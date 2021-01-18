«Мы ждем, когда вакцину завезут в Грузию, надоело жить в постоянном страхе»

В грузинском обществе, как и во всем мире, активно обсуждается вопрос предстоящей вакцинации от COVID-19. Своим мнением на эту тему поделились и пользователи социальных сетей.

– Как в вашем окружении относятся к вопросу вакцинации от коронавируса?

Нодар: В моем окружении все положительно относятся к вакцинации. Вопрос лишь в том, насколько она будет доступна для меня и людей из моего окружения? Вообще, мы даже ждем, когда ее завезут в Грузию, надоело жить в постоянном страхе. Сейчас все вокруг обсуждают этот вопрос, много негативного говорят о вакцинах, но за прошедший год я понял то, что окружающим придется либо переболеть коронавирусом, либо сделать прививку. Я выбираю второе, как и все мои родные и близкие. Я думаю, людей не будут принуждать к прививке, поэтому пусть те, кого это не устраивает, поступают, как хотят, но я считаю, что все же лучше ее сделать.

Гоча: Наверное, сейчас в Грузии не осталось человека, кто бы не говорил на эту тему. Лично я уже переболел коронавирусом и был бы очень рад, если бы мне не пришлось делать прививку. Пока что все подают разную информацию, одни говорят, что лучше та вакцина, другие утверждают, что другая, а я не химик, все эти разговоры меня просто пугают, вот и все. Но люди, окружающие меня и более прогрессивные, чем я, в основном все ждут вакцину и даже считают, что чем быстрее начнется процесс вакцинации, тем лучше. Особенно такого мнения придерживаются пожилые люди, у которых и без того проблемы со здоровьем, они предпочитают побыстрее сделать прививку.

Кетино: Очень плохо окружающие меня люди относятся к этому вопросу. В основном не верят в эффективность вакцины, возможно, проблема заключается в том, что наши власти и врачи, находящиеся под их руководством, не могут нормально объяснить людям, что в определенной вакцине нет никакого вреда. По телевидению, в основном, лишь негативно высказываются на этот счет, естественно, появляется недоверие и страх. На меня это тоже подействовало, и я не планирую участвовать в процессе вакцинации, и когда мы со знакомыми заводим разговор на эту тему, все говорят, что не будут этого делать.

Бачо: Не знаю, что можно сказать о вакцинах, по-моему, единого мнения нет даже у служащих медицинской сферы. Знаю одно – хорошая вакцина тестируется годами, и я не доверяю препаратам, созданным наспех. Но в данном случае известно, что ради создания вакцины против коронавируса объединился весь мир, на эти цели были потрачены огромные ресурсы. Просто пока мы точно не знаем, какой препарат завезут в Грузию, и в таком случае принимать решение заранее очень сложно.

Татия: Лично я не просто не боюсь вакцины, но и хотела бы, чтобы в Грузию ее поскорее завезли. Такого же мнения придерживаются все мои знакомые, даже те, кто уже переболел коронавирусом. И мне очень не нравится, когда люди, не разбирающиеся в медицине, начинают распускать непонятные слухи, пугают людей тем, что якобы вакцина хуже, чем болезнь. Словом, только из-за таких разговоров в обществе появляется страх.

Георгий: Скажу, что единого мнения у людей из моего окружения на этот счет нет. Некоторые считают, что вакцинация должна начаться как можно скорее, другие боятся прививок. Мое мнение таково: да, производители сами утверждают, что у этих препаратов не 100% эффективность, но я сомневаюсь, что власти многих стран начали бы приобретать вакцину, которая может навредить людям. В первую очередь необходимо вакцинировать людей из групп риска.