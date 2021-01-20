Трамп помиловал своего бывшего советника Бэннона

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Оно опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию, на 30 суток в СИЗО.

Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый "Дворец Путина", он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружён в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалёку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ, в том числе и Радио Свобода.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры.

"Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве, и это самый большой путинский секрет. Который оберегают сотни, даже тысячи человек — от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России" - говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа "самой большой взяткой в истории".

Дрезденские знакомства и отдых в Каннах

Начинается расследование с ретроспективы. Речь, в частности, идёт о конце 1980-х годов, которые Путин провёл в Дрездене. Утверждается, что именно там он познакомился с рядом лиц, которые сейчас входят в его ближайшее окружение. Среди них глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава "Транснефти" Николай Токарев (утверждается, что он служил в КГБ и вместе с Путиным работал в Дрездене). Следующая глава посвящена работе Путина в Петербурге и Москве в 1990-е годы. Сотрудники ФБК изучили переписку бывшей жены Путина Людмилы с её германской подругой - в этих письмах, в частности, говорится о том, что Путин с семьёй неоднократно отдыхал в Европе, и в 1998 году, непосредственно перед назначением главой ФСБ, провёл несколько недель на Лазурном берегу на юге Франции, о чём раньше не было известно.

39 княжеств Монако

О "дворце Путина" в расследовании сказано так: "Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху". Тем не менее, дворец и его окрестности авторам расследования удалось снять с дрона. Выяснилось, что там есть, помимо прочего, подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост "для подхода к чайному домику". Есть также тоннель для спуска из дворца к морю.

Утверждается, что дворец сейчас ремонтируется, поскольку он пострадал из-за плесени. В ходе ремонта строятся новые объекты.

Как говорится в расследовании, площадь участка под тем самым огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров, однако её окружает "буферная зона" площадью 7000 гектаров, принадлежащая, как утверждается, ФСБ и переданная в аренду фирме, которой принадлежит дворец. Над территорией введена бесполётная зона.

Мясорыбный цех и склад грязи

Как утверждается в расследовании, "один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца" предоставил в распоряжение ФБК детальный архитектурный план этого объекта. Этот план опубликован в расследовании. Также опубликованы фото роскошных интерьеров. Всего в дворце десятки комнат, в том числе "комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров. Гардеробные для официантов, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц". "Очень нам понравился «склад грязи» — 18 квадратных метров" - отмечают авторы расследования.

Коррупционная схема?

Ещё одна часть расследования посвящена финансированию постройки дворца. При этом авторы ссылаются на откровения Сергея Колесникова, который, как он утверждает, сам имел отношение к схеме финансирования. В схеме также участвовал будущий сват Путина Николай Шамалов. Как утверждается, на строительство дворца через специальный офшор уходили деньги крупных бизнесменов, которые делали благотворительные пожертвования фирме "Петромед" - 35 процентов этих пожертвований. Утверждается, что бизнесмены знали, что финансируют именно строительство резиденции для Путина - это, как считает ФБК, представляет собой коррупцию.

В 2011 году дворец формально купил бизнесмен Александр Пономаренко, как утверждает ФБК, за 350 тысяч долларов, то есть за намного меньшую сумму по сравнению с его рыночной стоимостью. Сейчас дворцом владеет фирма АО "Бином", а управляют люди, связанные, как утверждается, с племянником Путина Михаилом Шеломовым. Компании-подрядчики дворца связаны с фирмами Аси Борисовой, которая, как утверждается, один из крупнейших подрядчиков Управления делами президента. С дворцовым комплексом связаны также виноградники, к финансированию которых имеют, как утверждается, отношение крупные компании, возглавляемые приближёнными Путина (в том числе "Транснефть" и "Роснефть"). В ФБК делают вывод, что Путин через подставных лиц является подлинным владельцем недвижимости, а построен дворец и инфраструктура были за счёт коррупционных схем. Всего, как утверждается, стоимость строительства дворца составила около 100 миллиардов рублей.

Фотографий Путина в дворцовом комплексе или иных подтверждений того, что лично Путин пользуется дворцом, в расследовании нет.

В тексте также упоминаются знакомая Путина Светлана Кривоногих, о которой недавно было опубликовано расследование "Проекта", и Алина Кабаева. Утверждается, что эти женщины являються владелицами элитной недвижимости и других активов.

Завершается расследование политическими призывами - в частности, голосовать на выборах против "Единой России".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявление Алексея Навального о наличии у главы государства собственного дворца под Геленджиком не имеет ничего общего с реальностью. Об этом сообщает Daily Storm.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — заявил Песков.