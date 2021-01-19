Следственный комитет РФ: исполнители убийства «Япончика» скрываются в Абхазии

Заочно арестованы предполагаемые исполнители убийства Вячеслава Иванькова – более известного как вор в законе «Япончик». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве. Его сообщник Нугзар Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – говорится в заявлении ведомства.

По информации следствия, остальные, ранее установленные и арестованные соучастники, занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим.

«После совершения убийства Бутба и Папава убыли из России в Абхазию, и в настоящее время, по имеющимся сведениям, находятся на территории указанной республики. Бутбе и Папаве заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, оба фигуранта объявлены в международный розыск. На основании ходатайства следователя они заочно арестованы судом», – заявляют в СК России.

По информации ведомства, в настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об экстрадиции Бутба и Папава на территорию России.

«Органами предварительного расследования продолжается комплекс мер, направленных на установление иных соучастников, в том числе заказчиков убийства Вячеслава Иванькова», – говорится в заявлении.