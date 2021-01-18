Адвокат: Навальный находится в отделе полиции в Химках

Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в воскресенье вечером в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, находится во втором отделе полиции в городе Химки Московской области. Об этом сообщила Русской службе Би-би-си его адвокат Ольга Михайлова. Сотрудники отдела подтвердили это устно, но отказались пустить её к Навальному, как и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади, сославшись на ночное время, сказала адвокат.

Накануне Навальный был задержан в Шереметьеве во время прохождения паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что до решения суда о мере пресечения он должен находиться под стражей.

Ранее ФСИН обвинила Навального в том, что он, во время пребывания за границей он нарушил правила испытательного срока, и попросила суд изменить условное наказание по так называемому делу "Ив Роше" на реальный срок. 29 декабря за сутки до истечения испытательного срока Навальный был объявлен в розыск. Политик знал о намерении ФСИН его задержать, но не отказался от планов вернуться в Россию.

Алексей Навальный оказался на территории Германии 22 августа - его привезли туда из Омска в состоянии комы после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". В Германии он лечился, а затем проходил реабилитацию. Навальный заявлял, что не по своей воле туда приехал, и что вернётся в Россию. Он также говорил , что сообщил ФСИН о своём нахождении за границей и о том, что он там по медицинским причинам.