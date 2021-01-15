Абхазская неделя: погружение в пандемию, продление неэффективных мер

После новогодних каникул ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии только ухудшилась. Учитывая, что в официальную статистику по заболеваемости и смертности от COVID-19 попадают не все, то звучащие оценки масштабов могут быть весьма далеки от реальной картины. Госпитали, специализирующиеся на лечении больных, переполнены, лаборатории с трудом справляются с наплывом пациентов. Многие ковидные больные вынуждены пользоваться услугами частных медицинских учреждений.

Власть, тем временем, будто пребывает в другой реальности. До сих пор у правительства нет никакого плана по выходу из этой тяжелейшей ситуации. Как известно, в проекте бюджета на нынешний год кабмин вообще не предусмотрел средств на борьбу с пандемией. И это стало одной из причин его непринятия парламентом.

Между тем, на этой неделе стало известно, что российский полевой госпиталь намерен покинуть Абхазию. Об этом на совещании штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил заместитель главы администрации столицы Астамур Ашуба. Власти города обращают внимание руководства республики на необходимость выделения средств на увеличение койко-мест в больницах, закупку необходимого медицинского оборудования и так далее.

На ухудшение эпидемситуации глава государства отреагировал продлением до 10 февраля ограничительных мер, веденных в республике 24 ноября. То есть, продлены меры, которые не дали никакого эффекта – запрет на деятельность дошкольных и образовательных учреждений, объектов общепита, проведение массовых мероприятий. Граждан республики еще раз обязали использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления, а местные органы власти – проводить санитарную обработку. Остается под запретом деятельность театров и музеев.

Родители школьников выразили свою обеспокоенность и потребовали обсудить ситуацию со школьным образованием в парламенте. Они заявляют о неэффективности дистанционного образования и считают возможным возобновить традиционный процесс в школах с соблюдением мер безопасности, а также продлить учебный год, чтобы компенсировать время, упущенное при «дистанционке».

Свое недовольство продлением ограничительных мер публично высказал и директор русского драматического театра Ираклий Хинтба, который задает вопрос: на каком основании принято такое решение – повлияло ли закрытие театров на уровень заболеваемости? По мнению Ираклия Хинтба, ограничить то, что реально способствует распространению заболеваемости, у власти не получается.

Понять родителей и руководителей объектов культуры можно, так как власти даже не попытались ограничить проведение массовых гуляний, корпоративных вечеринок и традиционных мероприятий, на которые собираются большое количество людей – свадьбы, похороны, моления. Без сомнения ковид-копилку пополнил и туристический новогодний бум. Руководство Минтуризма, гордо подсчитывающее барыши от новогоднего сезона, никоим образом не сопоставляет их с распространением пандемии.

Бездействие властей частично компенсируется гуманитарной помощью бизнес-сообщества и международных организаций. На этой неделе корейская компания передала администрации Сухума 500 экспресс-тестов на антитела.

Тем временем на российской военной базе в Абхазии началась вакцинация от COVID-19. В рамках первой партии на базу доставили 500 доз двухкомпонентной российской вакцины «Спутник V». Вакцину в первую очередь получили медперсонал и командный состав, а также военнослужащие на дежурстве.

Пресс-служба президента Абхазии сообщила 12 января, что Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции. Президент прошел два ПЦР-тестирования на COVID-19, результаты оказались отрицательными. О состоянии здоровья премьер-министра Александра Анкваб, вывезенного из Гудаутского ковид-госпиталя на лечение в Москву 8 января, ничего не сообщается. Однако 12 января президент страны назначил на должность временно исполняющего обязанности премьер-министра вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.

Внимание общественности привлекли и действия президента по продлению указа о структуре правительства, что, по сути, означает, что глава государства отказался от своего предвыборного обещания о реформе существующей системы или даже от механического сокращения штатов. Впрочем, это было понятно и из проекта «зарплатного» бюджета, представленного правительством в парламент.

Еще одна тема, которая получила свое развитие на этой неделе – деятельность по добыче криптовалюты. Совещание провел глава администрации президента Алхас Квициния, который развесили публику, спутав «совещание» с «завещанием». На этом совещании-завещании глава МВД Дмитрий Дбар расписался в невозможности исполнить правительственное распоряжение о закрытии майнинг-ферм. После оптимистичных отчетов глав районов об успехах в борьбе с незаконным майнингом, Дбар заявил, что к незаконному подключению имеют прямое отношение представители власти, главы и сотрудники местных отделений «Черноморэнерго».

На этой неделе свое отношение к происходящему в стране высказали представители оппозиционных движений «Аидгылара» и «Аруаа». Похоже, что позиции этих организаций сближаются на фоне неблагоприятной ситуации в стране.

Общественное движение «Аидгылара» обратилось к парламенту с требованием экстренного созыва внеочередной сессии. В заявлении перечисляются факты бездействия властей в условиях пандемии, пожара, энергетического и экономического кризиса. «В то время, когда в стране полыхали пожары и люди умирали от заразной инфекции, президент, который, согласно информации его пресс-службы, находился на “самоизоляции”, праздно разгуливал по набережной и пировал в ресторане», – говорится в заявлении.

Оппозиция требует от депутатов оценить дееспособность и компетентность президента Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваб.

Ветераны войны «Аруаа» также обращаются к парламенту и, отмечая недееспособность действующей власти, предлагают депутатам принять закон об импичменте президента. «Отрешение от должности главы государства не должно быть связано с переворотами – оно должно происходить в рамках конституционного поля и в соответствии с законом», – говорится в заявлении.

Отсутствие реакции Аслана Бжания на многочисленные обращения и вопросы к нему заставляет общественность апеллировать к парламенту.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия