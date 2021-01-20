Абхазия: пожары, отключения, интернет-возмущения

Аномально теплая погода первой декады января в Абхазии, когда дневная температура воздуха в отдельные дни достигала 17-18 градусов, сменилась похолоданием второй декады, когда температура воздуха ночью стала опускаться до минус 4-5 градусов и на морском побережье выпал снег. И соответственно, борьба абхазских огнеборцев с лесными пожарами сменилась тушением пожаров зданий из-за перегрузок энергосистемы. О том, что это наверняка будет, говорил 13 января на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния. Причем, для этого не надо было быть оракулом: поскольку зимнее отопление большинства помещений в республике давно осуществляется с помощью электроэнергии, эта ситуация, несмотря на все призывы к осторожности, ежегодно повторяется с наступлением холодов, даже таких относительных, как в Абхазии.

Вот и нынче такие пожары не заставили, увы, себя ждать. Сегодня и.о. начальника пресс-службы МЧС Роман Лабия рассказал «Эху Кавказа»:

«19 числа в 5 утра поступил сигнал о пожаре в селе Лыхны в «Шато Бамбора», который по трассе находится. И выехали наши ребята тушить там дегустационный зал размером 20x10 метров. Сильный пожар был, выехали четыре пожарных расчета. До девяти часов работали. К сожалению, выгорело 100 квадратных метров помещения зала. При ликвидации пожара пострадал, легкие травмы получил сотрудник МЧС. Он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, но там ничего сложного не оказалось. Его осмотрели, перевязали и домой отправили. То есть там травмы легкие, ушибы были. Вчера в селе Мгудзырхуа Гудаутского района загорелся двухэтажный дом. Тридцать на пятьдесят метров размером, большой дом. Три пожарных расчета там работало, но, к сожалению, дом спасти не удалось, он полностью выгорел. Причины возгорания устанавливаются и там, и там, но, скорее всего, это связано с проводкой, потому что когда холода наступают, проводка не выдерживает и нужно быть очень осторожным. А многие оставляют электроприборы без присмотра, чтобы помещение прогрелось… Проблема еще, знаете, в чем? В селах, у кого есть камины или печи, очень часто получается так, что сажа, которая внутри и ее долго не чистили, загорается, и это тоже становится причиной пожара. И нет притопочных мест огороженных, угольки могут выскочить. В общем, МЧС вновь призывает всех быть максимально осторожными и соблюдать все правила».

Заговорили мы и о пожаре 17 января в Сухуме, по улице Щеглова, где в бельэтажном доме выгорел зал. Лабия сказал:

«Ну, там одно помещение выгорело, этим, слава Богу, и ограничилось. Но при этом по фотографиям там четко видно, что проводка все сделала».

Перегрузки из-за включенных отопительных приборов – это одно, но ведь и добытчики криптовалюты не унимаются. Цена биткоина, перевалив после Нового года 40 тысяч долларов США, снизилась сейчас до примерно 34 тысяч, но это все равно остается весьма выгодным бизнесом. По абхазским телеканалам показывают репортажи о рейдах сотрудников РУП «Черноморэнерго» и правоохранителей, которые выявляют небольшие работающие майнинг-фермы, в частности, и те, которые раньше отключались. Одна такая была обнаружена в подвальном помещении в Новом районе Сухума… Кстати, это проблема, существующая отнюдь не только в Абхазии. Так, правительство Ирана намерено инициировать расследование по делу о нелицензионных криптофермах в стране, владельцев которых обвиняют в том, что они стали причиной массовых блэкаутов – аварий в энергосистеме. Та же ситуация возникла во Внутренней Монголии (КНР). Энергораспределительная компания «Энерго-Про Джорджия» жалуется на незаконный майнинг криптовалют в высокогорном регионе Местия в Грузии.

Вчера РУП «Черноморэнерго» сообщило, что в республике будут продолжены, во избежание аварий, отключения электроэнергии.

Отключаться будут отходящие от подстанций силовые кабели, фидера, на которых будет зафиксирована перегрузка. Как отметил в СМИ пресс-секретарь «Черноморэнерго» Алхас Гагулия, нагрузки на энергосети возрастают из-за похолодания, что приводит к увеличению потребления энергии, а также из-за повторных подключений майнинговых ферм. Он подчеркнул, что работа по отключению ферм проводится «с переменным успехом». По словам Гагулия, отключения электричества будут происходить в среднем на час. Если подача электричества не была восстановлена в течение двух часов, значит, произошла авария, а не плановое отключение.

Казалось бы, все ясно и понятно. Собственно, примерно так и было уже с декабря. Но накануне этого сообщения один активист Фейсбука поспешил поделиться «эксклюзивной» информацией со ссылкой на неназванного сотрудника РУП, что теперь каждый час будут отключения на час (?). Так он понял… И тут же десятки интернет-комментаторов «подкинулись» и стали обсуждать, «что за ужас, что за бред!», адресуя эти слова РУП.

И вообще, в абхазском сегменте соцсетей в эти дни не раз появлялись кричащие, порой «аршинными буквами» набранные посты о том, что в их микрорайоне вновь отключили электричество. Тут сразу и не поймешь: то ли авторы куда-то надолго выезжали в более благополучные энергетически страны или их не предупреждали, что неизбежные отключения будут продолжаться, то ли для них это привычный способ снятия стресса – выплеснуть свою негативную энергию в интернет, то ли они (по крайней мере, некоторые) сознательно нагнетают обстановку. Вчера вечером такой активный критик властей как общественно-политический деятель Астамур Какалия не выдержал и выложил пост, начав его словами: «Некоторые люди часто бывают возмущены – «Почему у нас только отключают свет?! Ужас какой!». Они, как это часто бывает, просто не могут поверить, что и у соседей так же. Не могут, не желают поверить, что невозможно отгородиться от общей судьбы страны».

До 20 января от ИнгурГЭС питались энергосистемы Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчальского и Гальского районов Абхазии. Сегодня в 00.40 в Абхазию пошел новый переток, связанный с остановкой ИнгурГЭС. «После того, как подача электроэнергии по линии «Кавкасиони» закольцуется, тогда остановят работу ИнгурГЭС, и там начнется ремонт», – сообщил СМИ директор «Черноморэнерго» Михаил Логуа. Как ранее отмечал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, состояние тоннеля оценивается как критическое и уже больше нельзя откладывать ремонт. Сейчас размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигает 250 миллионов киловатт-часов в год.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия