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Захвативший заложников житель Каспи начал голодовку в изоляторе
Бывший полицейский Георгий Менабдишвили, задержанный в Каспи по обвинению во взятии заложников, начал голодовку в изоляторе временного содержания. Как сообщает телеканал «Мтавари», задержанный отказался от встречи с адвокатом и не принял вещи, переданные ему семьей. Родные Менабдишвили говорят о тяжелом эмоциональном состоянии обвиняемого. Накануне, 16 января, во время допроса молодому мужчине стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.
В беседе с журналистами мать Менабдишвили заявила, что не пытается оправдать действий своего сына, но указала, что на преступление он решился для того, чтобы защитить близких. По ее словам, сын получал угрозы от своих бывших бизнес-партнеров. «Были угрозы. К делу подключили живущих по соседству воров. Срочно жену и ребенка переселили», - сказала она в комментарии телеканалу «Формула».
26-летний Менабдишвили был задержан 16 января по итогам шестичасовой спецоперации в районном центре Каспи. По данным МВД Грузии, на территории камнеобрабатывающего цеха он удерживал в заложниках двух человек, требуя предоставить ему машины и коридор для того, чтобы покинуть страну.
По информации СМИ, Менабдишвили взял в заложники двух своих бывших бизнес-партнеров, совладельцев предприятия. Сам мужчина утверждает, что путем угроз они отняли у него законную долю и вынудили оставить прибыльное дело. Несколько дней назад Менабдишвили связался с журналистами, сообщив, что полиция игнорирует его обращения и отказывает в защите.
Против задержанного следствие начато по статье «захват двух и более человек с угрозой применением насилия, опасного для жизни». Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены сегодня.
Другие новости дня
МЧС: Транскам закрывается с 21:00 воскресенья из-за угрозы схода лавин
Движение по Транскавказской автомагистрали закрывается в воскресенье вечером для всех видов транспорта из-за сильного снегопада в горах и высокой вероятности схода лавин, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В связи с неблагоприятным прогнозом, угрозой схода снежных лавин с 21:00 17 января будет запрещено движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях до особого распоряжения», - сообщили в МЧС.
Там отметили, что в воскресенье на северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.
Спасатели югоосетинского МЧС сегодня помогли двум большегрузам добраться до тоннеля. «Мы сообщили в ГАИ, чтобы большегрузы без цепей на зимних шинах не пропускали. Из-за ухудшения погодных условий, они не справляются на подъемах», - сказали информагентству «Рес» в дежурной части МЧС.
Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.
Один человек убит в Панкисском ущелье из-за конфликта двух семей
Мужчина в возрасте до 40 лет был убит во время ссоры односельчан в Панкисском ущелье (Ахметский муниципалитет, регион Кахетия).
Случай произошел сегодня, 17 января, в селе Дуиси. По данным телеканала «Мтавари», причиной послужил конфликт двух семей - Маргошвили и Кавтарашвили. Словесная перепалка началась на бытовой почве и вскоре переросла в драку. Как сообщается, смертельные ножевые ранения были нанесены Ибрагиму Кавтарашвили.
В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье 108 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось. Согласно информации телеканала «Мтавари», нападавший скрылся.
За сутки на Северном Кавказе умерли 34 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 123.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Краснодарском крае умерли 19 заразившихся, в Ставропольском крае – семеро, в Дагестане – трое, в Кабардино-Балкарии – двое, в Калмыкии, Ингушетии и Чечне подтверждено по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 6 415 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Ставропольском крае – 237 человек .
- Ставропольский край + 237 (39 186 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 198 (30 967)
- Дагестан + 160 (26 156)
- Кабардино-Балкария + 97 (17 495)
- Калмыкия + 85 (16 330)
- Северная Осетия + 82 (13 425)
- Карачаево-Черкесия + 79 (16 536)
- Чечня + 65 (101 75)
- Адыгея + 67 (12 278)
- Ингушетия + 53 (13 300)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 195 848 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 17 января, выявлено 3 568 209 человек с коронавирусом.
Число отравившихся питьевой водой в Буйнакске выросло до 300
Число жителей дагестанского Буйнакска, обратившихся в врачам с признаками отравления, выросло до 303. Из них 199 были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
О первых отравившихся в Буйнакске стало известно 13 января. Тогда в больницу попали около 70 человек. Через два дня число пострадавших от некачественной питьевой воды увеличилось до 200. Таким образом, за последнее двое суток число отравившихся увеличилось на сотню.
По факту очередного массового отравление возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия в отношении чиновников, ответственных за функционирование водопроводных сетей.
Роспотребнадзор признал, что причиной отравления стала именно вода 14 января. При проведении лабораторных исследований в пробах как водопроводной воды, так и биоматериалов пациентов были обнаружены бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.
- В Дагестане регулярно происходят массовые отравления. В большинстве случаев их причиной становится некачественное водоснабжение.
- В 2018 году причиной отравления жителей в селе Ленинаул Казбековского района стала авария на водопроводе, из-за чего в трубу попали сточные воды и нечистоты. Тогда отравились 77 человек, 13 из них дети.
- Еще одно массовое отравление произошло в Кизляре в начале 2020 года. Тогда пострадали 72 человека, в их числе 39 детей. Перед этим в районе также произошла авария на водопроводе, построенном ещё в 60-70-е годы прошлого века.
- В октябре 2020 года из-за массового отравления в Махачкале была остановлена работа более 70 детских садов.
- В ноябре в Махачкале с симптомами отравления были госпитализированы уже 39 человек, в их числе 12 детей.
В Вашингтоне задержан человек с оружием, патронами и «пропуском» на инаугурацию
Житель штата Вирджиния, задержанный в субботу в Вашингтоне, предъявил военному патрулю фальшивый пропуск на церемонию инаугурации президента США, которая состоится 20 января. При нарушителе обнаружены автоматическое оружие и более 500 патронов. Американские СМИ посвящают обсуждению этой новости первостепенное внимание.
Репортеры сообщают, что такой концентрации военнослужащих и техники в мирное время не всегда можно увидеть в зонах вооружённых конфликтов.
В день возвращения Навального полиция задерживает активистов
В ночь на 17 января в петербургском аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву были задержаны главный редактор телеграм-канала «Агит Россия» Павел Иванкина, администратор телеграм-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов и активисты Алексей Барич и Александр Край. Об этом сообщило МБХ-медиа со ссылкой на «Агит-Россию» и члена Либертарианской партии Ивана Остапчука.
Позднее Ирину Фатьянову, активиста Илью Гантварга и Андрея Макашова, отпустили из отделения полиции без составления протоколов - об этом сообщил в телеграм-канале местный штаб Навального.
Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал немедленно освободить задержанного в аэропорту корреспондента «Медиазона» Давида Френкеля. Заявление опубликовано на сайте организации.
«Для нас очевидно, что задержание журналиста совершено с целью не допустить его репортажа из аэропорта Внуково, куда вечером в воскресенье должен прибыть оппозиционный политик Алексей Навальный. Мы считаем это грубым нарушением прав журналиста и воспрепятствованием его профессиональной деятельности, за которое предусмотрено уголовное наказание», - добавили в профсоюзе.
Владельцам апартаментов в Бакуриани запретили принимать гостей
На горнолыжном курорте Бакуриани владельцам коттеджей и гостиниц семейного типа запретили принимать гостей, грозя штрафами. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на всех зимних курортах Грузии отложили открытие сезона 2020-2021. С 28 ноября в Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия приостановлена работа канатных дорог, гостиниц и объектов питания. Эти ограничения останутся в силе как минимум до 1 февраля.
Несмотря на это, многие жители Грузии проводят зимние каникулы с детьми в горах. Сегодня желающие без труда могут арендовать жилье на зимних курортах у физических лиц.
По данным телеканала «Мтавари», мэрия муниципалитета Боржоми призвала арендодателей выселить всех постояльцев до 17 января. В противном случае их обещали оштрафовать на 2 тысячи лари.
«В последние дни, когда выпало немного снега и люди приехали в Бакуриани, местные власти решили начать шантаж методами времен Шеварднадзе. Собственникам квартир и компаниям, которые сдают апартаменты, направили предупреждения, что, если они в срочном режиме не распустят гостей, их начнут штрафовать», - сказал в интервью телеканалу «Формула» владелец компании «Хелиски Джорджия» Вато Асаташвили.
До сих пор официального подтверждения данной информации не поступало. Комментарии не делают ни в мэрии Боржоми, ни в Следственной службе Минфина Грузии, ответственной за мониторинг ковид-ограничений.
ФБР проверяет подозрения в иностранном финансировании мятежа
Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет подозрения относительно иностранного финансирования штурма Капитолия 6 января, сообщил телеканал Эн-би-си. Журналисты сослались на сведения, полученные от одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.
Внимание ФБР обратили на себя переводы в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right). Сумма, эквивалентная 500 тысячам долларов, была переведена незадолго до беспорядков и нападения на Капитолий.
Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы специалистами, ведущими анализ переводов в криптовалюте.
«Немецкая волна» обращает внимание на то, что ФБР, Министерство внутренней безопасности США и другие федеральные ведомства пришли к выводу об усилении «направленного информационного давления» на США со стороны российских, иранских и китайских агентов влияния.
Последние недели в США, в преддверии передачи власти избранному президенту Джо Байдену, проходят в атмосфере острой дискуссии о влиянии крайне правых сил. Обнародуются подробности штурма здания Конгресса США 6 января. В субботу, 16 января, одной из главных новостей в США стал арест в Вашингтоне злоумышленника с автоматическим оружием, сотнями патронов и поддельным пропуском на территорию, где 20 января пройдет инаугурации нового президента.
В Южной Осетии выявлено 3 новых случая инфицирования коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 17 января, проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе на сегодняшний день находятся 26 человек, в здании детской больницы – 43. Из них 6 (накануне 5) находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили еще трое больных коронавирусом.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в субботу приняло 16 пациентов. «Протестировано в приемо-сортировочном отделении 23 человека», - отметила главный инфекционист. Кроме того, выездные бригады осмотрели трех пациентов на дому.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 351, в общем составив 164 586. По состоянию на 11:00 16 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 157 и сейчас составляет 152 772.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2992.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 729 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 623 311 (2607 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Югоосетинские политики намерены провести ряд мероприятий по разрешению ситуации
Инициативная группа политиков самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит в настоящее время анализ высказанных в ходе встреч предложений и идей по нормализации ситуации в республике.
Группа посредников отмечает, что ими намечено проведение ряда мероприятий, целью которых является способствовать разрешению противоречий и поиску путей нормализации ситуации, говорится в информационном сообщении для СМИ, распространенном в сегодня, 17 января.
«12 января первый президент РЮО, профессор, доктор исторических наук Людвиг Чибиров, президент РЮО в 2012-2017 гг. Леонид Тибилов, депутат первого парламента РЮО, председатель парламента РЮО III и V созывов, председатель Коммунистической партии РЮО Станислав Кочиев, первый председатель ЦИК РЮО, сопредседатель СКК (2001-2008 гг.), руководитель делегации РЮО на Женевских дискуссиях (2008-2012 гг.) Борис Чочиев и депутат I, II, III созывов парламента РЮО, председатель Социалистической партии «Фыдыбаста» РЮО Вячеслав Гобозов выступили с заявлением, в котором выразили готовность выступить посредниками и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в Республике Южная Осетия», - говорится в сообщении.
Данное предложение было положительно оценено как югоосетинским президентом, так и представителями парламентской оппозиции.
«15 января с группой посредников встретился президент страны Анатолий Бибилов. В ходе диалога была проанализирована сложившаяся ситуация и обсуждены возможные пути разрешения имеющихся противоречий. В тот же день состоялась встреча посредников с руководителями и депутатами партий, представляющих парламентскую оппозицию. Парламентарии довели до переговорщиков свою позицию по ситуации в стране и свое понимание путей нормализации обстановки, в том числе возобновления нормальной работы парламента РЮО», - отмечают авторы текста.
- 16 января группа посредников встретилась на Театральной площади с родными Инала Джабиева, которые более месяца проводят здесь акцию протеста. Участники акции озвучили свои требования в сложившейся ситуации и выразили надежду на то, что усилия посредников будут способствовать объективному расследованию преступления, в результате которого погиб Инал Джабиев, сообщает информагентство «Рес».
Глава МИД Грузии посетит с рабочим визитом Испанию
17-20 января министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит с рабочим визитом Королевство Испания. Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе визита глава ведомства примет участие в 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной организации туризма ООН (UNWTO), на котором будет выбран кандидат на пост генерального секретаря организации.
«Примечательно, что на пост генерального секретаря Всемирной организации туризма ООН Грузия вновь выдвинула кандидатуру действующего председателя, кандидата от Грузии Зураба Пололикашвили. В мероприятии примут участие представители 35 стран-членов исполнительного совета организации», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в ходе рабочего визита в Испанию Залкалиани проведет встречи с министром иностранных дел ЕС и международного сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайя, министром внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка и министром миграции Испании Хосе Луис Эскрива, сообщает Общественный вещатель.
Ковид в Грузии: 780 новых случаев, выздоровели 1 608 человек, скончались 17
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 780 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 9 083 тестов – это примерно на 6 тысяч меньше, чем накануне, когда выявлено было 1 236 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране к утру воскресенья увеличилось до 247 805.
Почти 43% новых случаев заражения приходятся на Тбилиси – 332. В Имеретии выявили 100 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Аджарии – 51, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 72, в Кахетии – 58. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5. В Гурии зафиксировано 14 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 12.
От ковида умерли еще 17 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 933.
Выздоровели 1 608 человек, их общее число выросло до 232 993.
В настоящее время в стране 11 853 активных случая COVID-19. Из них 3 659 пациентов (почти 31%) проходят лечение в больницах, 7 545 (более 63%) – на дому, а 649 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 789. К аппаратам ИВЛ подключен 231 человек. В карантинных пространствах размещены 472 гражданина. 23 316 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения в Германии
17 января вечером Алексей Навальный должен прилететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Сотни людей, вероятно, приедут в аэропорт «Внуково» встречать его. О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.
Российские правоохранители предупредили Навального и его соратников о «незаконности» многолюдной встречи в аэропорту, а полиция в разных городах России в последние дни предостерегла местных активистов от поездки в Москву для участия во встрече.
Что произойдет с Алексеем Навальным в первые минуты после прибытия в Москву, стало предметом обсуждений и споров среди сторонников и оппонентов политика.
Вот краткое изложение событий, предшествовавших возвращению Алексея Навального:
Резкое ухудшение самочувствия он почувствовал 20 августа на борту самолета, которым вылетел из Томска в Москву. Потеря сознания. Бортпроводники сообщают командиру экипажа о критическом состоянии пассажира. Экстренная посадка в аэропорту Омска.
Местная больница, кома, аппарат искусственной вентиляции легких.
Родственники и соратники требуют немедленной отправки больного на лечение в клинику, где есть условия и персонал для интенсивного и квалифицированного лечения. За Навальным прибывает медицинский самолет из Германии. Врачи омской больницы настаивают, что транспортировка больного невозможна из-за его тяжелого состояния.
Примерно через двое пребывания пациента в омской больнице разрешение на его доставку в Германию получено. Спецсамолет прибывает в Берлин, Машины «скорой помощи» из аэропорта доставляют Навального в клинику «Шарите».
Немецкие врачи, по результатам первых анализов, заявляют, что пациент «скорее всего» отравлен. Российские врачи продолжают утверждать, что по результатам анализов сделанных еще в России, следов отравления не обнаружено.
2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок».
7 сентября он был выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ.
По заявлению правительства Германии, три независимые лаборатории подтвердили в пробах Навального наличие вещества из группы «Новичок».
Более двух недель продолжалось восстановление функций жизненно важных органов больного в больничных условиях под постоянным наблюдением врачей.
23 сентября Алексей Навальный был выписан из клиники «Шарите» в которой находился 32 дня.
13 января Алексей Навальный опубликовал свое заявление о намерении вернуться в Россию 17 января авиарейсом «Победы». Короткий ролик заканчивался словом «встречайте».
В Абхазии выявлено 108 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 506 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ 14 января скончался пациент 1954 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в сухумском российском военном госпитале - 57 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10486 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8190 человек.
Руруа ответил Элисашвили: Я – личный политзаключенный Иванишвили
Совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа, который признан виновным в хранении незарегистрированного оружия, считает миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили единственным виновником своего «незаконного» задержания.
«Единственный человек, ответственный за мое незаконное задержание и заключение, – это Бидзина Иванишвили. Я хотел бы поблагодарить НПО, независимые СМИ и принципиальную оппозицию за помощь в установлении моей невиновности. Наконец, я хотел бы заявить, что полностью поддерживаю позицию прозападных оппозиционных партий», - говорится в заявлении Руруа, опубликованном сегодня на его странице в Фейсбуке.
Статус был обращен к Элико Элисашвили, лидеру партии «Граждане», получившей два мандата в парламенте по итогам выборов 31 октября. Несколько дней назад в интервью телеканалу «Формула» он заявил, что готов пройти в законодательный орган, нарушив единство оппозиции, в обмен на реформу избирательной системы и освобождение политзаключенных.
Элисашвили считает, что правящая партия пойдет на такой компромисс. Одновременно он заявил, что до сих освободить Руруа из тюрьмы не удавалось только из-за оппозиции.
- Тбилисский городской суд в июле признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Задержанные до начала съезда «Грузинской мечты» активисты освобождены
Все девять человек, задержанных на протестной акции, приуроченной к съезду правящей партии «Грузинская мечта», освобождены. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Задержанные обвиняются в административных правонарушениях – в неподчинении законным требованиям полиции и мелком хулиганстве. Все они были освобождены под расписку до суда. Это произошло вскоре после того, как завершился съезд «ГМ». Освобождения задержанных у полицейского участка дожидались их единомышленники – гражданские активисты, а также оппозиционные политики.
Среди задержанных оказались лектор Тбилисского государственного университета Илии Георгий Мумладзе, член «Единого национального движения» Ника Нарсия, активистка Ника Квитатиани и другие.
«С самого начала сотрудники правоохранительных органов были настроены агрессивно, и эта агрессия вызвала противостояния. Мы только хотели развернуть плакат. Оказалось, что это проблема. Если бы не было политических директив, ничего такого не произошло бы», - сказал активист Вано Магалашвили в комментарии телеканалу «Мтавари».
- Примерно за два часа до начала съезда, на котором избрали нового председателя и политсовет «Грузинской мечты», гражданские активисты начали собираться у места проведения мероприятия – выставочного центра Expo Georgia в Тбилиси. Заранее там было мобилизовано беспрецедентное число полицейских.
- Протестующие заявляли, что намерены опротестовать фальсификацию последних парламентских выборов. При этом сотрудников МВД они призывали «не вести себя, как милиционеры» и «служить народу, а не рабам Иванишвили».
- Ситуация обострилась из-за транспаранта с надписью «Не простим украденные выборы». Когда они развернули его, проезжая часть оказалась перекрыта.
Украинская сфера обслуживания должна перейти с субботы на украинский язык
С сегодняшнего дня, 16 января, вся украинская сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык при общении с клиентами. Такое положение содержится в принятом еще в апреле 2019 года закона о государственном языке. Нововведение касается не только разговоров, но и информации меню, ценников и вывесок.
По данным социологов, украинский язык считают родным 73 процента жителей страны, но общаются на нем в повседневной жизни 53 процента населения. В отдельных регионах, в бытовой речи до 100 процентов населения используют русский. По новому закону общаться с клиентами на любом языке кроме украинского можно будет только по их просьбе. За неисполнение требования с июля 2022 года будет положен штраф до 6800 гривен (около $240 по текущему курсу).
Закон о языке был принят при предыдущем составе парламента и при предыдущем президенте Петре Порошенко. Предвыборная кампания политика строилась на патриотическом лозунге «Армия, Язык, Вера», оппозиция заявляла, что документ раскалывает страну. Назначенный новым президентом Владимиром Зеленским уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в чьем ведении находятся штрафы за нарушение закона, заявил в интервью Би-би-си, что надеется, что использовать их не придется.
«На фоне пандемии, экономического кризиса и войны на востоке, не думаю, что люди будут между собой воевать еще и из-за языковых вопросов. Украинцы достаточно мудры и толерантны для этого», - говорит он.
Депутат от пропрезидентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский заявил в телеграме, что он и 27 депутатов его фракции зарегистрировали законопроект, отменяющий штрафы. «Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей», - заявил политик.
«Шкода» отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси
Чешский автомобильный концерн Škoda Auto отказывается от роли одного из основных спонсоров Чемпионата мира по хоккею 2021 года, если этот турнир частично пройдет в Беларуси, как планировалось до сих пор.
«В течение 28 лет мы были гордым партнером Международной федерации хоккея (IIHF). Но мы также уважаем и хотим способствовать защите прав человека. Поэтому «Шкода» отказывается от прав спонсора организованного IIHF чемпионата мира по хоккею, если Беларусь будет подтверждена в качестве одной из стран, принимающих турнир», – говорится в заявлении компании.
Чемпионат, по изначальным планам, должен был пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня этого года. Однако международное спортивное сообщество, правозащитные организации, белорусские активисты неоднократно требовали от Международной федерации хоккея перенести белорусскую часть турнира в другую страну. Это связано с крупномасштабными репрессиями против участников многомесячных акций протеста в Беларуси.
Они начались после президентских выборов 9 августа, которые прошли с грубыми нарушениями. Победителем на выборах был объявлен действующий президент Александр Лукашенко. Латвия и ряд других стран – участников чемпионата неоднократно высказывались против проведения в Беларуси этого мероприятия.
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре принял решение отстранить членов исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во главе с Лукашенко от Олимпийских игр и других мероприятий организации. Санкции, среди прочих, коснулись и руководителя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Его считают причастным к гибели жителя Минска Романа Бондаренко, убитого сторонниками Лукашенко в собственном дворе в ноябре минувшего года.
Президент IIHF Рене Фазель в начале января побывал в Минске, где обсудил с Лукашенко возможность проведения чемпионата в Беларуси. Лукашенко на встрече сказал, что «спокойно» воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных: «Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления – значит, мы проведем чемпионат мира».
Позднее Фазель, подвергшийся критике из-за поездки в Минск, заявил, что IIHF ведет переговоры с Данией и Словакией о возможности проведения части матчей чемпионата мира в одной из этих стран.
Спецоперация в Центральной Грузии – задержан бывший полицейский, захвативший заложников
По итогам спецоперации в районном центре Каспи задержан 27-летний мужчина, захвативший заложников на одном из предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии. По данным ведомства, угрожая огнестрельным оружием, мужчина ворвался в каменный цех сегодня утром, 16 января, и взял в заложники двух граждан.
«После получения сообщения о нападении сотрудники правоохранительных органов были немедленно мобилизованы на месте преступления. Полиция оцепила территорию, незамедлительно начав специальные оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в заявлении пресс-службы МВД.
В течение нескольких часов с нападавшим продолжались переговоры. Уже после обеда заложников удалось освободить, а злоумышленник был задержан. Заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе, прибывший в Каспи, сообщил, что во время спецоперации никто не пострадал.
В комментарии журналистам замглавы МВД отметил, что несколько дней назад налетчик сам жаловался в полицию. Согласно информации телеканала «Мтавари», мужчина утверждал, что на него оказывают давление его партнеры по бизнесу, а от членов «воровского мира» ему поступают угрозы. Известно и то, что до 2018 года обвиняемый сам был сотрудником полиции.
Борцвадзе подчеркнул, что налетчик находился в «достаточно тяжелом эмоциональном состоянии» и «был возбужден». По его словам, он требовал предоставить ему машину и «планировал покинуть территорию Грузию в направлении России». Расследование продолжается по подпунктам «в» и «и» части 2 статьи 144 УК Грузии – «захват двух и более человек с угрозой применением насилия, опасного для жизни».
Партию Ангелы Меркель возглавит 59-летний Армин Лашет
59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем немецкой партии Христианско-демократический союз, входящей в правящую ныне коалицию. Его кандидатуру 16 января поддержали участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда партии, передает Deutsche Welle. Формально итоги выборов еще не подведены, так как не учитывают почтовое голосование, отмечает DW.
Новый лидер ХДС может стать одним из претендентов на кандидатуру на пост канцлера от блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг. Занимающая эту должность больше 15 лет Ангела Меркель еще в 2018 году покинула пост председателя своей партии и объявила, что не планирует участвовать в выборах.
Тогда ее преемницей была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 2020 года она сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры – после того, как в партии произошло несколько скандалов, а сама Крамп-Карренбауэр подверглась из-за этого резкой критике. С тех пор партия почти год не могла провести съезд из-за пандемии COVID-19.
- Лашет – член партии с 41-летним стажем, он вступил в нее в 18 лет. Работал журналистом, был членом городского совета Аахена, депутатом Бундестага и Европейского парламента. В мае 2017 года ХДС под его руководством одержал убедительную победу в Северном Рейне-Вестфалии, он стал премьер-министром региона. В то же время, как отмечают немецкие и зарубежные СМИ, нынешнее избрание не гарантирует Лашету выдвижение на пост канцлера. Более популярным у избирателей политиком на данный момент является глава правительства Баварии Маркус Зедер, представляющий региональную партию ХСС. В мае 2020 года 53% опрошенных избирателей высказались в его поддержку в качестве возможного кандидата на должность главы правительства Германии.
Что Лашет думает о России?
После аннексии Крыма Армин Лашет заявлял об «антипутинском популизме» в Германии, - напоминает обзор «Атлантического совета». После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он был единственным заметным членом ХДС, критиковавшим позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся.
В 2018 году Лашет, комментируя немецкую внешнюю политику, говорил о необходимости развития диалога с Россией. По его словам, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой. «У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным «Газпромом» или сторонником Владимира Путина», - заявил он в интервью агентству dpa.
В том же году в интервью Zeit он выступил против «демонизации России». Эти мысли он повторил в 2019 в интервью газете Rheinische Post. Летом того же года встречался в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступив на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода «Северный поток-2».
Инициативная группа югоосетинских политиков встретилась с семьей Инала Джабиева
Экс-президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, спикер парламента III и V созывов, лидер коммунистов Станислав Кочиев, депутат парламента первого созыва республики Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев, заявившие о готовности оказать содействие в нормализации общественно-политической ситуации в республике, встретились сегодня утром, 16 января, с семьей Инала Джабиева, которая более месяца проводит акцию протеста на Театральной площади Цхинвали.
Накануне инициативная группа политиков встретилась с депутатами парламента республики, также прошла встреча экс-президентов с действующим президентом Анатолием Бибиловым. Политики пока воздержались от комментариев СМИ, отметив, что свои предложения по сложившейся ситуации они озвучат после проведенного анализа всех встреч, передает информагентство «Рес».
Родные Инала Джабиева в ходе встречи озвучили свои требования в сложившейся ситуации, в частности, Джабиевы настаивают на том, чтобы к уголовному делу, которое будет направлено в суд, за основу было взято заключение местного эксперта Зарины Дзагоевой, результатам экспертизы которой они доверяют. Встреча проходила более часа.
Ранее, президент республики Анатолий Бибилов в комментарии журналистам отметил, что обращение политиков принимает абсолютно позитивно, «хочу поблагодарить их за такую позицию». «Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами. Здесь идет речь о людях, которые действительно заинтересованы в стабильности в республике. Будучи в свое время руководителями разных ветвей власти, их готовность способствует тому, чтобы никаких демаршей ни со стороны исполнительной власти, ни законодательной в данном случае не было», - сказал югоосетинский президент.
Восемь человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в медцентр Южной Осетии
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 16 января, проходят лечение 66 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 26 человек, в здании детской больницы – 40. Из них пятеро находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили восемь больных, выписаны двое, один человек эвакуирован в лечебное учреждение за пределы республики.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ накануне приняло 38 пациентов, из них два человека были госпитализированы.
«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили пять человек. Протестировано в приемо-сортировочном отделении 44 обратившихся граждан», - отметила главный инфекционист.
Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели семь пациентов на дому.
За сутки на Северном Кавказе умерли 42 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 1 135
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 42 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 135.
По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 20 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – семь, в Дагестане – шесть, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии – по три, в Адыгее – два, в Ингушетии – один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 381 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае – 240 человек .
- Ставропольский край + 240 (38 949 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 197 (30 769)
- Дагестан + 157 (25 996)
- Кабардино-Балкария + 98 (17 398)
- Калмыкия + 93 (16 245)
- Северная Осетия + 83 (13 343)
- Карачаево-Черкесия + 78 (16 457)
- Чечня + 70 (101 10)
- Адыгея + 65 (12 211)
- Ингушетия + 54 (13 247)
С начала пандемии на Северном Кавказе зарегистрировано уже 194 725 случаев заражения COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 16 января, выявлено 3 544 623 человек с коронавирусом.
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