Сценарий вакцинации: как, когда, кого?

На этой неделе правительство Грузии утвердит план по внедрению вакцины в стране. Работа над его технической частью уже завершена, заявляют в Минздраве.

Когда именно Грузия получит первую партию вакцины, пока неизвестно. В Минздраве говорят лишь, что это произойдет в первом квартале этого года. Количества доз, заказанных Грузией на платформе COVAX, в общей сложности, должно хватить 20% населения.

В Минздраве говорят, что партии вакцины будут доставляться в страну поэтапно. В пятницу ведомство отправило официальную заявку, подтверждающую готовность Грузии принять любую доступную на платформе вакцину, в том числе Pfizer, для хранения которой необходимо поддерживать температуру в минус 70 градусов.

«Следующий этап – это согласие COVAX и предоставление точных данных относительно дат – в какой период первого квартала (вакцина будет доступна). (…) С этой платформы мы заказали полтора миллиона доз. Но они не будут предоставлены сразу в полном количестве. Когда страна освоит какую-то часть, допустим, 50 тысяч, потом поступит еще одна партия и т.д., до тех пор, пока все количество, рассчитанное на 20% населения, не будет освоено», – сказала замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, первая партия вакцины Pfizer, которую получит Грузия, предположительно составит 20 тысяч доз. Иными словами, ими смогут привить 10 тысяч человек. Согласно плану по внедрению вакцины, процесс начнется с медиков.

Работа над технической частью этого плана, как говорит Габуния, уже завершилась. В ней принимали участие более 80 специалистов. На этой неделе план предположительно утвердит правительство. По словам замминистра, вакцинация в Грузии должна пойти по следующему сценарию:

«Определен детальный перечень – работники сектора здравоохранения, затем бенефициары и персонал учреждений длительного ухода, а также лица старше 75 лет. После них – люди в возрасте от 65 до 74. Это первая фаза. Во вторую входят лица, предоставляющие услуги стратегической важности – те, без кого страна не сможет функционировать. За ними – возрастная группа от 55 до 64 лет, далее – люди с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54. В общей сложности, количество этих людей составляет 1 миллион 700 тысяч человек. Для того, чтобы покрыть его, необходимо 3 миллиона 900 тысяч вакцин. Это довольно большое количество. Первый и второй квартал года уйдут на вакцинацию этих групп».

Уже после этого в стране начнется массовая вакцинация. Тамар Габуния предполагает, что к тому моменту появится еще ряд вакцин от коронавируса.

За последние сутки, пусть и с поправкой на то, что в выходные тестирование проводится менее интенсивно, было зафиксировано 110 новых случаев инфицирования (количество тестов – 4964). Глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе говорит, что все показатели указывают на то, что ситуация близится к стабилизации. Сегодня на заседании межведомственного координационного совета обсуждался вопрос поэтапного снятия ограничений.

«Премьер-министр дал задание Минздраву и Минэкономики, так же, как это было весной, в течение двух дней разработать план поэтапного послабления ограничений. В принципе, наметки уже есть – послабления не будут введены сразу, одновременно. Скажем, одна из сфер бизнеса откроется, потом будет проводиться наблюдение, и в соответствии с индикатором инцидентности и другими аспектами, будет принято решение о втором этапе снятия ограничений. Параллельно с этим должна быть обеспечена доступность

расширенного тестирования и с середины февраля – вакцина», – сказал Амиран Гамкрелидзе.

В настоящее время количество активных случаев COVID-19 составляет 10295. За последние сутки выздоровели 1643 человека, скончались – 25.