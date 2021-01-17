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Алексей Навальный задержан на паспортном контроле
Российский оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся в воскресенье из Германии в Россию, задержан в московском аэропорту Шереметьево.
Сообщается, что сотрудники полиции не позволили адвокату Ольге Михайловой, которая прилетела с ним, проследовать вместе с ним.
Прямую трансляцию из Шереметьево ведет Радио Свобода. Момент задержания также был показан в прямом эфире.
Федеральная служба исполнения наказаний, ранее заявлявшая, что Навальный будет задержан, уже заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.
ФСИН ранее обвинила Навального в том, что он, пребывая за границей, нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу «Ив Роше» на реальный срок.
Другие новости дня
Самолет Навального совершил посадку в Шереметьево вместо Внуково
Самолет из Берлина, на борту которого находится оппозиционер Алексей Навальный, совершил посадку не в московском аэропорту Внуково, как предусматривало расписание, а в аэропорту Шереметьево. Ранее туда перенаправили два других самолета авиакомпании «Победа», как утверждается, по техническим причинам.
То, что самолет сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолета корреспондент Радио Свобода.
Как сообщил наш корреспондент, полет прошел в целом спокойно, Алексей Навальный отказался от долгого общения с прессой, хотя был настроен вполне дружелюбно к осаждавшим его весь полет журналистам. Навальный сказал, что уверен, что у него будет возможность выступить во Внуково, а в самолете шумно. Смотрел на личном компьютере мультфильмы. Перемигивался с годовалым малышом с соседнего сидения, когда тот занервничал, увидев, что мама ушла в туалет. У Навального и его супруги Юлии на лицах были маски, поэтому определить настроение Юлии было сложно. Потом стало понятно, что у нее тоже хорошее настроение.
Два раза пилот сделал замечание по радио, потребовав соблюдать общественный порядок, не мешать работе экипажа и отдыху пассажиров. Все было сказано предельно корректно, тем более, что обычные нормы полета действительно нарушались. Стюардессы вели себя абсолютно спокойно, на вопрос о сложности рейса отвечали «все как обычно». В конце полета почти все стюардессы попросили Навального и его жену пройти в хвост самолета и там с ними сфотографировались. На свои места Навальные возвращались улыбаясь и смеясь.
На самом подлете объявили, что во Внуково самолет «сполз с рулежки», посадка задерживается на 30 минут. Затем самолет перенаправили в Шереметьево.
Трансляцию с борта самолета ведет телеканал Настоящее время:
Во Внуково встречать Навального приехали сотни людей. Самолет подлетел к аэропорту, однако внезапно развернулся и затем повернул на север и северо-запад.
Во Внуково продолжаются задержания сторонников Навального:
По данным ОВД-инфо, задержаны уже 37 человек.
Алексей Навальный – на борту самолёта из Берлина в Москву
Оппозиционер Алексей Навальный – на борту самолета авиакомпании «Победа» , который летит из Берлина в Москву. Момент, когда Навальный зашел в самолет, снял корреспондент Радио Свобода.
Навальный ответил на вопросы журналистов, которые вместе с ним летят в Москву. Он сказал, что не боится возвращаться в Россию, несмотря на угрозу ареста. С Навальным летит его жена Юлия.
Самолет вылетел примерно на полчаса позже, чем было намечено по расписанию. Его прибытие в Москву ожидается около 19.40. Пилоты – Александр Соловьев и Сергей Соколов. Командир корабля подтвердил, что самолет летит в аэропорт Внуково, где уже собираются сторонники оппозиционера. Следить за полетом можно здесь.
- Алексей Навальный покинул Россию 22 августа – его в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин после отравления. О том, что он вернется 17 января, Навальный сообщил 13 января.
- Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что примет меры для задержания Навального, который был объявлен ею в розыск по подозрению в неисполнении обязательств, связанных с его условным сроком по так называемому «делу Ив Роше». ФСИН направила ходатайство в суд о замене условного срока на реальный.
- Кроме того, было заявлено о возбуждении уголовного дела против Навального по статье о мошенничестве, однако неясно, объявлялся ли он по этому делу в розыск и может ли быть задержан.
- Навальный был отравлен 20 августа. Германские эксперты и специалисты из других стран нашли в его организме следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Навальный лечился, а затем проходил реабилитацию в Германии. Он утверждает, что к отравлению причастны российские власти, а отравили его, по всей вероятности, сотрудники ФСБ. Расследование Bellingcat и ряда СМИ, опубликованное в декабре, указывает на причастность российских спецслужб к отравлению. Власти России это отрицают.
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Николоз Симонишвили возглавил Ассоциацию молодых юристов Грузии
Председателем Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) избран Николоз Симонишвили. По информации АМЮГ, заседание правления прошло сегодня, 17 января. Сегодня же заместителем председателя была избрана Гванца Саканелашвили.
Ника Симонишвили возглавлял проект правовой защиты СМИ с марта 2020 года. В ноябре 2019 года общее собрание избрало его членом правления АМЮГ, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«С августа 2018 года по март 2020 года он был представителем АМЮГ в парламенте и аналитиком программы по защите прав человека. С мая 2017 года по август 2018 года работал ведущим специалистом в комитете по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии.
Николоз был и по сей день продолжает сотрудничать с международными организациями в ранге приглашенного эксперта по вопросам законодательной реформы и исследования институциональных потребностей», - сказано в информации организации
В Киеве начинается суд над Жириновским и Дегтяревым
Во вторник, 19 января, Шевченковский суд Киева начнет рассмотрение уголовного дела в отношении главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярева, а также руководителя фракции партии в российском парламенте Алексея Диденко. Их обвиняют в финансировании терроризма. Политиков будут судить заочно.
По версии украинской прокуратуры, российские политики участвовали в «материальном обеспечении» так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», признанных на Украине террористическими организациями.
Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по статье уголовного кодекса «Финансирование терроризма» - 12 лет лишение свободы.
До назначения врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Главой края он стал после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала в июле 2020 года. С тех пор в крае продолжаются протесты в поддержку бывшего чиновника. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над Фургалом, которого обвиняют в организации нескольких заказных убийств. Кроме того, они выдвигали политические лозунги, в том числе отставку Михаила Дегтярева и Владимира Путина - сообщает Сибирь.Реалии
С завтрашнего дня школы в Грузии возобновят образовательный процесс
Образовательный процесс в школах Аджарской АР и десяти городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – с завтрашнего дня возобновится в дистанционном режиме. Об этом заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе.
«Что касается государственных школ, функционирующих в других муниципалитетах и селах, учебный процесс там возобновится в классах», - сказала она.
Отдельные образовательные учреждения могут быть переведены на дистанционное обучение после обращения Минобразования в ресурс-центр или же, если школа сама попросит об этом, указав аргументы. Для того, чтобы школы могли соблюдать все меры безопасности, Минобразования обеспечило их бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, защитными масками и т.д.
В ведомстве также отмечают, что во втором семестре для школьников и педагогов мобильный интернет будет доступен по льготным тарифам. Кроме того, продолжится совместный проект Министерства образования и Первого канала Грузии – «Телешкола».
Сейчас в Грузии ученики всех государственных школ отдыхают, в стране продолжаются зимние каникулы. Из-за коронавируса большую часть первого семестра учебный процесс проходил в аналогичном режиме - дистанционно учились школьники в Аджарии и во всех крупных городах страны.
МЧС: Транскам закрывается с 21:00 воскресенья из-за угрозы схода лавин
Движение по Транскавказской автомагистрали закрывается в воскресенье вечером для всех видов транспорта из-за сильного снегопада в горах и высокой вероятности схода лавин, сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«В связи с неблагоприятным прогнозом, угрозой схода снежных лавин с 21:00 17 января будет запрещено движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали в обоих направлениях до особого распоряжения», - сообщили в МЧС.
Там отметили, что в воскресенье на северном портале уже сошла одна лавина, которую дорожники расчистили, но снегопад в горах продолжается.
Спасатели югоосетинского МЧС сегодня помогли двум большегрузам добраться до тоннеля. «Мы сообщили в ГАИ, чтобы большегрузы без цепей на зимних шинах не пропускали. Из-за ухудшения погодных условий, они не справляются на подъемах», - сказали информагентству «Рес» в дежурной части МЧС.
Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.
Захвативший заложников житель Каспи начал голодовку в изоляторе
Бывший полицейский Георгий Менабдишвили, задержанный в Каспи по обвинению во взятии заложников, начал голодовку в изоляторе временного содержания. Как сообщает телеканал «Мтавари», задержанный отказался от встречи с адвокатом и не принял вещи, переданные ему семьей. Родные Менабдишвили говорят о тяжелом эмоциональном состоянии обвиняемого. Накануне, 16 января, во время допроса молодому мужчине стало плохо, ему потребовалась медицинская помощь.
В беседе с журналистами мать Менабдишвили заявила, что не пытается оправдать действий своего сына, но указала, что на преступление он решился для того, чтобы защитить близких. По ее словам, сын получал угрозы от своих бывших бизнес-партнеров. «Были угрозы. К делу подключили живущих по соседству воров. Срочно жену и ребенка переселили», - сказала она в комментарии телеканалу «Формула».
26-летний Менабдишвили был задержан 16 января по итогам шестичасовой спецоперации в районном центре Каспи. По данным МВД Грузии, на территории камнеобрабатывающего цеха он удерживал в заложниках двух человек, требуя предоставить ему машины и коридор для того, чтобы покинуть страну.
По информации СМИ, Менабдишвили взял в заложники двух своих бывших бизнес-партнеров, совладельцев предприятия. Сам мужчина утверждает, что путем угроз они отняли у него законную долю и вынудили оставить прибыльное дело. Несколько дней назад Менабдишвили связался с журналистами, сообщив, что полиция игнорирует его обращения и отказывает в защите.
Против задержанного следствие начато по статье «захват двух и более человек с угрозой применением насилия, опасного для жизни». Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены сегодня.
Один человек убит в Панкисском ущелье из-за конфликта двух семей
Мужчина в возрасте до 40 лет был убит во время ссоры односельчан в Панкисском ущелье (Ахметский муниципалитет, регион Кахетия).
Случай произошел сегодня, 17 января, в селе Дуиси. По данным телеканала «Мтавари», причиной послужил конфликт двух семей - Маргошвили и Кавтарашвили. Словесная перепалка началась на бытовой почве и вскоре переросла в драку. Как сообщается, смертельные ножевые ранения были нанесены Ибрагиму Кавтарашвили.
В связи с произошедшим уголовное дело начато по статье 108 УК Грузии – «умышленное убийство». О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось. Согласно информации телеканала «Мтавари», нападавший скрылся.
За сутки на Северном Кавказе умерли 34 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 123.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Краснодарском крае умерли 19 заразившихся, в Ставропольском крае – семеро, в Дагестане – трое, в Кабардино-Балкарии – двое, в Калмыкии, Ингушетии и Чечне подтверждено по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 6 415 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Ставропольском крае – 237 человек .
- Ставропольский край + 237 (39 186 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 198 (30 967)
- Дагестан + 160 (26 156)
- Кабардино-Балкария + 97 (17 495)
- Калмыкия + 85 (16 330)
- Северная Осетия + 82 (13 425)
- Карачаево-Черкесия + 79 (16 536)
- Чечня + 65 (101 75)
- Адыгея + 67 (12 278)
- Ингушетия + 53 (13 300)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 195 848 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 17 января, выявлено 3 568 209 человек с коронавирусом.
Число отравившихся питьевой водой в Буйнакске выросло до 300
Число жителей дагестанского Буйнакска, обратившихся в врачам с признаками отравления, выросло до 303. Из них 199 были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
О первых отравившихся в Буйнакске стало известно 13 января. Тогда в больницу попали около 70 человек. Через два дня число пострадавших от некачественной питьевой воды увеличилось до 200. Таким образом, за последнее двое суток число отравившихся увеличилось на сотню.
По факту очередного массового отравление возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия в отношении чиновников, ответственных за функционирование водопроводных сетей.
Роспотребнадзор признал, что причиной отравления стала именно вода 14 января. При проведении лабораторных исследований в пробах как водопроводной воды, так и биоматериалов пациентов были обнаружены бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.
- В Дагестане регулярно происходят массовые отравления. В большинстве случаев их причиной становится некачественное водоснабжение.
- В 2018 году причиной отравления жителей в селе Ленинаул Казбековского района стала авария на водопроводе, из-за чего в трубу попали сточные воды и нечистоты. Тогда отравились 77 человек, 13 из них дети.
- Еще одно массовое отравление произошло в Кизляре в начале 2020 года. Тогда пострадали 72 человека, в их числе 39 детей. Перед этим в районе также произошла авария на водопроводе, построенном ещё в 60-70-е годы прошлого века.
- В октябре 2020 года из-за массового отравления в Махачкале была остановлена работа более 70 детских садов.
- В ноябре в Махачкале с симптомами отравления были госпитализированы уже 39 человек, в их числе 12 детей.
В Вашингтоне задержан человек с оружием, патронами и «пропуском» на инаугурацию
Житель штата Вирджиния, задержанный в субботу в Вашингтоне, предъявил военному патрулю фальшивый пропуск на церемонию инаугурации президента США, которая состоится 20 января. При нарушителе обнаружены автоматическое оружие и более 500 патронов. Американские СМИ посвящают обсуждению этой новости первостепенное внимание.
Репортеры сообщают, что такой концентрации военнослужащих и техники в мирное время не всегда можно увидеть в зонах вооружённых конфликтов.
В день возвращения Навального полиция задерживает активистов
В ночь на 17 января в петербургском аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву были задержаны главный редактор телеграм-канала «Агит Россия» Павел Иванкина, администратор телеграм-канала «Объектив реалий» Андрей Макашов и активисты Алексей Барич и Александр Край. Об этом сообщило МБХ-медиа со ссылкой на «Агит-Россию» и члена Либертарианской партии Ивана Остапчука.
Позднее Ирину Фатьянову, активиста Илью Гантварга и Андрея Макашова, отпустили из отделения полиции без составления протоколов - об этом сообщил в телеграм-канале местный штаб Навального.
Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал немедленно освободить задержанного в аэропорту корреспондента «Медиазона» Давида Френкеля. Заявление опубликовано на сайте организации.
«Для нас очевидно, что задержание журналиста совершено с целью не допустить его репортажа из аэропорта Внуково, куда вечером в воскресенье должен прибыть оппозиционный политик Алексей Навальный. Мы считаем это грубым нарушением прав журналиста и воспрепятствованием его профессиональной деятельности, за которое предусмотрено уголовное наказание», - добавили в профсоюзе.
Владельцам апартаментов в Бакуриани запретили принимать гостей
На горнолыжном курорте Бакуриани владельцам коттеджей и гостиниц семейного типа запретили принимать гостей, грозя штрафами. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на всех зимних курортах Грузии отложили открытие сезона 2020-2021. С 28 ноября в Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местия приостановлена работа канатных дорог, гостиниц и объектов питания. Эти ограничения останутся в силе как минимум до 1 февраля.
Несмотря на это, многие жители Грузии проводят зимние каникулы с детьми в горах. Сегодня желающие без труда могут арендовать жилье на зимних курортах у физических лиц.
По данным телеканала «Мтавари», мэрия муниципалитета Боржоми призвала арендодателей выселить всех постояльцев до 17 января. В противном случае их обещали оштрафовать на 2 тысячи лари.
«В последние дни, когда выпало немного снега и люди приехали в Бакуриани, местные власти решили начать шантаж методами времен Шеварднадзе. Собственникам квартир и компаниям, которые сдают апартаменты, направили предупреждения, что, если они в срочном режиме не распустят гостей, их начнут штрафовать», - сказал в интервью телеканалу «Формула» владелец компании «Хелиски Джорджия» Вато Асаташвили.
До сих пор официального подтверждения данной информации не поступало. Комментарии не делают ни в мэрии Боржоми, ни в Следственной службе Минфина Грузии, ответственной за мониторинг ковид-ограничений.
ФБР проверяет подозрения в иностранном финансировании мятежа
Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет подозрения относительно иностранного финансирования штурма Капитолия 6 января, сообщил телеканал Эн-би-си. Журналисты сослались на сведения, полученные от одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.
Внимание ФБР обратили на себя переводы в биткоинах на счета ключевых фигур и групп радикального движения «альтернативных правых» (alt-right). Сумма, эквивалентная 500 тысячам долларов, была переведена незадолго до беспорядков и нападения на Капитолий.
Как отмечается в публикации, за финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы специалистами, ведущими анализ переводов в криптовалюте.
«Немецкая волна» обращает внимание на то, что ФБР, Министерство внутренней безопасности США и другие федеральные ведомства пришли к выводу об усилении «направленного информационного давления» на США со стороны российских, иранских и китайских агентов влияния.
Последние недели в США, в преддверии передачи власти избранному президенту Джо Байдену, проходят в атмосфере острой дискуссии о влиянии крайне правых сил. Обнародуются подробности штурма здания Конгресса США 6 января. В субботу, 16 января, одной из главных новостей в США стал арест в Вашингтоне злоумышленника с автоматическим оружием, сотнями патронов и поддельным пропуском на территорию, где 20 января пройдет инаугурации нового президента.
В Южной Осетии выявлено 3 новых случая инфицирования коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 17 января, проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе на сегодняшний день находятся 26 человек, в здании детской больницы – 43. Из них 6 (накануне 5) находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили еще трое больных коронавирусом.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ в субботу приняло 16 пациентов. «Протестировано в приемо-сортировочном отделении 23 человека», - отметила главный инфекционист. Кроме того, выездные бригады осмотрели трех пациентов на дому.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 351, в общем составив 164 586. По состоянию на 11:00 16 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 157 и сейчас составляет 152 772.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2992.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 729 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8093, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 623 311 (2607 за сутки), передает Радио Азатутюн.
Югоосетинские политики намерены провести ряд мероприятий по разрешению ситуации
Инициативная группа политиков самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит в настоящее время анализ высказанных в ходе встреч предложений и идей по нормализации ситуации в республике.
Группа посредников отмечает, что ими намечено проведение ряда мероприятий, целью которых является способствовать разрешению противоречий и поиску путей нормализации ситуации, говорится в информационном сообщении для СМИ, распространенном в сегодня, 17 января.
«12 января первый президент РЮО, профессор, доктор исторических наук Людвиг Чибиров, президент РЮО в 2012-2017 гг. Леонид Тибилов, депутат первого парламента РЮО, председатель парламента РЮО III и V созывов, председатель Коммунистической партии РЮО Станислав Кочиев, первый председатель ЦИК РЮО, сопредседатель СКК (2001-2008 гг.), руководитель делегации РЮО на Женевских дискуссиях (2008-2012 гг.) Борис Чочиев и депутат I, II, III созывов парламента РЮО, председатель Социалистической партии «Фыдыбаста» РЮО Вячеслав Гобозов выступили с заявлением, в котором выразили готовность выступить посредниками и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в Республике Южная Осетия», - говорится в сообщении.
Данное предложение было положительно оценено как югоосетинским президентом, так и представителями парламентской оппозиции.
«15 января с группой посредников встретился президент страны Анатолий Бибилов. В ходе диалога была проанализирована сложившаяся ситуация и обсуждены возможные пути разрешения имеющихся противоречий. В тот же день состоялась встреча посредников с руководителями и депутатами партий, представляющих парламентскую оппозицию. Парламентарии довели до переговорщиков свою позицию по ситуации в стране и свое понимание путей нормализации обстановки, в том числе возобновления нормальной работы парламента РЮО», - отмечают авторы текста.
- 16 января группа посредников встретилась на Театральной площади с родными Инала Джабиева, которые более месяца проводят здесь акцию протеста. Участники акции озвучили свои требования в сложившейся ситуации и выразили надежду на то, что усилия посредников будут способствовать объективному расследованию преступления, в результате которого погиб Инал Джабиев, сообщает информагентство «Рес».
Глава МИД Грузии посетит с рабочим визитом Испанию
17-20 января министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит с рабочим визитом Королевство Испания. Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе визита глава ведомства примет участие в 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной организации туризма ООН (UNWTO), на котором будет выбран кандидат на пост генерального секретаря организации.
«Примечательно, что на пост генерального секретаря Всемирной организации туризма ООН Грузия вновь выдвинула кандидатуру действующего председателя, кандидата от Грузии Зураба Пололикашвили. В мероприятии примут участие представители 35 стран-членов исполнительного совета организации», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в ходе рабочего визита в Испанию Залкалиани проведет встречи с министром иностранных дел ЕС и международного сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайя, министром внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка и министром миграции Испании Хосе Луис Эскрива, сообщает Общественный вещатель.
Ковид в Грузии: 780 новых случаев, выздоровели 1 608 человек, скончались 17
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 780 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 9 083 тестов – это примерно на 6 тысяч меньше, чем накануне, когда выявлено было 1 236 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в стране к утру воскресенья увеличилось до 247 805.
Почти 43% новых случаев заражения приходятся на Тбилиси – 332. В Имеретии выявили 100 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 73, в Аджарии – 51, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли – 72, в Кахетии – 58. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5. В Гурии зафиксировано 14 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 12.
От ковида умерли еще 17 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 933.
Выздоровели 1 608 человек, их общее число выросло до 232 993.
В настоящее время в стране 11 853 активных случая COVID-19. Из них 3 659 пациентов (почти 31%) проходят лечение в больницах, 7 545 (более 63%) – на дому, а 649 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 789. К аппаратам ИВЛ подключен 231 человек. В карантинных пространствах размещены 472 гражданина. 23 316 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения в Германии
17 января вечером Алексей Навальный должен прилететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Сотни людей, вероятно, приедут в аэропорт «Внуково» встречать его. О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.
Российские правоохранители предупредили Навального и его соратников о «незаконности» многолюдной встречи в аэропорту, а полиция в разных городах России в последние дни предостерегла местных активистов от поездки в Москву для участия во встрече.
Что произойдет с Алексеем Навальным в первые минуты после прибытия в Москву, стало предметом обсуждений и споров среди сторонников и оппонентов политика.
Вот краткое изложение событий, предшествовавших возвращению Алексея Навального:
Резкое ухудшение самочувствия он почувствовал 20 августа на борту самолета, которым вылетел из Томска в Москву. Потеря сознания. Бортпроводники сообщают командиру экипажа о критическом состоянии пассажира. Экстренная посадка в аэропорту Омска.
Местная больница, кома, аппарат искусственной вентиляции легких.
Родственники и соратники требуют немедленной отправки больного на лечение в клинику, где есть условия и персонал для интенсивного и квалифицированного лечения. За Навальным прибывает медицинский самолет из Германии. Врачи омской больницы настаивают, что транспортировка больного невозможна из-за его тяжелого состояния.
Примерно через двое пребывания пациента в омской больнице разрешение на его доставку в Германию получено. Спецсамолет прибывает в Берлин, Машины «скорой помощи» из аэропорта доставляют Навального в клинику «Шарите».
Немецкие врачи, по результатам первых анализов, заявляют, что пациент «скорее всего» отравлен. Российские врачи продолжают утверждать, что по результатам анализов сделанных еще в России, следов отравления не обнаружено.
2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок».
7 сентября он был выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ.
По заявлению правительства Германии, три независимые лаборатории подтвердили в пробах Навального наличие вещества из группы «Новичок».
Более двух недель продолжалось восстановление функций жизненно важных органов больного в больничных условиях под постоянным наблюдением врачей.
23 сентября Алексей Навальный был выписан из клиники «Шарите» в которой находился 32 дня.
13 января Алексей Навальный опубликовал свое заявление о намерении вернуться в Россию 17 января авиарейсом «Победы». Короткий ролик заканчивался словом «встречайте».
В Абхазии выявлено 108 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 506 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ 14 января скончался пациент 1954 года рождения. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 26, в сухумском российском военном госпитале - 57 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10486 человек. 152 летальных случая. Выздоровели 8190 человек.
Руруа ответил Элисашвили: Я – личный политзаключенный Иванишвили
Совладелец оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгий Руруа, который признан виновным в хранении незарегистрированного оружия, считает миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили единственным виновником своего «незаконного» задержания.
«Единственный человек, ответственный за мое незаконное задержание и заключение, – это Бидзина Иванишвили. Я хотел бы поблагодарить НПО, независимые СМИ и принципиальную оппозицию за помощь в установлении моей невиновности. Наконец, я хотел бы заявить, что полностью поддерживаю позицию прозападных оппозиционных партий», - говорится в заявлении Руруа, опубликованном сегодня на его странице в Фейсбуке.
Статус был обращен к Элико Элисашвили, лидеру партии «Граждане», получившей два мандата в парламенте по итогам выборов 31 октября. Несколько дней назад в интервью телеканалу «Формула» он заявил, что готов пройти в законодательный орган, нарушив единство оппозиции, в обмен на реформу избирательной системы и освобождение политзаключенных.
Элисашвили считает, что правящая партия пойдет на такой компромисс. Одновременно он заявил, что до сих освободить Руруа из тюрьмы не удавалось только из-за оппозиции.
- Тбилисский городской суд в июле признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил его к четырем годам заключения. Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Задержанные до начала съезда «Грузинской мечты» активисты освобождены
Все девять человек, задержанных на протестной акции, приуроченной к съезду правящей партии «Грузинская мечта», освобождены. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Задержанные обвиняются в административных правонарушениях – в неподчинении законным требованиям полиции и мелком хулиганстве. Все они были освобождены под расписку до суда. Это произошло вскоре после того, как завершился съезд «ГМ». Освобождения задержанных у полицейского участка дожидались их единомышленники – гражданские активисты, а также оппозиционные политики.
Среди задержанных оказались лектор Тбилисского государственного университета Илии Георгий Мумладзе, член «Единого национального движения» Ника Нарсия, активистка Ника Квитатиани и другие.
«С самого начала сотрудники правоохранительных органов были настроены агрессивно, и эта агрессия вызвала противостояния. Мы только хотели развернуть плакат. Оказалось, что это проблема. Если бы не было политических директив, ничего такого не произошло бы», - сказал активист Вано Магалашвили в комментарии телеканалу «Мтавари».
- Примерно за два часа до начала съезда, на котором избрали нового председателя и политсовет «Грузинской мечты», гражданские активисты начали собираться у места проведения мероприятия – выставочного центра Expo Georgia в Тбилиси. Заранее там было мобилизовано беспрецедентное число полицейских.
- Протестующие заявляли, что намерены опротестовать фальсификацию последних парламентских выборов. При этом сотрудников МВД они призывали «не вести себя, как милиционеры» и «служить народу, а не рабам Иванишвили».
- Ситуация обострилась из-за транспаранта с надписью «Не простим украденные выборы». Когда они развернули его, проезжая часть оказалась перекрыта.
Украинская сфера обслуживания должна перейти с субботы на украинский язык
С сегодняшнего дня, 16 января, вся украинская сфера обслуживания обязана перейти на украинский язык при общении с клиентами. Такое положение содержится в принятом еще в апреле 2019 года закона о государственном языке. Нововведение касается не только разговоров, но и информации меню, ценников и вывесок.
По данным социологов, украинский язык считают родным 73 процента жителей страны, но общаются на нем в повседневной жизни 53 процента населения. В отдельных регионах, в бытовой речи до 100 процентов населения используют русский. По новому закону общаться с клиентами на любом языке кроме украинского можно будет только по их просьбе. За неисполнение требования с июля 2022 года будет положен штраф до 6800 гривен (около $240 по текущему курсу).
Закон о языке был принят при предыдущем составе парламента и при предыдущем президенте Петре Порошенко. Предвыборная кампания политика строилась на патриотическом лозунге «Армия, Язык, Вера», оппозиция заявляла, что документ раскалывает страну. Назначенный новым президентом Владимиром Зеленским уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, в чьем ведении находятся штрафы за нарушение закона, заявил в интервью Би-би-си, что надеется, что использовать их не придется.
«На фоне пандемии, экономического кризиса и войны на востоке, не думаю, что люди будут между собой воевать еще и из-за языковых вопросов. Украинцы достаточно мудры и толерантны для этого», - говорит он.
Депутат от пропрезидентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский заявил в телеграме, что он и 27 депутатов его фракции зарегистрировали законопроект, отменяющий штрафы. «Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо. Они заплатили налоги, и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей», - заявил политик.
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