В Абхазии выявлено 108 случаев COVID-19, один человек скончался

С сегодняшнего дня, 16 января, вся украинская сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык при общении с клиентами. Такое положение содержится в принятом еще в апреле 2019 года закона о государственном языке. Нововведение касается не только разговоров, но и информации меню, ценников и вывесок.

По данным социологов, украинский язык считают родным 73 процента жителей страны, но общаются на нем в повседневной жизни 53 процента населения. В отдельных регионах, в бытовой речи до 100 процентов населения используют русский. По новому закону общаться с клиентами на любом языке кроме украинского можно будет только по их просьбе. За неисполнение требования с июля 2022 года будет положен штраф до 6800 гривен (около $240 по текущему курсу).

Закон о языке был принят при предыдущем составе парламента и при предыдущем президенте Петре Порошенко. Предвыборная кампания политика строилась на патриотическом лозунге «Армия, Язык, Вера», оппозиция заявляла, что документ раскалывает страну. Назначенный новым президентом Владимиром Зеленским уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в чьем ведении находятся штрафы за нарушение закона, заявил в интервью Би-би-си, что надеется, что использовать их не придется.

«На фоне пандемии, экономического кризиса и войны на востоке, не думаю, что люди будут между собой воевать еще и из-за языковых вопросов. Украинцы достаточно мудры и толерантны для этого», - говорит он.

Депутат от пропрезидентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский заявил в телеграме, что он и 27 депутатов его фракции зарегистрировали законопроект, отменяющий штрафы. «Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей», - заявил политик.