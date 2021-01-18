Трудности диалога

Родные Инала Джабиева, убитого от рук силовиков в августе прошлого года, встретились с группой югоосетинских политиков, которые выступили с инициативой стать посредниками для урегулирования политического кризиса в республике. Встреча длилась около часа. Чем она закончилась?

Инициативная группа, в состав которой вошли два экс-президента – Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, а также лидер коммунистов Станислав Кочиев, депутат первого созыва Вячеслав Гобозов и Борис Чочиев, который позиционирует себя в обращении как первый глава ЦИК республики, на прошлой неделе заявили «о готовности выступить посредниками в процессе урегулирования сложившейся непростой общественно-политической обстановки, и содействовать в организации конструктивного диалога, направленного на нормализацию ситуации в Республике Южная Осетия – Государстве Алания». Накануне в 11 утра они встретились с родственниками Инала Джабиева, которые проводят бессрочную акцию протеста на центральной площади Цхинвала с требованием объективного расследования убийства 30-летнего мужчины и увольнения генпрокурора. Встреча продолжалась около часа. Мать Инала Джабиева Майя повторила политикам свои требования:

«Я поэтому здесь мерзну, и Оксана тоже, чтобы дело моего сына прояснилось, чтобы прошло объективное расследование. И все, начиная с тех, кто его забирал из дома, чтобы получили наказание. Его и в машине били. Был он и в подвале у пограничников, в подвале КГБ, где его били, в ГОВД его били. Инал там кричал одной женщине: «Лена, Лена!» И Лена спросила, кто это, они ответили: «Парень с района БАМ». А другая уборщица, которая с ней была, сказала: дайте я зайду и посмотрю на него. Ей отказали, сказали, что ключи от помещения уносит криминальная милиция, у них ключей нет. Простите, но он в туалет не хотел или воды не хотел? Его и сейчас люди видят во сне, как он воду просит, что его мучает жажда. Ему ни воды не давали, ни еды, но избивали. За что?! И я хочу, чтобы все, кто принимал во всем этом участие и те, кто отдавал приказы, – чтобы их осудили и они сели в тюрьму… Наниев отдавал приказы, поэтому должны арестовать Наниева, чтобы он сел, хотя, начиная от Бибилова, все они виноваты. Игорь Наниев должен сесть в тюрьму, а генпрокурора надо отправить в отставку, чтобы прошло справедливое расследование дела Инала. Этого я хочу, поэтому здесь мерзну и замерзну. Посмотрите (показывает в сторону палатки), мне Бибилов дал однокомнатную квартиру на площади, а моему сыну дал однокомнатную в Кусрет (на кладбище). Так мы в них и живем».

После встречи вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева заявила «Эху Кавказа», что семья готова к диалогу, если власть выполнит требования по справедливому расследованию дела Инала Джабиева:

«Наша семья благодарна экс-президентам Чибирову Людвигу Алексеевичу, Тибилову Леониду Харитоновичу и трем политикам – это Гобозов Вячеслав, Кочиев Станислав и Чочиев Борис, за то, что они изъявили желание стать посредниками между нашей семьей и властью. Раньше некоторые люди приходили к нам и говорили, чтобы мы ушли с площади, что расследование пройдет объективно, что все виновные понесут наказание. Но они пришли и захотели стать посредниками между нами... Однако если это не будет подтверждено документально и они не дадут нам гарантий, что наши требования будут выполнены, то есть не будет отстранен генеральный прокурор и привлечены к уголовной ответственности все виновные, то мы, естественно, не будем соглашаться на их условия».

О готовности диалога заявил в прошлую пятницу и президент Анатолий Бибилов:

«Это обращение я принимаю абсолютно позитивно, хочу поблагодарить их за такую позицию. Без сомнения, это важно, это необходимо делать. Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами».

Встреча состоялась в пятницу, 15 января, не без неожиданностей. Анатолий Ильич, по словам одного из членов инициативной группы, пригласивший их к себе в кабинет, неожиданно отказался встречаться с двумя переговорщиками – Вячеславом Гобозовым и Борисом Чочиевым. Остальные политики предложили поговорить на нейтральной территории, с участием всех парламентеров. Для этого глава государства приехал уже в офис Коммунистической партии. После общения с президентом инициативная группа провела встречу с депутатами, которые с 1 сентября бойкотируют заседания парламента с требованием увольнения генпрокурора и проведения объективного расследования дела Инала Джабиева. Продолжает депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Мы им объяснили свою позицию. Мы им рассказали, почему у нас такая позиция. В основном говорили мы. Они нам просто рассказали, что они хотят сделать, что они хотят встретиться со всеми: и с президентом, и с депутатами, и с семьей, и потом выработать какие-то предложения для всех. Пока эти встречи, я думаю, не завершены, они будут еще их продолжать. А на этой встрече мы просто предоставили им информацию, документальную информацию о тех нарушениях, которые мы усмотрели в том, как сейчас проводится следствие».

«Эхо Кавказа» поговорило с одним из участников переговорного процесса, который попросил не называть его имени и объяснил, что инициативная группа решила не делать никаких комментариев до получения первых результатов ее работы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия