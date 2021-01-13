Бибилов: Южная Осетия потеряла из-за коронавируса более 60 человек

В Цхинвали сегодня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. На заседании подтвердили, что учебные заведения Южной Осетии начнут полноценно работать с 15 января. При этом сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов на заседании заявил, что от коронавируса уже скончались более 60 жителей Южной Осетии.

«Слишком опрометчиво для каждого человека несерьёзно относиться к этой болезни. Обязательно нужно беречь себя», – сказал он.

Югоосетинский лидер высказался и о вакцинации, подчеркнув, что право каждого пройти её при желании.

«Приобретение вакцин также зависит от того, соберется парламент на сессию или нет. Я сам готов пройти вакцинацию как президент и гражданин, потому что считаю её необходимой. […] Несомненно, она будет иметь добровольный характер, но мы должны дать возможность пройти её каждому, кто хочет этого», – заявил Бибилов.

Он вновь призвал депутатов, которые бойкотируют работу парламента, проявить гражданскую позицию и проголосовать за поправки в бюджет 2020 года и принять главный финансовый документ на 2021 год.

Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован один случай с летальным исходом.

«Пациентка 88 лет поступила в «красную зону» в первых числах января с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. ДН 2-3. ИБС. Гипертоническая болезнь, злокачественное течение. Пациентка получала комплексное лечение в соответствии с Протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. Однако состояние прогрессивно ухудшалось, артериальное давление держалось на высоких цифрах. Присоединилось острое нарушение мозгового кровообращения. 12 января наступила остановка сердечной деятельности, констатирована биологическая смерть», – сообщила главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева.