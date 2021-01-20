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Трамп покинул Белый дом за три часа до инаугурации Байдена
Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Это произошло за три часа до инаугурации Джо Байдена. Уходящий глава государства вылетел с территории резиденции на правительственном вертолете и вскоре приземлился на базу Эндрюс для проведения прощальной церемонии.
В своем заключительном слове в качестве президента Трамп пообещал "всегда бороться" за американцев. "Вы удивительные люди. Это великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом", – сказал он присутствующим, среди которых были члены его семьи и сторонники.
Как отмечает пресса, он хоть и пожелал новой администрации "удачи", однако не упомянул Байдена по имени. Трамп стал первым за столетие президентом, который отказался от участия в инаугурации своего преемника. Это его решение стало одной из причин пожизненной блокировки в Твиттере. Трамп неоднократно обвинял оппонентов в "краже" итогов выборов. 60 судов и пересчеты бюллетеней, однако, не выявили фальсификаций, способных изменить исход президентской гонки.
Среди участников мероприятия не было вице-президента Майка Пенса. Их отношения с Трампом оказались испорчены после того, как президент, по словам Пенса, не предпринял мер по защите конгрессменов во время штурма Капитолия, утверждают американские СМИ.
По данным CNN, речь идет о первом за неделю появлении Трампа на публике. В последние сутки он подписал документ о помиловании почти 150 человек, многие из которых обвинялись в мошенничестве, а также отменил свой подписанный в начале 2017 года указ о запрете на лоббирование в пользу иностранных государств.
Другие новости дня
«Европейские социалисты» призывает правительство Грузии открыть границы
Единственная на сегодняшний день представленная в парламенте оппозиционная партия «Европейские социалисты» призывает правительство Грузии принять меры для улучшения экономической и социальной ситуации, вызванной пандемией.
«Если правительство не предпримет действенных шагов для исправления ситуации, то население Грузии весной окажется в худшем положении с социально-экономической точки зрения. Считаем, что с 1 февраля власти должны незамедлительно открыть границы и задействовать все транспортные средства, в том числе воздушное сообщение, и позволить всем иностранцам, всем желающим, приехать в Грузию, безусловно, с полным соблюдением всех международных рекомендаций, связанных с коронавирусом», Новости-Грузия сказано в заявлении партии.
В партии также считают, что представителям малого и среднего бизнеса в Грузии должны позволить вести свою деятельность с соблюдением существующих рекомендаций. Кроме того, правительство должно ввести налоговые льготы на срок минимум три месяца для представителей малого и среднего бизнеса как в Тбилиси, так и в регионах страны, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Партию «Европейские социалисты» основали покинувшие «Альянс патриотов» и вошедшие в парламент по спискам этой партии четыре депутата - Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе. При этом лидеры «Альянса патриотов», которые получили мандаты по итогам выборов в октябре 2020 года, отказались от работы в парламенте и присоединились к бойкоту оппозиции в знак протеста против фальсификации выборов.
- После того, как четверо представителей партии объявили, что готовы занять освободившиеся места, они были исключены из «Альянса патриотов». Также известно, что основавшие партию «Европейские социалисты» депутаты владеют довольно крупным бизнесом.
Грузии, Турции и Ирану выгодны новые договорённости по Карабаху – Совбез РФ
Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
«В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны - Россия, Иран, Турция, Грузия», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».
По его словам, это создаст «фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе».
11 января по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.
Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе пройдет до 30 января.
О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября 2020 года.
31 декабря Алиев заявил, что в рамках создания транспортного коридора между Азербайджаном и Турцией, строительство которого предусматривается трехсторонним заявлением по Карабаху, азербайджанские власти начали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до границы с Арменией. Строительство дороги займет максимум два года.
«Интерфакс» пишет, что оценочная стоимость железной дороги между турецким Карсом и Баку составит $434 млн. Также рассматривается возможность прокладки ветки из Карса в армянский Гюмри и из армянского Иджевана в Баку.
В Южной Осетии за сутки выявили 37 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за минувшие сутки провели 132 исследования на COVID-19, из них 37 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Число заболевших в республике выросло до 2652. Под наблюдением медиков находятся 923 человека», – сказала Кочиева.
По её словам, за время пандемии в ПЦР-лаборатории Юго-Осетпотребнадзора проведено 14 577 исследований.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии проходят лечение 68 пациентов с диагнозом COVID-19.
«Справедливая Россия» объединится с партией Захара Прилепина
Партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «Патриоты России» и «За правду», последнюю из которых возглавляет писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
Новая партия будет называться «Справедливая Россия - За правду». Миронов заявил, что рассчитывает занять пост её председателя, а лидеры двух других партий станут его сопредседателями.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что «Справедливая Россия» может объединиться с рядом малых партий по инициативе Администрации президента России. Собеседник издания объяснял, что это делается с целью утилизации малых фракций, которые потенциально могут отобрать голоса у «Единой России» на выборах в Госдуму.
Издание «Медуза» со ссылкой на источники писала о том, что Администрация президента поставила «Единой России» задачу сохранить в Думе нынешнее конституционное большинство, что означает, что малые партии в Думу пройти не смогут.
В июле прошлого года партия Прилепина представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.
«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорилось в документе.
Новость вызвала бурную реакцию в абхазском обществе. А президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов инициативу поддержал.
- Учредительный съезд партии «За правду» состоялся 1 февраля 2020 года. В середине мая Минюст внес партию Прилепина в список политических объединений, допущенных до участия в выборах. Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов «ДНР».
Администрация Трампа назвала геноцидом преследования уйгуров в Китае
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник назвал геноцидом преследование уйгурского населения в Китае. США стали первой страной в мире, охарактеризовавшей так на официальном уровне события в КНР. Это было сделано в последние часы перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.
"Я уверен, что происходит геноцид, и что мы стали свидетелями систематических попыток по уничтожению уйгурского населения правящей Компартией", — говорится в заявлении Помпео, размещённом на сайте Белого дома. В сообщении говорится, что администрация Трампа в течение четырёх лет называло Компартии Китая тем, чем она является: "марксистско-ленинским режимом, который властвует над многострадальным китайским народом с помощью промывания мозгов и грубой силы".
Пекин обвиняется многими странами мира в отправке в лагеря более миллиона мусульман-уйгуров. Согласно свидетельствам очевидцев, заключённых подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей культуры, религии и языка.
В районах проживания уйгуров введено тотальное наблюдение за гражданами, власти, по многочисленным свидетельствам, разрушают их культурные объекты, дома и вынуждают их отказаться от привычного образа жизни. Сообщается о принудительной стерилизации женщин и массовых пытках. Предполагается, что заключённые используются в принудительном труде, в том числе — для подрядчиков западных компаний.
"Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности", — говорится в заявлении Помпео. Белый дом призвал международные организации присоединиться к Вашингтону для наказания виновных "в этих зверствах".
США стали первой страной в мире, назвавшей действия Китая геноцидом. Высокопоставленные чиновники Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру администрации Трампа, — сообщает издание Axios. Ранее геноцидом китайские события называл в своей предвыборной кампании избранный президент Джо Байден. Представленный им кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Сенате об утверждении на свою должность сказал, что согласен с этим утверждением.
- Китайские власти обвинения в свой адрес называют лагеря для уйгуров центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для профилактики терроризмом и экстремизма.
- Комментируя заявление госсекретаря, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин назвала его "клоуном", заявив, что комментарий Помпео — "очередной пример абсурдной лжи", а геноцида в Китае "никогда не было и никогда не будет".
В Абхазии сошли с рельсов железнодорожные цистерны
Пассажирский поезд Москва-Сухуми произвёл вынужденную остановку в Новом Афоне. Как пишет «Апсныпресс», причина – помеха, возникшая на железной дороге.
В частности, в районе села Нижняя Эшера с рельсов сошли железнодорожные цистерны. Глава компании «Абхазская железная дорога» Арсоу Читанава говорит, что авария связана с «плохим состоянием путевого хозяйства». На месте уже проводятся необходимые работы.
В Новый Афон направили автобусы, которые доставили пассажиров поезда в Сухуми.
Прокуратура Грузии: в «деле картографов» выявлен мотив преступления
Грузинская прокуратура уточнила обвинения, предъявленные задержанным по так называемому «делу картографов» Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, пишет Netgazeti.
Четырехмесячную задержку в обнародовании сведений по делу прокурор Михеил Садрадзе объяснил тем, что сегодня у стороны обвинения есть возможность свободно говорить о мотиве возможного преступления.
«Установлено, что обвиняемые действовали умышленно, по заданию вышестоящих лиц. Это подтверждают протоколы допросов свидетелей, но самыми важными являются улики, добытые путем тайных следственных действий – аудио и видеоматериалы, которые практически визуально демонстрируют мотив и все обстоятельства, которые были нарративом действий обвиняемых», – заявил он.
По его словам, все документальные материалы скоро будут доступны общественности. Следственные действия касательно ответственности в этом деле других лиц продолжаются.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают. Оппозиция считает Мелашвили и Ильичёву политзаключенными.
Омбудсмен Грузии: криминальная субкультура препятствует нашей работе в тюрьмах
Народный защитник Грузии Нино Ломджария говорит, что наличие так называемой криминальной субкультуры и неформального правления в тюрьмах препятствует работе сотрудников её аппарата и оказывает на них давление.
Как пишет Netgazeti, Ломджария на сегодняшнем брифинге заявила, что администрация тюрем поддерживает подобную практику.
«В прошлогоднем отчете мы очень подробно говорили о характере взаимоотношений между администрацией и криминальной субкультурой, которая якобы наводит порядок в учреждениях полуоткрытого типа, или так называемых зонах. Эта поддержка выражается в том числе посредством публичных акций со стороны пенитенциарной службы. Даже в тех случаях, о которых мы говорили ранее, вы можете видеть, как отреагировала пенитенциарная служба – она защищала эту группу заключенных публичными заявлениями и пыталась дискредитировать деятельность Народного защитника. Я думаю, что эти заявления являются общественным стимулом и признанием поддержки криминальной иерархии», – сказала Ломджария.
В Специальной пенитенциарной службе обвинения омбудсмена назвали «безосновательными». В заявлении ведомства говорится, что они делают «все возможное, чтобы облегчить процесс мониторинга ситуации в пенитенциарных учреждениях».
Кадыров сообщил о ликвидации лидера вооруженного подполья Аслана Бютукаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации шести предполагаемых боевиков, в том числе Аслана Бютукаева – лидера вооруженного подполья на Северном Кавказе.
«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, спецоперация была проведена на окраине селения Катар-юрт.
«Все шестеро боевиков банды Бютукаева уничтожены на месте, никому не удалось уйти. Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев», – пишет глава Чечни.
Кадыров говорит, что лично доложил президенту России Владимиру Путину «об успешном уничтожении банды». При этом, по его словам, Верховный Главнокомандующий «с самого начала был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки, и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава».
«Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией и отдельно похвалил сотрудников Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова за профессионализм и героические действия в ходе ликвидации бандгруппы», – пишет Кадыров.
В Кремле уже заявили, что Путин поздравил Кадырова с «ликвидацией банды Бютукаева в Чечне». Сообщается, что все участники операции будут представлены к госнаградам.
- Бютукаев Аслан Авгазарович родился 22 октября 1974 года в селе Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского района Чечено-Ингушской АССР. Был подчиненным Аслана Масхадова. После объявления о создании Имарата Кавказ выступил (в 2010 году) против Доки Умарова, а в 2011-м примирился с ним. После смерти Доки Умарова в 2013 году стал лидером чеченских боевиков. В 2016 году против него были введены санкции Госдепартаментом США за поддержку «Исламского Государства». В России он является фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту «Домодедово».
Литва заявила о готовности провести часть Чемпионата мира по хоккею
Литва готова присоединиться к Латвии и cовместно принять матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года, проведение которых запланировано с 21 мая по 6 июня. Об этом заявили в Министерстве образования, науки и спорта страны, пишет Delfi.
Одним из аргументов стала территориальная близость Литвы к Латвии и наличие там хоккейных арен. "Одним латышам будет трудно, так как у них есть только одна арена. Понадобится еще одна, что дорого и технически сложно", – сказал замминистра Линас Обцарскас.
Как сказала радио LRT министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, они обсуждают и анализируют ситуацию и считают, что проведение ряда матчей турнира в стране возможно. "Ранее мы уже просили Латвию дать предложение, которым мы можем помочь и внести свой вклад", – добавила она.
18 января стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права проведения Чемпионата мира по хоккею 2021 года. В заявлении организации говорилось, что причина такого решения – невозможность обеспечить безопасность при проведении турнира.
Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата в Минске назвал решение о переносе турнира в другое место безосновательным. IIHF при этом выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса матчей Чемпионата мира 2021 года. Сумма компенсации пока неизвестна.
Член совета IIHF Петр Бржиза сказал, что решение о переносе турнира было единогласным, однако Международная федерация хоккея пока не решила, куда переедет Чемпионат мира. По его словам, уже ведутся переговоры с тремя странами: Данией, Словакией и Латвией, предложившей провести Чемпионат мира всем шестнадцати командам, а не только восьми, как планировалось изначально.
В ноябре платформа "Голос" провела в Беларуси опрос, по итогам которого 90 процентов граждан страны высказались против проведения чемпионата в Минске. Компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.
Замглавы югоосетинского Минздрава освобождена от должности
Заместитель министра здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия Агунда Плиева освобождена от занимаемой должности. Как сообщает агентство «Рес», решение принято «единогласным решением Кабмина». Вопрос на заседание правительства вынес и.о министра здравоохранения и соцразвития Георгий Тотчиев.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал причиной увольнения Плиевой поступающие от жителей районов жалобы.
«До Нового года я проводил встречи с жителями всех районов. Очень негативное отношение людей. Жители районов жалуются на отсутствие связи между районами и ответственными лицами в Минздраве. Назывались конкретные фамилии чиновников», – сказал он.
Сегодня же стало известно, что аппарат югоосетинского правительства возглавил Азамат Чамоков.
- Ранее Бибилов освободил от занимаемых должностей госсоветника по экономическим вопросам Сослана Джуссоева, руководителя аппарата правительства Олега Гаглоева, а также уполномоченного по правам ребенка при президенте Гульнару Козаеву. Как сообщало «Эхо Кавказа», Козаева – родная сестра супруги оппозиционного депутата Давида Санакоева, а с Гаглоевым у Бибилова в последнее время часто бывали конфликты. При этом Бибилов заявил, что кадровые перестановки во власти продолжатся.
Абхазия не передаст Москве предполагаемых исполнителей убийства «Япончика»
Власти самопровозглашенной республики Абхазия отказываются передавать Москве предполагаемых исполнителей убийства Вячеслава Иванькова – более известного как вор в законе «Япончик». Об этом говорится в заявлении абхазской прокуратуры.
По информации ведомства, задержание и выдача граждан Абхазии иностранному государству запрещена Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством.
«Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступил запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту убийства Иванькова В.К., в соответствии с которым Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия проводятся следственные и процессуальные действия. Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования. В соответствии с УПК РА и межгосударственным договором, подписанным с РФ, возможно, привлечь указанных лиц к уголовной ответственности, в случае поступления из компетентных органов Российской Федерации соответствующих материалов уголовного дела», – сказано в заявлении.
Накануне в Следственном комитете России заявили, что установлены лица, являющиеся исполнителями убийства «Япончика».
«Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе в Москве. Его сообщник Нугзар Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине – он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – заявили в ведомстве.
В СК РФ также указали, что «в настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об экстрадиции Бутба и Папава на территорию России».
- Уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова было возбуждено 28 июля 2009 года. В тот день при выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе Япончик получил сквозное ранение брюшной полости из СВД. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 м от ресторана. «Законника» отвезли в расположенную неподалеку Боткинскую больницу, в реанимационном отделении которой он провел около месяца. После этого Япончик перенес несколько операций, но справиться с последствиями ранения не сумел, несмотря на все усилия врачей. Он умер в начале октября того же года. Уголовное дело не раз приостанавливалось и возобновлялось. Одной из приоритетных версий сразу же стал конфликт господина Иванькова с грузинскими лидерами криминального мира.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает визит в Брюссель
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 20 января начинает рабочий визит в Брюссель. По информации администрации президента, в рамках визита запланированы встречи с руководством ЕС и НАТО.
В частности, Зурабишвили встретится с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем; президентом Европарламента Дэвидом Сассоли; исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровскисом; председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Маккаллистером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
22 января грузинский лидер также примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия. В пресс-службе отметили, что президент проведет и другие встречи высокого ранга.
- С первым рабочим визитом Зурабишвили посещала Брюссель вскоре после избрания на пост президента - в январе 2019 года.
В Грузии на сегодня 9999 активных случаев коронавируса
В Грузии за минувшие сутки выявлено 469 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа в Грузии от коронавируса вылечились 1792 человека. От последствий коронавирусной инфекции скончались 14 пациентов.
С начала эпидемии коронавируса в феврале 2020 года в Грузии всего выявлено 249 993 случая инфицирования коронавирусом, из которых 236 922 человек выздоровели и 2987 умерли.
За минувшие сутки по всей стране было проведено 6122 теста, из них 2697 исследований тестами на антигены и 3425 — ПЦР-тесты.
Из 469 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране, 212 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 33, в Имерети — 61, в Квемо Картли — 31, в Шида Картли -34, в Гурии-12, в Самегрело-Земо Сванети — 32, в Кахетии — 25, в Мцхета-Мтианети — 20, в Самцхе-Джавахети — 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 1.
К настоящему времени в Грузии 9999 активных случаев коронавируса, при этом 745 пациентов находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания находятся 217 человек.
Трамп помиловал своего бывшего советника Бэннона
Готовясь покинуть Белый дом, президент США Дональд Трамп помиловал бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона и еще 72 человека. Об этом пишет русская служба Би-би-си.
«Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон - важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем», – говорится в сообщении Белого дома.
Стив Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года и после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома. В августе 2017 года Бэннон покинул Белый дом.
Министерство юстиции США обвиняло Бэннона и трех его сообщников в мошеннических действиях, в результате которых они присвоили сотни тысяч долларов в рамках кампании «Мы строим стену», собравшей путем краудфандинга 25 млн долларов через сотни тысяч пожертвований.
Политтехнолог получил из этой суммы больше миллиона долларов, по крайней мере часть из которых он потратил на личные расходы, как утверждают федеральные прокуроры из Южного округа Нью-Йорка.
После ареста Бэннона Трамп заявил, что сожалеет об этом, но отметил, что уже несколько лет не общался с ним и в свое время выступил резко против частного сбора средств на строительство стены. В Белом доме подчеркнули, что президент не имел никакого отношения к этому делу.
Освободив от наказания 73 человека, уходящий президент США тем же указом смягчил наказание еще 70 осужденным. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, советникам удалось отговорить Трампа от помилования самого себя и членов своей семьи. Ни один президент раньше сам себя не миловал, у юристов нет единого мнения о законности такого шага.
Одновременно с Бэнноном Трамп помиловал рэперов Лил Уэйна и Kodak Black, осужденных за незаконный оборот оружия, и бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, который с 2013 года отбывал 28-летний срок по обвинению в коррупции.
Также в числе помилованных - политконсльтант Пол Эриксон, бывший бойфренд россиянки Марии Бутиной, которая была осуждена в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».
«Эриксон был осужден на основании фальшивки о российском сговоре. После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», - говорится в сообщении Белого дома. Ранее Эриксен был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Ранее Эриксен был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Блинкен: «Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека»
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена решительно осуждает попытки российских властей заставить замолчать Алексея Навального, который представляет мнение миллионов и миллионов россиян. "Их мнение должно быть услышано в России", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената по рассмотрению его кандидатуры .
Говоря о задержании Алексея Навального в Москве после возвращения из Германии, Блинкен отметил: "Удивительно, насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Полагаю, что это довольно показательный момент", - добавил он.
В своём выступлении Блинкен также подчеркнул, что Россия остаётся вызовом для США, и что новая администрация будет относиться к этому вызову со всей серьезностью. "Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня новой администрации", - сказал кандидат в госсекретари США. 18 января стало известно, что администрация избранного президента попросила остаться на своём посту назначенного Трампом посла в Москве Джона Салливана, чтобы не делать перерыв в работе с Россией.
При этом вопросы, связанные с Москвой, сенаторы начали обсуждать только через полтора часа после начала общения с госсекретарём, до того они концентировались на Иране, Китае, Кубе и других странах.
Задержание Навального ранее осудил действующий глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов соперников, не применяют насилие в отношении своих политических оппонентов и не устраивают незаконных арестов", — заявил Помпео.
Amnesty International заявила, что считает Навального узником совести, а его задержание – это попытка российских властей заставить его замолчать.
- Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января и был задержан прямо в аэропорту. На следующий день суд отправил его в СИЗО на 30 дней. Решение связано с ходатайством ФСИН о замене ранее назначенного условного срока наказания Навальному на реальный.
- Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что "разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, — это абсолютная ерунда".
- В Германии Навальный находился на лечении с августа после того, как был отравлен – как он утверждает, по приказу российских властей.
«Ингури ГЭС» остановилась на 3-месячный ремонт
На самой мощной гидроэлектростанции Грузии – «Ингури ГЭС» стартуют ремонтные работы. Все пять агрегатов ГЭС уже отключены.
Запланирован ремонт деривационного (гидротехнического) тоннеля. Он займет три месяца и должен завершиться до 1 мая 2021 года. Длина тоннеля составляет 15.5 километров, диаметр – 9.5 метров.
Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. 7 миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что приостановка «Ингури ГЭС» не нанесет значительного ущерба энергосистеме Грузии, так как в этот период сезонная выработка на ней минимальна.
Пресс-секретарь абхазской компании «Черноморэнерго» Алхас Гагулия сообщил, что во время остановки станции электроэнергия будет поступать в Абхазию из России – по линиям электропередач «Псоу» и «Кавкасиони».
- «Ингури ГЭС» была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность станции составляет 1300 МВт, что покрывает значительную часть потребности Грузии в электроэнергии.
- «Ингури ГЭС» - единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Плотина находится на территории, которая контролируется грузинскими властями, пульт управления - на абхазской стороне.
Кандидат на пост госсекретаря США поддерживает вступление Грузии в НАТО
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый ранее избранным американским президентом Джозефом Байденом, считает, что США должны держать двери НАТО открытыми для таких стран, как Грузия.
«Если страна типа Грузии способна выполнять требования членства и если она может внести вклад в нашу коллективную безопасность, то, да, дверь [НАТО] должна быть открытой», – заявил Блинкен.
Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
На это сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) указал Блинкену, что подобная политика потенциально чревата возникновением вооруженного конфликта с Россией, поскольку представляет собой неуклонное расширение НАТО на восток к ее рубежам.
«Я в действительности думаю обратное, сенатор. Применительно к членству в НАТО есть очень хорошая причина, из-за которой Россия доказала свою агрессивность в отношении стран, в действительности не входящих в НАТО и не находящихся под этим зонтиком», – заявил в ответ Энтони Блинкен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.
«Это как бы вновь принять сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена», – отметил Столтенберг.
Участников штурма Капитолия впервые обвинили в предварительном сговоре
Во вторник американская федеральная прокуратура предъявила трём участникам штурма Капитолия обвинения в сговоре с целью прервать нормальную деятельность американского правительства. Это первое обвинение, где утверждается, что акция против американского парламента готовилась заранее.
Трое обвиняемых, члены праворадикальной военизированной группы Oath Keepers, были в числе нескольких сотен человек, ворвавшихся в помещение Капитолия 6 января. В основе обвинительного заключения – электронная переписка и видеозаписи происшедшего 6 января на Капитолийском холме. "У нас хорошая группа – 30–40 человек. Мы держимся вместе и следуем плану", – такая цитата приводится в обвинительном заключении. Согласно обвинению, в его распоряжении есть видеозапись, на которой десять человек в защитных шлемах и пуленепробиваемых жилетах с эмблемами Oath Keepers возглавляют толпу, приближающуюся к восточному входу в Капитолий.
Руководил действиями этой группы, согласно прокуратуре, 65-летний Томас Колдвелл. Во время нападения, как утверждает прокуратура, он получил несколько сообщений, свидетельствующих о том, что заговорщики, возможно, планировали атаку на законодателей. "Все члены находятся в туннелях под Капитолием. Закрой их. Открой газ", – говорится в одном из сообщений. "Том, все законодатели в туннелях тремя этажами ниже", – сообщает Колдвеллу другой член группы. На своей странице в Facebook Колдвелл позже написал: "Мы штурмуем замок... Я – замечательный подстрекатель".
Во вторник во время первого появления перед судьей Колдвелл заявил, что "все до единого обвинения ложны".
За две недели, прошедшие после атаки на здание Капитолия, во время которого толпа протестующих ворвалась в помещение Конгресса, где Палата представителей и Сенат утверждали результаты президентских выборов, следствие завело уголовные дела в отношении более чем ста человек. Однако это первые обвинения, в которых утверждается, что атака могла планироваться заранее.
Джо Байден прибыл в Вашингтон для вступления на пост президента США
Избранный президент Джо Байден, чья инаугурация состоится 20 января, во вторник обратился к жителям своего родного штата Делавэр с прощальной речью. Он выступил в Третьем центре резервистов Национальной гвардии штата Делавэр, названном в память о майоре Джозефе "Бо" Байдене – старшем сыне Джо Байдена. С 2007 по 2015 годы он был генеральным прокурором Делавэра. Неизлечимая болезнь стала причиной его преждевременной смерти.
Как сообщает "Голос Америки", на церемонии прощания семьи Байденов с жителями штата присутствовал губернатор Делавэра Джон Кэрни.
Избранный президент назвал штат Делавэр местом, которое предоставило его родителям средства к существованию "тогда, когда они больше всего в этом нуждались".
Избранный президент и будущая первая леди вечером во вторник отправились из аэропорта Нью-Кастл в Делавэре на объединенную военную базу "Эндрюс" в Мэриленде, откуда прибыли Вашингтон. В среду должна состояться инаугурация 46-го президента США.
19 января, когда количество жертв COVID-19 перевалило за 400 тысяч человек, избранный президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетили место памяти погибших от коронавирусной инфекции у мемориала Линкольну, где были зажжены 400 свечей и прошла траурная церемония. Видео работающей в ковидном отделении медсестры Лори Мэри Ки, исполнившей христианский гимн "О, благодать" ("Amazing Grace") на работе, стало вирусным в США. 19 января она исполнила псалм на Национальной аллее.
Агентство Associated Press отмечает, что Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации. Белый дом опубликовал прощальное видео Трампа в те минуты, когда самолёт Байдена приземлился на авиабазе "Эндрюс". Трамп пожелал новой администрации всего наилучшего. Associated Press обращает внимание на то, что в своём почти 20-минутном выступлении Трамп не произнёс имя Байдена.
За сутки в Абхазии выявлено 176 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 544 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 176 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 120 человек, 105 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 35 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 24, в сухумском российском военном госпитале - 61 пациентов.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10784 человека. 152 летальных случая. Выздоровели 8513 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Зураб Пололикашвили переизбран генеральным секретарем UNWTO
Грузинcкий дипломат Зураб Пололикашвили переизбран генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) сроком на четыре года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пололикашвили, впервые ставший генеральным секретарем UNWTO в 2017 году, поблагодарил всех за поддержку. Обращаясь к Исполнительному совету UNWTO в Мадриде, он сказал, что «вместе мы заложили основы для восстановления туризма». «По мере того, как мы приближаемся к 2021 году, давайте продолжим тесно сотрудничать, чтобы сделать наш сектор ведущим генератором возможностей во всем мире», - заявил он.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и министр иностранных дел Давид Залкалиани поздравили Пололикашвили с переизбранием в Twitter.
«Поздравляю Зураба Пололикашвили с его переизбранием генеральным секретарем UNWTO. Это значительный успех для Грузии. Увеличение числа грузин в международных организациях свидетельствует об активном участии Грузии в мировых делах», - написал Георгий Гахария.
«Искренние поздравления Зурабу Пололикашвили, избранному на второй срок генеральным секретарем Исполнительным комитетом UNWTO. Я уверен, что благодаря упорной и плодотворной работе, он будет способствовать развитию туристического сектора и расширению прав и возможностей тех, кто работает в этой сфере. Надеюсь, сегодняшние результаты будут одобрены Генеральной ассамблеей UNWTO», - говорится в записи Давида Залкалиани.
В Лондоне намерены привлечь Россию к ответственности за арест Навального
Великобритания будет сотрудничать со своими международными партнерами, стремясь к тому, чтобы Россия понесла ответственность за задержание российского оппозиционного лидера Алексея Навального, – с таким заявлением выступил во вторник пресс-секретарь британского премьер-министра.
Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство Великобритании вопрос о введении санкций в отношении владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, пресс-секретарь сказал о намерении привлечь Россию к ответственности за отравление Навального, сообщил «Голос Америки».
МИР НОВОСТЕЙ РАДИО СВОБОДА - в России продолжаются задержания сторонников Навального. ВИДЕО
Роман Абрамович – один из восьми человек, против которых, согласно сообщению проживающего в Великобритании исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, предлагает ввести санкции Алексей Навальный.
Список, составленный Навальным незадолго до возвращения в Россию, Ашурков опубликован в Фейсбуке. В нем восемь человек, среди которых бизнесмен Алишер Усманов, президент ВТБ Андрей Костин, телеведущий Владимир Соловьев.
СМИ: В российском консульстве в Нью-Йорке затруднена работа средств связи
В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет.
РИА Новости сообщает, что, по словам главы генерального консульства России в Нью-Йорке, в дипломатической миссии около двух суток отсутствует городская телефонная связь.
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