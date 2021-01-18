Остановку Ингури ГЭС поможет пережить коронавирус

С 20 января Ингури ГЭС будет остановлена в связи с ремонтом. Грузия недополучит примерно 400 млн кВт/ч электроэнергии. Впрочем, удар будет смягчен пандемией, из-за которой потребление резко сократилось.

Возобновление работы каскада ГЭС планируется приблизительно в начале мая. Основной причиной остановки станции служит частичное обрушение деривационных тоннелей, из-за чего ежегодные потери воды соответствуют 260 млн кВт/ч электроэнергии. Для справки: длина деривационного тоннеля составляет 15,5 километров, при диаметре в 9,5 метра. В ходе ремонтных работ тоннель будет полностью освобожден от воды, в связи с чем все блоки Ингури ГЭС будут полностью остановлены.

По данным оператора энергетического рынка ESCO, с февраля по апрель Ингури ГЭС в среднем вырабатывает от 100 до 150 миллионов кВт/ч электроэнергии в месяц. В целом, генерация Ингурского гидроузла составляет 20% от общего объема выработки грузинских гидроэлектростанций.

В то же время, как говорит директор Ингури ГЭС Леван Мебония, во время ремонта часть узла продолжит работать – расположенная в Гальском районе Варднильская ГЭС все же сможет вырабатывать минимальное количество электроэнергии:

«ГЭС должна была остановиться в конце февраля, но чтобы не терять воду самых дождливых месяцев, мы сдвинули сроки ремонта на более ранний период. Что касается Варднильской ГЭС, то она продолжит работу, но с ограниченной мощностью. В лучшем случае, в апреле станция будет загружена на 40 мегаватт».

Между тем, пандемия коронавируса может смягчить дефицит электроэнергии. Вслед за снижением экономических показателей, производство и потребление электроэнергии в Грузии серьезно сократились.

Согласно статистике, опубликованной на сайте оператора энергетического рынка ESCO, общая выработка в сравнении с 2019 годом сократилась на 697 млн кВт/ч или на 5,8%. Снижение потребления составило 5,5% или 734,6 млн кВт/ч.

Однако в Абхазии, как отмечается в обзоре энергетического сектора Института развития свободы информации (IDFI), в среднем потребление электроэнергии на душу населения в прошлом году оказалось в три раза выше, чем в остальной Грузии.

«Высокое потребление в Абхазии обусловлено дешевой электроэнергией, отсутствием газа, несовершенством учета и майнингом криптовалют. За первые 11 месяцев 2020 года растущее энергопотребление Абхазии составило 88% от выработки Ингури ГЭС. Потребление электроэнергии в регионе увеличилось на 24% и стало рекордным за отчетный период», – говорится в отчете НПО.

Всего с начала года Грузия израсходовала 11159,8 млн кВт/ч электроэнергии, экспорт в сравнении с 2019 годом снизился на 37%, а импорт на 14%.