Грузии, Турции и Ирану выгодны новые договорённости по Карабаху – Совбез РФ

Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

«В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны - Россия, Иран, Турция, Грузия», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».

По его словам, это создаст «фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе».

11 января по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе пройдет до 30 января.

О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября 2020 года.

31 декабря Алиев заявил, что в рамках создания транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией, строительство которого предусматривается трехсторонним заявлением по Карабаху, азербайджанские власти начали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до границы с Арменией. Строительство дороги займет максимум два года.

«Интерфакс» пишет, что оценочная стоимость железной дороги между турецким Карсом и Баку составит $434 млн. Также рассматривается возможность прокладки ветки из Карса в армянский Гюмри и из армянского Иджевана в Баку.