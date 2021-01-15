Жители Букнари остановили рукоприкладство рукопожатием

Жители гурийского села Букнари пришли к соглашению. Переговоры, которым предшествовал конфликт религиозного характера, завершились сегодня рукопожатием.

Перед встречей жители Букнари молились – православные в храме, мусульмане – в частном доме, который используют в качестве молельни. На встрече, которая состоялась в сельском клубе, они в присутствии представителей власти, муфтията и ГПЦ, пожали друг другу руки.

«Мы, конечно, приветствуем это. Я действительно был очень рад. Я клянусь, я так рад! Я надеюсь, что мы, обе стороны, сможем все исправить по-соседски, по-дружески, так, чтобы такое больше не повторилось», – сказал Шалва Катамадзе, представитель мусульманской общины, проживающий в Букнари.

Местные мусульмане продолжат проводить молитвы в частном доме, который они используют для религиозных ритуалов. С этого дома и начался конфликт между православными и мусульманами несколько дней назад: по селу прошел слух, что дом планируется реконструировать в полноценную мечеть – с минаретом и громкоговорителем. Местные мусульмане это отрицали. Мариам Хеладзе, представительница православной общины считает, что односельчан намеренно хотели поссорить, правда, не уточняет, кто именно:

«Я с самого начала поняла, что это какие-то внезапно прилетевшие откуда-то слухи были, чтобы обострить ситуацию. Но любовь между нами, возникшая за время жизни бок о бок, даже и без этой сегодняшней встречи, настолько сильна, что она обязательно должна была победить».

Участвовавший в переговорах муфтий всея Грузии Адам Шантадзе заявил, что рукопожатия, которыми обменялись сегодня жители села – станут «символом мирного проживания и взаимного уважения христиан с мусульманами». В свою очередь, протоиерей Басил Гоготишвили, представляющий епархию Шемокмеди, сказал:

«Мы должны все поспособствовать тому, чтобы ситуация успокоилась, чтобы противостояния не было и отношения между соседями, братьями продолжились так же, как это было раньше. Мусульмане пусть молятся там, где молились до этого, а православные – там, где молились они. Будем общаться так, как общались до этого, между нами будут такие же братские отношения, которые были».

Произошедшее в гурийском селе Букнари прокомментировал сегодня и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, все попытки посеять межрелигиозную рознь между гражданами Грузии будут строго наказаны:

«Вы знаете, что религиозное разнообразие для нас – это исторический факт. Это наше богатство. Это – то, как мы на протяжении веков строили наше государство. И все должны понимать – правительство Грузии было и будет гарантом того, что конституционные права каждого гражданина будут соблюдаться».

В Центре по изучению и мониторингу прав человека, который исследует конфликты такого толка, полагают, что в вопросе реагирования этот случай отличается от тех, которые происходили ранее. Говорит представительница центра Тамта Микеладзе:

«Например, реагирование со стороны полиции. В прошлые годы, несмотря на явные случаи насилия, задержаний и правового реагирования не было. В этом случае это было. Но то, чего нам не хватает – это работы, ориентированной на долгосрочные перспективы в вопросе позитивной трансформации. Государство, проявляющее заботу, понимает, что подобное отчуждение, напряжение между людьми – очень серьезно. Оно включается в процесс для создания более равноправной, солидарной и справедливой среды. К сожалению, у нашей страны очень слабый опыт в этом отношении».

По мнению Тамты Микеладзе, в этот процесс должны быть вовлечены ряд ведомств – среди которых министерства образования, социальной защиты и культуры.