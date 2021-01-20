Тюремные «смотрящие» или сказки омбудсмена?

Неформальное криминальное правление в пенитенциарных учреждениях Грузии вновь стало поводом для критики властей со стороны омбудсмена. «Смотрящие» в некоторых тюрьмах запрещают представителям аппарата Народного защитника встречаться с заключенными, утверждает Нино Ломджария. Между тем, в Специальной пенитенциарной службе Минюста слова омбудсмена называют выдумкой.

За последние несколько лет Народный защитник Нино Ломджария неоднократно предоставляла властям информацию о наличии в нескольких пенитенциарных учреждениях т.н. «смотрящих», которых, по ее утверждению, всячески поддерживает администрация этих тюрем. Власти продолжают стоять на своем, категорически отрицая существование в исправительных учреждениях неформального правления. Подобное отношение к проблеме может привести к пагубным результатам, заявила на сегодняшней пресс-конференции Нино Ломджария, и заострила внимание на нескольких конкретных случаях:

«Цель этих незаконных действий – помешать процессу наблюдения за тюрьмами и нашей коммуникации с заключенными. Подобные случаи имели место 31 сентября 2020 года и 13 января 2021 года в ксанском учреждении №15, где конкретная группа заключенных не дала возможности представителям Народного защитника наблюдать за избирательным процессом, а также помешала общению с местным врачом. Это вызывает особое недоумение, учитывая тот факт, что несколько дней назад в этом учреждении от осложнений, вызванных covid-19, скончался один заключенный».

Подобное происходило и в тбилисском учреждении закрытого типа №8, один из заключенных здесь неоднократно угрожал представителям Народного защитника, требуя от них больше не посещать тюрьму. Этот заключенный, как утверждает омбудсмен, всегда перемещался по территории учреждения во время визитов правозащитников. Такое происходило и в руставском учреждении №17. В тюрьме все хорошо, говорили местные заключенные, сопровождая представителей омбудсмена угрозами и требованиями к ним в учреждение больше не приходить, утверждает Ломджария:

«Исходя из того, что служащим аппарата Народного защитника грозит реальная опасность со стороны заключенных, поддерживаемых администрацией тюрем, омбудсмен рассматривает возможность превентивных визитов (правозащитников в тюрьмы) лишь в условиях предоставления дополнительных норм безопасности. Это, естественно, позволит обеспечить и эффективную защиту заключенных. Аппарат, конечно, продолжит индивидуальные встречи с заключенными».

Впрочем, заключенные перечисленных тюрем (№15, №17 и №8), все реже обращаются к омбудсмену с просьбой нанести им визит, утверждает Нино Ломджария. Криминальные авторитеты требуют от отбывающих срок молчать о существующих проблемах, говорит омбудсмен. На это указывает тот факт, что из 1384 жалоб, направленных из исправительных учреждений Народному защитнику в 2020-м, лишь 57 были получены от отбывающих срок в перечисленных трех тюрьмах:

«Исходя из сложившейся ситуации, Народный защитник обращается к правительству Грузии с требованием принять необходимые меры для смены существующей модели правления криминальной субкультуры в тюрьмах. Обращается к министру юстиции с требованием незамедлительно поставить вопрос об ответственности генерального директора Пенитенциарной службы (Минюста) и директоров соответствующих исправительных учреждений. Обращается к парламенту с требованием изучить незаконную модель правления в тюрьмах полузакрытого типа, использовать механизм надзора, чтобы у каждого заключенного была возможность сообщить соответствующим организациям о своих проблемах. А также обращается в прокуратуру с требованием начать расследование по фактам угроз и попыткам помешать работе представителей Народного защитника».

Не оставили без внимания эти заявления в Специальной пенитенциарной службе Минюста. «Никакой криминальной субкультуры в учреждениях не существует», заявляет руководство ведомства. Более того, служба всячески способствует процессу наблюдения за исправительными учреждениями со стороны представителей Народного защитника, сказано в опубликованном на сайте этой структуры заявлении:

«Это подтверждает и тот факт, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у представителей омбудсмена не возникало проблем с осуществлением мониторинга и визитов в учреждения. Что касается якобы организованных нападок на них со стороны заключенных – у руководства агентства нет рычагов влияния на отношение заключенных к омбудсмену или любому другому человеку. Если заключенные выражают недовольство омбудсменом – это всего лишь их позиция, никак не связанная с администрацией пенитенциарного учреждения».

Это заявление называет возмутительным глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Говорят, якобы никакой криминальной субкультуры не существует, а слова омбудсмена – это сказки. Центр по правам человека также наблюдает за ситуацией в исправительных учреждениях, и невооруженным глазом видно, как разрастается эта субкультура в тюрьмах из года в год. То, что власти и пенитенциарная служба закрывают на это глаза, означает, что у них нет никакого желания не только решать эту проблему, но даже замечать ее».

Впрочем, на этот раз к замечаниям омбудсмена властям все же придется прислушаться, считает Народный защитник, поскольку информация о зафиксированных фактах уже передана Комитету против пыток ООН, Европейскому комитету по предупреждению пыток и всем международным организациям, работающим в Грузии.