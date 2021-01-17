Захвативший заложников житель Каспи начал голодовку в изоляторе

Бывший полицейский Георгий Менабдишвили, задержанный в Каспи по обвинению во взятии заложников, начал голодовку в изоляторе временного содержания. Как сообщает телеканал «Мтавари», задержанный отказался от встречи с адвокатом и не принял вещи, переданные ему семьей. Родные Менабдишвили говорят о тяжелом эмоциональном состоянии обвиняемого. Накануне, 16 января, во время допроса молодому мужчине стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.

В беседе с журналистами мать Менабдишвили заявила, что не пытается оправдать действий своего сына, но указала, что на преступление он решился для того, чтобы защитить близких. По ее словам, сын получал угрозы от своих бывших бизнес-партнеров. «Были угрозы. К делу подключили живущих по соседству воров. Срочно жену и ребенка переселили», - сказала она в комментарии телеканалу «Формула».

26-летний Менабдишвили был задержан 16 января по итогам шестичасовой спецоперации в районном центре Каспи. По данным МВД Грузии, на территории камнеобрабатывающего цеха он удерживал в заложниках двух человек, требуя предоставить ему машины и коридор для того, чтобы покинуть страну.

По информации СМИ, Менабдишвили взял в заложники двух своих бывших бизнес-партнеров, совладельцев предприятия. Сам мужчина утверждает, что путем угроз они отняли у него законную долю и вынудили оставить прибыльное дело. Несколько дней назад Менабдишвили связался с журналистами, сообщив, что полиция игнорирует его обращения и отказывает в защите.

Против задержанного следствие начато по статье «захват двух и более человек с угрозой применением насилия, опасного для жизни». Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены сегодня.