Обзор грузинской прессы

Неправительственный сектор призывает власти установить межконфессиональный мир в стране и заняться системными реформами, базирующимися на правах человека. 7 правозащитных НПО в совместном заявлении выразили обеспокоенность конфликтом, произошедшим между мусульманской и христианской общинами в селе Букнари. И хотя сейчас ситуация там относительно спокойная, третий сектор не считает конфликт исчерпанным, пишет онлайн-издание СОВА. Кроме того, НПО призвали власть упразднить Государственное агентство по вопросам религии, которое неоднократно обвинялось в попытках ограничить в правах недоминантные конфессии:

«Хотя в компетенцию агентства входит содействие разрешению религиозных споров, оно не участвовало в разрешении конфликтов в селе Букнари, и их участие в посредничестве не было заметно, что можно объяснить резкой критикой и недоверием к агентству», – говорится в заявлении.

По мнению его авторов, ведомство неспособно выполнять функции, которые возлагались на него изначально, и за время своего существования оно не решило ни одного важного вопроса.

На эти обвинения откликнулся председатель агентства Заза Вашакмадзе:

«Со дня создания агентства разные люди и некоторые неправительственные организации призывали власти упразднить его. Их позиция неверна, и это подтверждается тем, что с самого начала они заявляли, что эта структура – пережиток советского прошлого. Однако такие ведомства существуют во всех ведущих демократических странах», – цитирует Вашакмадзе сайт Общественного вещателя.

Что касается деятельности агентства: «Результаты его деятельности налицо, кто захочет, увидит их, кто не захочет – не увидит», – сказал председатель ведомства.

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Что будет с Саакашвили без Иванишвили? Таким вопросом задался политолог Гия Хухашвили. В интервью газете «Квирис палитра» он попытался пояснить, почему, по его мнению, без экс-председателя «Грузинской мечты» Саакашвили «теряет актуальность»:

«На нашей шахматной доске всегда играли и играют две фигуры… За годы Иванишвили и Саакашвили вошли в своеобразный симбиоз – они то противостоят, то подпитывают друг друга, таким образом усиливая друг друга. Политика разделения позволяла Иванишвили сохранять власть, однако усиливала Саакашвили в качестве второго полюса, и в то же время закрывала пространство для других политических центров. Я считаю, что нарушение этого симбиоза ослабит обе стороны. Если Бидзина Иванишвили действительно выходит из игры, на данном этапе актуальность потеряет и Саакашвили, независимо от того, решит ли он остаться в политике или нет».

Однако в существующей ситуации пока рано говорить о полном уходе Бидзины Иванишвили из политики, сказал Хухашвили изданию.

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Как пандемия повлияла на фитнес-клубы? Многие из них больше не откроются, даже после снятия ограничений, пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Неоплачиваемый отпуск для сотрудников и в разы выросшие долги, – в таком положении сейчас находится сектор, говорит директор одного из фитнес-клубов Георгий Асатиани:

«Мы неоднократно пытались обсудить ситуацию с властями, однако тщетно. Мы до сих пор не знаем, когда нам разрешат открыть центры, а ведь к этому придется серьезно готовиться. Вообще, без преувеличения, больше всего в существующей реальности пострадала фитнесс-индустрия. Во-первых, мы не работали 8 месяцев и у нас нет альтернативного источника дохода. Насколько мы знаем, Минэкономики обсуждает новый проект помощи разным бизнес-секторам, а на нас эта помощь не распространялась ни в старом проекте, не будет распространяться и в новом. Учитывая это, большинство клубов просто не откроются. Кроме того, у многих долги. У нас, например, они составляют более 10 миллионов лари».

Кстати, частичное снятие ограничений в Грузии запланировано на первое февраля, однако до сих пор не известно, коснутся ли послабления фитнес-клубов, пишет BusinessPressNews.