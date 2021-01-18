85-летняя пациентка скончалась от коронавируса в Южной Осетии

В «красные зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы два человека с коронавирусом, выписаны на амбулаторное долечивание также два пациента. Об этом «Рес» сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

По словам врача, по данным на утро 18 января в «красных зонах» медцентра проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.

«В инфекционном корпусе на сегодняшний день находятся 27 человека, в здании детской больницы – 42. Из них шестеро больных находятся в палате интенсивной терапии», – сказала врач.

Джиоева сообщила, что за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.

«Пациентка 85 лет поступила в красную зону 29 декабря с жалобами на резкую слабость, одышку, повышенную утомляемость с диагнозом: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, гипертоническая болезнь, артериальная гипертония», – отметила она.

По словам специалиста, больная получала комплексное лечение в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции.

«Однако состояние прогрессивно ухудшалось, нарастали явления лёгочно-сердечной недостаточности, и шестого января пациентка была переведена в палату интенсивной терапии. Несмотря на проводимое лечение состояние больной крайне тяжёлое. 17 января наступила остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – заявила Джиоева.