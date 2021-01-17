Беларусь - 114-я в рейтинге безопасных стран. Ранее она была 16-й

17 января вечером Алексей Навальный должен прилететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». Сотни людей, вероятно, приедут в аэропорт «Внуково» встречать его. О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.

Российские правоохранители предупредили Навального и его соратников о «незаконности» многолюдной встречи в аэропорту, а полиция в разных городах России в последние дни предостерегла местных активистов от поездки в Москву для участия во встрече.

Что произойдет с Алексеем Навальным в первые минуты после прибытия в Москву, стало предметом обсуждений и споров среди сторонников и оппонентов политика.



Вот краткое изложение событий, предшествовавших возвращению Алексея Навального:

Резкое ухудшение самочувствия он почувствовал 20 августа на борту самолета, которым вылетел из Томска в Москву. Потеря сознания. Бортпроводники сообщают командиру экипажа о критическом состоянии пассажира. Экстренная посадка в аэропорту Омска.



Местная больница, кома, аппарат искусственной вентиляции легких.

Родственники и соратники требуют немедленной отправки больного на лечение в клинику, где есть условия и персонал для интенсивного и квалифицированного лечения. За Навальным прибывает медицинский самолет из Германии. Врачи омской больницы настаивают, что транспортировка больного невозможна из-за его тяжелого состояния.

Примерно через двое пребывания пациента в омской больнице разрешение на его доставку в Германию получено. Спецсамолет прибывает в Берлин, Машины «скорой помощи» из аэропорта доставляют Навального в клинику «Шарите».

Немецкие врачи, по результатам первых анализов, заявляют, что пациент «скорее всего» отравлен. Российские врачи продолжают утверждать, что по результатам анализов сделанных еще в России, следов отравления не обнаружено.

2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок».

7 сентября он был выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ.

По заявлению правительства Германии, три независимые лаборатории подтвердили в пробах Навального наличие вещества из группы «Новичок».

Более двух недель продолжалось восстановление функций жизненно важных органов больного в больничных условиях под постоянным наблюдением врачей.

23 сентября Алексей Навальный был выписан из клиники «Шарите» в которой находился 32 дня.

13 января Алексей Навальный опубликовал свое заявление о намерении вернуться в Россию 17 января авиарейсом «Победы». Короткий ролик заканчивался словом «встречайте».