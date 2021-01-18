Христо Грозев анонсировал «бомбу» об отравлениях с участием ФСБ

Участник расследовательской группы Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев, один из ключевых авторов независимого расследования отравления Алексея Навального, анонсировал публикацию ещё одного материала о сотрудниках ФСБ, которые, как утверждается, занимались устранением неугодных российским властям граждан.

Грозев назвал готовящуюся публикацию, которая должна увидеть свет в ближайшие два дня, «бомбой», намекнув, что жертвами отравлений являлись не только политики.

В конце декабря прошлого года Христо Грозев и Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовали расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России. В Кремле это отрицают.

Позже Грозев заявил, что по полученным им данным, группа сотрудников ФСБ, которая в течение долгого времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях. По словам журналиста, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. Впоследствии Грозев выложил полную информацию об их перелётах по России.

Кроме того, в Bellingcat объявили, что проверяют сотрудников ФСБ на причастность к другим известным предполагаемым отравлениям российских оппозиционеров, в частности Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.