошел слух, якобы там собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных гурийцев.
- 12 января разногласия жителей небольшого гурийского села переросли в физическое противостояние. Пострадали три человека – их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.
- В последующие дни ситуация только осложнилась. После первой драки, чтобы поддержать мусульманскую общину в село Букнари приехали несколько десятков жителей соседнего региона – Аджарии. Протесты в Букнари стали перманентными. Мусульманская община требовала встречи с властями и возможности безопасной молитвы.
Во Франции прокуратура проверяет получение Саркози денег из России
Национальная финансовая прокуратура Франции в пятницу подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключённым им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".
Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Об этом сообщают французские СМИ - Mediapart и Le Monde. По данным Mediapart, расследование идёт уже с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.
Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.
"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - пишет Mediapart.
- Против Саркози во Франции сейчас идёт судебный процесс по другому делу о коррупции. Процесс начался в ноябре. Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом. Кроме 65-летнего Николя Саркози, обвиняются его адвокат и друг Тьерри Эрцог а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Прокуратура считает, что Азибер в обмен на оказанную Саркози "услугу" попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако. Против Саркози выдвинуты обвинения в торговле влиянием и коррупции. Прокуратура просит приговорить его к 4 годам тюрьмы, из них 2 - условно.
- Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Одно из наиболее заметных связанных с Россией событий его президентства - посредническая миссия во время войны России с Грузией в 2008 году.
Украина, Грузия и Молдова говорят с ЕС в один голос – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина, Грузия и Молдова являются наиболее амбициозными восточными партнерами Европейского Союза. Об этом он сказал во время видеовстречи руководителей МИД Украины, Грузии и Молдовы в формате «Трио ассоциированных партнеров ЕС», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
Участники встречи, в частности, отметили единство трех ассоциированных с ЕС государств в видении стратегического будущего Восточного партнерства и наличие многих сфер общего интереса в контексте интеграции Украины, Грузии и Молдовы с ЕС.
«Важно, что три наших государства говорят с Европейским Союзом одним голосом, который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку. Восточное партнерство должно быть инструментом, который способствует реализации европейских устремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», – подчеркнул Кулеба.
Министры подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.
Руководители МИД согласились, что интеграция во внутренний рынок ЕС и перспектива распространения «четырех европейских свобод» для заинтересованных и подготовленных государств-партнеров должны стать амбициозными стратегическими целями в рамках Восточного партнерства.
Министры также совместно отметили важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности восточных партнеров.
- Решение о проведении в 2021 году Шестого саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» было принято по результатам видеоконференции лидеров Восточного партнерства в июне 2020 года. Ожидается, что на саммите будет согласован новый пакет ожидаемых достижений в рамках Восточного партнерства на последующие годы.
Определена дата матча чемпионата Европы по регби Грузия – Россия
Стала известна дата проведения матча чемпионата Европы по регби 2020 года между Грузией и Россией. Встреча пройдет в Тбилиси 7 февраля, – сообщает официальный сайт Федерации регби России.
Встреча между сборными должна была состояться сначала 14 марта прошлого года, а затем 1 ноября, но оба раза была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.
- Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.
Журналистам запретили снимать прибытие Навального во Внуково
Пресс-служба московского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прибыть рейсом из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что на территории аэровокзального комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия и не может быть организована деятельность СМИ.
В ответе на запрос «Радио Свобода» пресс-служба Внуково подчеркнула, что эти меры приняты «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания (так в тексте. – РС) пассажиров и гостей».
Внуково ссылается на «стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации во всём мире» и карантинные меры в ряде стран, включая Германию. «В рамках требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, предписанные управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Федерального агентства воздушного транспорта». Пресс-служба при этом готова предоставить «видео прибывающих пассажиров рейса а\к Победа 17.01.2021».
- Навальный был перевезён в Германию на лечение из России после отравления в конце августа. 13 января он сообщил, что намерен 17 января вернуться в Россию, несмотря на грозящее ему уголовное преследование. Самолёт Навального из Берлина должен по расписанию прибыть вечером в воскресенье. В фейсбуке идёт запись желающих отправиться во Внуково, чтобы встретить Навального. Записались уже несколько тысяч человек (сам факт записи не означает, что все они приедут в аэропорт). Помимо сторонников оппозиционера, о намерении встретить его заявили и его противники из так называемой гвардии Захара Прилепина. Внуково не заявляло о каких-либо ограничениях для встречающих.
Участники штурма Конгресса США могли планировать покушения
Федеральная прокуратура США не исключает, что участники штурма здания Конгресса планировали захват и убийства законодателей.
Такая оценка недавних беспорядков содержится в ходатайстве прокуратуры о помещении под стражу жителя Аризоны Джейкоба Ченсли. Он был среди ворвавшихся в Капитолий и позировал в меховой шапке с рогами, в том числе за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ и соцсетях.
В документе, составленном юристами Минюста штата Аризона, говорится, что Ченсли оставил Пенсу записку со словами: "Это только вопрос времени, правосудие не за горами". Джейкоб Ченсли должен предстать перед федеральным судом в пятницу, отмечает "Голос Америки".
Тем временем директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй опасается нового насилия на протестах и мероприятиях в преддверии назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена. 14 января Рэй сообщил, что ФБР отслеживает обширную онлайн-переписку с призывами к вооруженным протестам. Он отметил, что предупреждения о недопустимости беспорядков уже направлены примерно двумстам предполагаемым зачинщикам. Кристофер Рэй сообщил об этом на встрече в четверг с Майком Пенсом.
Группа сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия 6 января, очевидно пытаясь сорвать утверждение победы демократа Байдена на президентских выборах 3 ноября. Сотрудники служб безопасности были вынуждены экстренно эвакуировать законодателей. Их заседание было прервано на несколько часов. После штурма стало известно о гибли пяти человек, в том числе одного офицера полиции.
Незадолго до этих событий в Капитолии Дональд Трамп в тот же день выступил на митинге своих сторонников вблизи Белого дома. Он повторил недоказанные его юристами в судах обвинения, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы и призвал собравшихся "драться как черти" против нарушений.
13 января Палата представителей Конгресса объявила Трампу уже второй за период его президентства импичмент, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками в Капитолии. Сам Трамп назвал обвинения продолжением "охоты на ведьм".
США внесли в «черный список» девять китайских компаний
США расширили перечень компаний из Китая, в которые запрещено инвестировать американским гражданам и организациям. Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в санкционный список Xiaomi, Advanced Micro-Fabrication Equipment и еще семь китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Xiaomi, основанная в 2010 году, занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов. С 2018 года ее ценные бумаги торгуются на биржах. Возникали подозрения, что облачная служба Xiaomi отправляет некоторые личные данные на серверы компании. В апреле 2020 года Forbes сообщал, что Xiaomi тщательно отслеживает использование своих браузеров и при этом не использует безопасное шифрование. Компания в ответ заявляла, что сбор данных используется исключительно для внутреннего анализа.
США вводят новые меры в рамках президентского указа от ноября прошлого года. Документ запрещает американским предпринимателям владеть акциями китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с армией и спецслужбами КНР. В декабре "черный список" пополнили более 30 компаний из Китая. У инвесторов есть год, чтобы избавиться от активов в этих структурах.
В декабре Минторг США внес 58 китайских и 45 российских предприятий в список структур, которым из-за их предполагаемой причастности к оборонному сектору запрещена свободная продажа американских технологий.
Президент Грузии посетит Брюссель и встретится с генсеком НАТО
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Брюссель и встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщается на сайте Североатлантического Альянса, встреча Зурабишвили-Столтенберг состоится 22 января. Грузинский лидер также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия.
Столтенберг и Зурабишвили проведут совместную пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса журналистов в штаб-квартиру НАТО не допустят. Они смогут задать вопросы дистанционно.
Зурабишвили уже встречалась с генсеком НАТО в рамках визита в Брюссель в январе 2019 года. В марте того же года Столтенберг посетил Тбилиси.
218 граждан Азербайджана вернулись на родину из Грузии
Азербайджан продолжает вывозить своих граждан из Грузии. Как пишет агентство «АПА», сегодня 218 человек вернулись на родину через КПП «Красный мост». Их сопровождали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.
Сообщается, что на прошлой неделе граждане Азербайджана сдали анализы на коронавирус в клиниках Тбилиси, Марнеули и Батуми. Результаты были отрицательными. Соответственно, приехавшие в Азербайджан граждане не будут помещены на карантин.
Процесс вывоза граждан Азербайджана из Грузии продолжится и на следующей неделе. По информации СМИ, за время пандемии азербайджанское посольство организовало вывоз из Грузии около двух тысяч человек.
Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу
Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу. Об этом в пятницу заявил МИД России.
Внешнеполитическое ведомство сослалось на принятое в ноябре прошлого года решение США выйти из этого договора. МИД России утверждает, что США покинули договор «под надуманным предлогом». По утверждению МИД, после этого Москва выступила с некими предложениями по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях, но они «не получили поддержки со стороны союзников США».
В мае прошлого года Соединённые Штаты сообщили о намерении покинуть договор, заключённый в 1992 и вступивший в силу в 2002 году. Договор позволяет его участникам - более 30 странам - периодически совершать облёты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.
Соединённые Штаты обосновали свой выход из договора его нарушениями со стороны России. Ранее Госдепартамент, в частности, указывал на то, что Москва отказала в проведении воздушного наблюдения в зоне длинной 10 км вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией (Россия считает их независимыми, а США и большинство стран мира - частью территории Грузии), а также разместила свой аэродром дозаправки в Крыму, который США считают суверенной территорией Украины.
Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США выходят из «устаревших» соглашений, которые давали преимущество нашим противникам за счёт нашей национальной безопасности». Избранный президент США Джо Байден, соглашаясь с тем, что Россия нарушает договор, выступал против выхода из него.
22 ноября Вашингтон официально заявил о своём выходе из Договора по открытому небу. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Госдепартамента.
Алиев заложил фундамент аэропорта в Физули и автодороги Физули-Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе боёв в середине октября прошлого года.
Как сообщает сайт главы государства, Алиев заявил, что взлетно-посадочная полоса нового аэропорта должна быть сдана в эксплуатацию уже в 2021 году. Алиев также заложил фундамент новой автомобильной дороги Физули-Шуша.
«Здание аэропорта будет построено, может быть в этом, может быть в следующем году. Главная цель этого аэропорта - обеспечение прихода иностранных гостей в Шушу, потому что расстояние от Физули до Шуши не такое длинное. Учитывая тот факт, что сегодня был заложен фундамент четырех- и шестиполосных автодорог, иностранные граждане за короткий срок смогут добраться до города Шуша», – сказал он.
Ранее Алиев говорил, что на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, планируется строительство двух международных аэропортов.
Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева также побывали в городе Шуше (арм. – Шуши), который был объявлен культурной столицей Азербайджана.
Азербайджанский лидер заявил, что «армянам не стоит забывать про 44-дневную войну и её итоги».
«Если кто-то в Армении думает о реванше, он снова увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет и сокрушил головы. Если они совершат против нас какую-либо провокацию, наш ответ будет очень жестким, они пожалеют и столкнутся с горьким поражением», – заявил Алиев.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Южной Осетии выявили 51 новый случай заражения коронавирусом
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 176 исследований на COVID-19, из них 51 тест показал положительный результат, – сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, число заболевших выросло до 2542 человек, за сутки выздоровели 40, всего – 1699. За время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 14 191 исследование.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 60 пациентов с диагнозом COVID-19. В инфекционном корпусе больницы лечится 21 пациент, в здании детской больницы – 39. Из них пятеро больных находятся в палате интенсивной терапии.
Отметим, что в учебных заведениях Южной Осетии с сегодняшнего дня возобновился полноценный учебный процесс. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.
Аудиозапись: власти Беларуси обсуждают лагерь для протестующих
Инициатива BYPOL, основанная сочувствующими оппозиции бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси, опубликовала аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос заместителя министра внутренних дел страны Николая Карпенкова. Он, в частности, говорит о применении спецсредств по отношению к участникам акции протеста, а также о возможности создать "лагерь" для изоляции противников Александра Лукашенко. Подлинность записи не подтверждена. Полную расшифровку приводит издание Tut.by.
Предположительно на записи – встреча Карпенкова с личным составом подразделения, которым он ранее руководил, в конце октября. Речь идёт, в частности, о возможном применении огнестрельного оружия против демонстрантов, причём предполагаемый Карпенков говорит, что оно одобрено лично Александром Лукашенко: "Руководителем страны мы прикрыты со всех сторон". Упоминается также гибель одного из участников акции протеста 10 августа Александра Тарайковского: человек, голос которого звучит на записи, говорит, что тот погиб от попадания в грудь резиновой пули.
Также речь идёт о возможности создания лагеря для участников акций протеста. "Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру", – говорит человек, голос которого идентифицирован как голос Карпенкова. По данным BYPOL, планы создать концлагерь на базе колонии в городе Ивацевичи действительно обсуждались, однако пока не были реализованы.
- Массовые протесты в Беларуси против власти Александра Лукашенко, которого участники протестов считают узурпатором, начались после президентских выборов в августе. В последние недели протесты более малочисленные, чем раньше, однако по-прежнему проходят почти каждый день. За всё время протестов были задержаны, по данным правозащитников, более 30 тысяч человек, многие из которых получили травмы при задержании или были подвергнуты пыткам и издевательствам в изоляторах. Несколько человек погибли. Десятки людей остаются за решёткой по различным обвинениям, связанным с протестами, правозащитники признали их заключёнными. В связи с жестоким подавлением протестов и фальсификациями на выборах страны ЕС и США ввели санкции против белорусских чиновников и ряда предприятий; Россия поддержала Александра Лукашенко.
В Абхазии началась вакцинация российских военнослужащих
На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в самопровозглашенной республике Абхазия началась вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.
Как пишет «Апсныпресс», в первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства.
«В соответствии с графиком вакцинации в первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав военной базы. Перед началом процедуры все военнослужащие прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии. При проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Для проведения вакцинации назначено две прививочные бригады, вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», – говорится в сообщении.
Ранее около 200 солдат и офицеров привили на российской базе в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Отметим, что Россия пока не передавала свою вакцину от коронавируса югоосетинским и абхазским властям. Абхазский лидер Аслан Бжания недавно заявил, что вакцина для жителей Абхазии «будет бесплатной и добровольной». Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов говорит, что сам готов пройти вакцинацию.
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